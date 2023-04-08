Илья Авербух: «Насколько мне известно, Худайбердиева и Базин ушли к Жулину»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Александр Жулин Александра Степанова Иван Букин Егор Базин переходы Елизавета Худайбердиева Денис Самохин Фигурное катание

Илья Авербух рассказал, что Елизавета Худайбердиева и Егор Базин перешли в группу Жулина

Сегодня стало известно, что танцевальный дуэт покинул группу Дениса Самохина.

«Насколько мне известно, по слухам они ушли к Саше Жулину. Этот сезон у них точно удачный. Они должны сказать большое спасибо Денису Самохину. Он очень много с ними работал, и впервые в своей жизни они стали чемпионами России, а дальше будем смотреть.

У Саши Жулина сейчас еще будут Саша Степанова и Иван Букин, ждем их возвращения в строй. Хочется, чтобы спортсмены всегда благодарили своих наставников, благодаря которым добились результатов», – сказал хореограф.

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29 комментариев

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Mion
Ответ Happy_Kleo
Толпа у Жулина образуется,если это правда. Представляю,что чувствуют сейчас Шанаева и Дрозд.
Я бы на их месте чувствовала спокойствие. Они молодые. Сейчас будут в спаринге с лучшими парами страны (какими-никакими). Отсидятся этот цикл за спинами, подрастут, заматереют. И в след ОИ цикл могут уже на многое претендовать.
СБ точно остаются не дольше 26 года, ХБ вообще с непонятными перспективами. ну и как показывает пример последних, становиться лидерами раньше времени - может стоить здоровья и дальнейших перспектив.
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Залина Малина
Жулин ведь собирался на пенсию?🤣
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Happy_Kleo
Толпа у Жулина образуется,если это правда. Представляю,что чувствуют сейчас Шанаева и Дрозд.
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bona ulo
Весело у Жулина будет.
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Лучшее_враг_хорошего
Ответ Delirium
Я не вполне согласен с вышесказанным, но даже если принять все это за правду, то уход к Жулину- стратегически верный ход. Если бы ХБ остались у Самохина, их гарантированно засунули бы под Жулинских Букиных, а скорее всего и под Ангелополов. Перебежав к Жулину Худа сильно повышает шансы на удержание как минимум второго места, а там чем черт не шутит, если Степанова не восстановится, можно и Букиных на повороте срезать, главное, что Жулинские грибы в кармане. В общем, следующий сезон нам обещает эпическую битву Ангелополов против грибов Александра Ж.
Пока еще не факт, что ХБ ушли именно к Жулину.
Если даже - так, эпичная битва у них будет не с Ангелополами или СБ, а прежде всего внутри группы - с Дроздом и Шанаевой, которые за грибами к дяде Саше пораньше перешли)))
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galik55
Боюсь, что стильного креатива для СБ не дождемся.
Вот честно ХБ не волнуют, но боязно за шикарных СБ
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Додик Аксель
Дождёмся окончательного официального заявления, а не будем слухами кормиться. В понедельник Жулин всем объявит.
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garovatat
Ответ Marya Y
Всё равно будут отнимать время у тренера, какой бы уровень не имели.) Жулину не впервой - те же БС ни сном, ни духом в своё время не знали о переговорах тренера с СК(вспомните вью Соловьёва). Теперь для СБ сюрпрайз на спарринг.
да, кстати)) было дело! но может это и не сюрприз для СБ, у которых, кстати, думаю было испрошено некое одобрение. Ибо именно они - первая пара страны, а не ХБ
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Светлана Менова
Жулин не умеет работать больше, чем с одной сильной парой. Помню, как он слил Монько с Халявиным, когда к нему пришли Боброва и Соловьёв.
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Marya Y
Ответ garovatat
сорян, ХБ до СБ далековато))) несмотря на весь новейший имидж жены мужа "теперь блондинки")) Интересно, попытается ли Жулин ну хоть как-то креативить?? Ну раз столько к нему прибилось танцоров)) Или всем поставит "вечную классику"? Мне например очень нравился олимпийский эврибади-ритм, от СБ, классная постановка! И костюмы - огонь. Лучше того что было у СК. Имею ввиду именно постановку! Да и нежный РиДЖ у СБ был хорош
Всё равно будут отнимать время у тренера, какой бы уровень не имели.) Жулину не впервой - те же БС ни сном, ни духом в своё время не знали о переговорах тренера с СК(вспомните вью Соловьёва). Теперь для СБ сюрпрайз на спарринг.
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Delirium
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Этот сезон у них удачный??? Авербух, видимо, вообще ни разу не стратег и даже не тактик. Дальше носа не видит что ли? Господи…да они же слили абсолютно все. Этот сезон им подарили, в начале сезона на них сделали ставку, как на самых скатанных. Все, что требовалось от ХБ - стабильно показывать уровень «хотя бы чуть-чуть лучше, чем новоделы». От них требовалось просто закрепиться, а они не смогли, психологически не выдержали давления статуса первой пары, со здоровьем ситуация ухудшилась, прокаты такие, что на международку эту пару в ситуации одной квоты на пушечный выстрел никто не подпустит. Им надо было просто выдержать и убедить судей, что на них и дальше можно ставить. У них весь сезон - в минус просто. И да - даже не смотря на липовое золото ЧР, в актив сезон, когда ты профукал дальнейшую благосклонность - не занесешь.
Я не вполне согласен с вышесказанным, но даже если принять все это за правду, то уход к Жулину- стратегически верный ход. Если бы ХБ остались у Самохина, их гарантированно засунули бы под Жулинских Букиных, а скорее всего и под Ангелополов. Перебежав к Жулину Худа сильно повышает шансы на удержание как минимум второго места, а там чем черт не шутит, если Степанова не восстановится, можно и Букиных на повороте срезать, главное, что Жулинские грибы в кармане. В общем, следующий сезон нам обещает эпическую битву Ангелополов против грибов Александра Ж.
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Oleandra
Ответ Anna Morgan
у вас проблемы с привидением аналогий
у аналогий бывают привИдения?)
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Anna Morgan
Ответ Oleandra
Конвейер Тутберидзе - это плохо, а конвейер Жулина - это хорошо, это то, что надо)
у вас проблемы с привидением аналогий
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Свет19
А чуть ниже в новости написано, что к Линичук. Или она у Жулина теперь?
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Iuliia Timofeyeva
Худа сто процентов прицелилась на Букина.
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Лучшее_враг_хорошего
Этот сезон у них удачный??? Авербух, видимо, вообще ни разу не стратег и даже не тактик. Дальше носа не видит что ли?
Господи…да они же слили абсолютно все. Этот сезон им подарили, в начале сезона на них сделали ставку, как на самых скатанных. Все, что требовалось от ХБ - стабильно показывать уровень «хотя бы чуть-чуть лучше, чем новоделы». От них требовалось просто закрепиться, а они не смогли, психологически не выдержали давления статуса первой пары, со здоровьем ситуация ухудшилась, прокаты такие, что на международку эту пару в ситуации одной квоты на пушечный выстрел никто не подпустит.
Им надо было просто выдержать и убедить судей, что на них и дальше можно ставить. У них весь сезон - в минус просто. И да - даже не смотря на липовое золото ЧР, в актив сезон, когда ты профукал дальнейшую благосклонность - не занесешь.
+17
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Viks
Жулин ещё не протрезвел --- давайте дождётся понедельника.
+6
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garovatat
Ответ Marya Y
Шли, значит, Саша с Ваней за первым номером - а тут раз и толкучка.
сорян, ХБ до СБ далековато))) несмотря на весь новейший имидж жены мужа "теперь блондинки")) Интересно, попытается ли Жулин ну хоть как-то креативить?? Ну раз столько к нему прибилось танцоров)) Или всем поставит "вечную классику"? Мне например очень нравился олимпийский эврибади-ритм, от СБ, классная постановка! И костюмы - огонь. Лучше того что было у СК. Имею ввиду именно постановку! Да и нежный РиДЖ у СБ был хорош
+8
0
+8
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Raduga
Ответ блОК
Какую ясность? Он же сказал, что «по слухам»
У них больше слухов, чем вам известно)
+2
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блОК
Ответ Утренняя Аврора
Авербух внес ясность. И понедельника ждать не надо.
Какую ясность? Он же сказал, что «по слухам»
+2
-4
-2
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Утренняя Аврора
Авербух внес ясность. И понедельника ждать не надо.
+7
-1
+6
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Delirium
Ответ Vendetta4111323
Рахманинова на всех хватит видать
Век катали и еще покатают!
+8
-1
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Marya Y
Шли, значит, Саша с Ваней за первым номером - а тут раз и толкучка.
+11
0
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Delirium
Ответ Olga.t
Сколько ещё будет вариантов до понедельника?))
Да ладно, по форме ответов Жулина было понятно, что к нему намылились. Сейчас чисто медийный хайп с обзвоном пытаются организовать, чтоб просмотры собрать.
+16
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Vendetta4111323
Рахманинова на всех хватит видать
+28
-1
+27
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