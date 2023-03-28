Илья Авербух: «Не будет такого, что все расстелятся перед Степановой и Букиным. Борьба будет, нас много серьезных пар»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Диана Дэвис Глеб Смолкин Василиса Кагановская Валерий Ангелопол Фигурное катание

Илья Авербух высказался о переходе Степановой и Букина в группу Жулина. 

— Вас удивил переход Александры Степановой и Ивана Букина к Александру Жулину?

— Нет, я не удивился. Ребята имеют право попробовать себя с другими наставниками. Хотя Ирина Жук и Саша Свинин сделали для этой пары очень многое. Они создали этот дуэт.

Саша Жулин — выдающийся специалист. Думаю, он соскучился по паре такого уровня. Пара и тренер, которые изголодались по большим соревнованиям, могут дать вместе хороший результат.

Важно, какое лицо найдут ребята. Но просто не будет. Кагановская и Ангелопол потрясающе ворвались в топ наших танцев, мне очень нравятся их выступления с современным дыханием, качественными элементами. И они не собираются отдавать лидирующие позиции. Наоборот, будут взрослеть и становиться интереснее.

Не будет такого, что все расстелятся перед Степановой и Букиным. Борьба будет. У нас много серьезных пар. Хотя они так часто меняются, что я не успеваю понять, кто с кем катается. А это неправильно, потому что в танцах дуэт должен долго кататься вместе.

Ну и не забываем про Диану Дэвис и Глеба Смолкина. Ждем, что ребята будут сражаться. У нас хорошее положение дел в танцах, – сказал Авербух. 

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3 комментария

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galik55
Не знаю какие после перерыва будут классные СБ, но сравнивать их с ДС это что реверанс Этери. Ох Авер , вертится и вашим и нашим.
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tanya_1111
Серьезно? Ворвались совсем не Кагановская с Ангелополом, а люди упавшие 3 раза на ЧР. На счет постановки на одну ступень Девис и Ваню с Сашей - совсем смешно, Авербух тут просто держит нос по ветру. Хотя с нашим судейством могут и такое организовать.
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Brokkoli
Просто не будет, но Букины первое место в очереди легко не отдадут, когда они занимали, тех детей там не стояло
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