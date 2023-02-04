Вайцеховская о премии ISU Skating Awards: «Не очень понятно, почему в номинацию «новичок года» не был включен Малинин. Объяснения на этот счет не выдерживают критики»
Журналист Елена Вайцеховская высказалась о предстоящем вручении наград ISU Skating Awards.
«В ожидании завтрашнего фигурнокатательного Оскара можно пофантазировать. Попробовать угадать тех счастливчиков из троек-номинантов, которые станут лауреатами церемонии.
Любое подобное мероприятие всегда в определенной степени имеет политический подтекст в плане необходимости предельно грамотно и дальновидно раздать «всем сестрам по серьгам». Полагаю, то же самое будет наблюдаться и в этот раз.
Удивлюсь, если приз наиболее ценного фигуриста не получит Нэтан Чен. Во-первых, заслужил, во-вторых, американец больше не номинирован ни в какой категории, и оставить его вообще без Оскара было бы нонсенсом. В то время, как второй претендент – танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон – номинированы в категории «лучшая программа» за ритм-танец, и по законам жанра именно эти ребята должны там победить. А не Юдзуру Ханю и не Донован, простите, Каррильо.
Ханю тоже не может остаться без приза, иначе японцы просто разнесут все это мероприятие к чертям собачьим. Двукратный олимпийский чемпион номинирован в категории «лучший костюм», но голосовать за него в этой номинации как-то мелко и даже неприлично. Особенно с учетом того, что сама программа (в сравнении со многими прошлыми) была так себе во всех отношениях.
Я бы, честно говоря, отдала японцу более знаковую вещь – награду «за особые достижения». Это было бы и красиво, и правильно. А гением костюмного дизайна можно было бы признать Мэдисон Чок, которая не только костюмы придумала, но и вполне неплохо по ходу олимпийского сезона вместе с партнером в этих тряпочках отжигала.
Тренер – Рафаэль Арутюнян, здесь, как говорится, двух мнений быть вообще не может.
Хореограф – при всей своей любви к Ше-Линн Бурн назвала бы Бенуа Ришо.
Ну и новичок – Изабо Левито. За котлеты. Те, кто в теме, поймут...
Мне до сих пор не очень понятно, почему в номинацию «новичок года» не был включен Илья Малинин. Все объяснения ISU на этот счет не выдерживают никакой критики. Парень честно отобрался в олимпийскую сборную США (то, что его там не оказалось, пусть останется на совести федерации и НОК США), первым выполнил, и выполнил блестяще, четверной аксель, ну, какая в сравнении с этим Изабо Левито или эстонка Петрыкина?
Но вот называть Малинина в варианте «за особые достижения», имея в виду его уникальный пока еще аксель, я бы не спешила. Потому что аксель, будь он даже пятерным, со спортивной точки зрения – всего лишь инструмент для достижения цели. Как и любой другой прыжок. Пока с этим инструментарием Малинин не выиграл ровным счетом ничего серьезного.
Ну, если не считать достижением победу на чемпионате США над Джейсоном Брауном...» – написала Вайцеховская.
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Тоже правильно. Ведь цель данного мероприятия не выбрать лучших, а угодить фанбазам и федрам.
Всячески поддерживаю. Кроме него, никто больше не мог сделать Шому Уно чемпионом мира. Надеюсь, Шома и Ламбьель послали Рафику по огромному букету цветов.
Касаемо Малинина... хорошо, что вообще наминировали...как-то не очень они интеллигентно со своим гением прыжка поступали и поступают.
болею за Илью и с нетерпением жду "Мира" , борьба будет эпичной!
Ну и смешно выглядит ангажированность ISU при отсутствии премированных от России. Спорт вне политики, верим-верим... 😯