Вайцеховская о премии ISU Skating Awards: «Не очень понятно, почему в номинацию «новичок года» не был включен Малинин. Объяснения на этот счет не выдерживают критики»

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Журналист Елена Вайцеховская высказалась о предстоящем вручении наград ISU Skating Awards.

«В ожидании завтрашнего фигурнокатательного Оскара можно пофантазировать. Попробовать угадать тех счастливчиков из троек-номинантов, которые станут лауреатами церемонии.

Любое подобное мероприятие всегда в определенной степени имеет политический подтекст в плане необходимости предельно грамотно и дальновидно раздать «всем сестрам по серьгам». Полагаю, то же самое будет наблюдаться и в этот раз.

Удивлюсь, если приз наиболее ценного фигуриста не получит Нэтан Чен. Во-первых, заслужил, во-вторых, американец больше не номинирован ни в какой категории, и оставить его вообще без Оскара было бы нонсенсом. В то время, как второй претендент – танцевальный дуэт Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон – номинированы в категории «лучшая программа» за ритм-танец, и по законам жанра именно эти ребята должны там победить. А не Юдзуру Ханю и не Донован, простите, Каррильо.

Ханю тоже не может остаться без приза, иначе японцы просто разнесут все это мероприятие к чертям собачьим. Двукратный олимпийский чемпион номинирован в категории «лучший костюм», но голосовать за него в этой номинации как-то мелко и даже неприлично. Особенно с учетом того, что сама программа (в сравнении со многими прошлыми) была так себе во всех отношениях.

Я бы, честно говоря, отдала японцу более знаковую вещь – награду «за особые достижения». Это было бы и красиво, и правильно. А гением костюмного дизайна можно было бы признать Мэдисон Чок, которая не только костюмы придумала, но и вполне неплохо по ходу олимпийского сезона вместе с партнером в этих тряпочках отжигала.

Тренер – Рафаэль Арутюнян, здесь, как говорится, двух мнений быть вообще не может.

Хореограф – при всей своей любви к Ше-Линн Бурн назвала бы Бенуа Ришо.

Ну и новичок – Изабо Левито. За котлеты. Те, кто в теме, поймут...

Мне до сих пор не очень понятно, почему в номинацию «новичок года» не был включен Илья Малинин. Все объяснения ISU на этот счет не выдерживают никакой критики. Парень честно отобрался в олимпийскую сборную США (то, что его там не оказалось, пусть останется на совести федерации и НОК США), первым выполнил, и выполнил блестяще, четверной аксель, ну, какая в сравнении с этим Изабо Левито или эстонка Петрыкина?

Но вот называть Малинина в варианте «за особые достижения», имея в виду его уникальный пока еще аксель, я бы не спешила. Потому что аксель, будь он даже пятерным, со спортивной точки зрения – всего лишь инструмент для достижения цели. Как и любой другой прыжок. Пока с этим инструментарием Малинин не выиграл ровным счетом ничего серьезного.

Ну, если не считать достижением победу на чемпионате США над Джейсоном Брауном...» – написала Вайцеховская.

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13 комментариев

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Этери горячая
У него русские корни, поэтому они решили его дискриминировать.
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Aporte14
Полностью согласен с Еленой
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Defender64
Ну, Левито по делу получит "лучшего новичка". Ъотя насчёт Малинина тоже, конечно, странно.
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Блинчик
"Ханю тоже не может остаться без приза, иначе японцы просто разнесут все это мероприятие к чертям собачьим."
Тоже правильно. Ведь цель данного мероприятия не выбрать лучших, а угодить фанбазам и федрам.
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Блинчик
"Тренер – Рафаэль Арутюнян, здесь, как говорится, двух мнений быть вообще не может."
Всячески поддерживаю. Кроме него, никто больше не мог сделать Шому Уно чемпионом мира. Надеюсь, Шома и Ламбьель послали Рафику по огромному букету цветов.
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Дудабот Уно
А вот предположу, что японцы вложились в Ламбьеля, и лучшим тренером признают его.
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asusp527
Ответ Додик Аксель
Пусть они там номинируют кого хотят, а мы своих фигуристов будем премировать...
Только честных, не допингистку.
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asusp527
Ничего Малинин не честно отобрался. Критерии отбора иные, чем призовое место на ЧСША. Там учитывают успехи по сезону, так что честно отобрался таки Браун.
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vic)
В целом согласна.
Касаемо Малинина... хорошо, что вообще наминировали...как-то не очень они интеллигентно со своим гением прыжка поступали и поступают.
болею за Илью и с нетерпением жду "Мира" , борьба будет эпичной!
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EmperorNazer
На реддите наткнулся на такое объяснение: на эту номинацию могут претендовать только фигуристы, проводящие первый взрослый сезон, а Илья, оказывается, еще в 2020 выступал на взрослом Скейт Америка. Не знаю, действительно ли в этом дело, но Малинин в любом случае без своей «статуэтки» домой не уедет.
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Додик Аксель
Пусть они там номинируют кого хотят, а мы своих фигуристов будем премировать...
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Люблю Женьку
В принципе согласна с Войцеховской.
Ну и смешно выглядит ангажированность ISU при отсутствии премированных от России. Спорт вне политики, верим-верим... 😯
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Девушка Безимени
а вы в суд подайте
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