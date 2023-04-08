Илья Авербух: «Насколько мне известно, Худайбердиева и Базин ушли к Жулину»

Илья Авербух рассказал, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Жулина

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Дениса Самохина.

«Насколько мне известно, по слухам они ушли к Саше Жулину. Этот сезон у них точно удачный. Они должны сказать большое спасибо Денису Самохину. Он очень много с ними работал, и впервые в своей жизни они стали чемпионами России, а дальше будем смотреть.

У Саши Жулина сейчас еще будут Саша Степанова и , ждем их возвращения в строй. Хочется, чтобы спортсмены всегда благодарили своих наставников, благодаря которым добились результатов», – сказал хореограф.