Илья Авербух: «Насколько мне известно, Худайбердиева и Базин ушли к Жулину»
Илья Авербух рассказал, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Жулина
Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Дениса Самохина.
«Насколько мне известно, по слухам они ушли к Саше Жулину. Этот сезон у них точно удачный. Они должны сказать большое спасибо Денису Самохину. Он очень много с ними работал, и впервые в своей жизни они стали чемпионами России, а дальше будем смотреть.
У Саши Жулина сейчас еще будут Саша Степанова и Иван Букин, ждем их возвращения в строй. Хочется, чтобы спортсмены всегда благодарили своих наставников, благодаря которым добились результатов», – сказал хореограф.
СБ точно остаются не дольше 26 года, ХБ вообще с непонятными перспективами. ну и как показывает пример последних, становиться лидерами раньше времени - может стоить здоровья и дальнейших перспектив.
Если даже - так, эпичная битва у них будет не с Ангелополами или СБ, а прежде всего внутри группы - с Дроздом и Шанаевой, которые за грибами к дяде Саше пораньше перешли)))
Вот честно ХБ не волнуют, но боязно за шикарных СБ
Господи…да они же слили абсолютно все. Этот сезон им подарили, в начале сезона на них сделали ставку, как на самых скатанных. Все, что требовалось от ХБ - стабильно показывать уровень «хотя бы чуть-чуть лучше, чем новоделы». От них требовалось просто закрепиться, а они не смогли, психологически не выдержали давления статуса первой пары, со здоровьем ситуация ухудшилась, прокаты такие, что на международку эту пару в ситуации одной квоты на пушечный выстрел никто не подпустит.
Им надо было просто выдержать и убедить судей, что на них и дальше можно ставить. У них весь сезон - в минус просто. И да - даже не смотря на липовое золото ЧР, в актив сезон, когда ты профукал дальнейшую благосклонность - не занесешь.