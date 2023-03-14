Гендиректор WADA о деле Валиевой: «Я был бы оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле все еще много неизвестных факторов»

В WADA считают, что в деле Камилы Валиевой остается много неизвестных факторов.

«Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это (рассмотрение дела – Sports.ru) займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности то, как будут вести дело адвокаты спортсменки.

Мы бы хотели сделать все возможное, чтобы дело было рассмотрено максимально быстро. Но дело очень сложное, оно объединяет три апелляции.

Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас все еще много неизвестных факторов», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал фигуристку невиновной по допинг-делу. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на данный вердикт со стороны РУСАДА, WADA и Международного союза конькобежцев (ISU).

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт