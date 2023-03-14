Гендиректор WADA о деле Валиевой: «Я был бы оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле все еще много неизвестных факторов»

Теги сборная России допинг ISU WADA РУСАДА CAS женское катание Оливье Ниггли Камила Валиева Фигурное катание

В WADA считают, что в деле Камилы Валиевой остается много неизвестных факторов.

«Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это (рассмотрение дела – Sports.ru) займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности то, как будут вести дело адвокаты спортсменки.

Мы бы хотели сделать все возможное, чтобы дело было рассмотрено максимально быстро. Но дело очень сложное, оно объединяет три апелляции.

Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас все еще много неизвестных факторов», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.

Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал фигуристку невиновной по допинг-делу. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на данный вердикт со стороны РУСАДА, WADA и Международного союза конькобежцев (ISU). 

В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.

РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт

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23 комментария

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Irina Kistler
А чего это Директор WADA так разговорился сейчас до процесса, если дело теперь будет решать СAS? По нормальным правилам он обязан молчать до решения или для него особые правила и , он может комментировать только то, что хочет? Для гласности все дело на sport выложил, мы бы с ним пообсуждали?)
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Зулфира Мухаметшина
Подсыпали... Кто это сделал ,тайно будет.
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Anna Stefan
Как минимум один фактор точно известен - ВАДА затянуло сроки выполнения работы, результат которой повлиял на решение ФФККР и ОКР по составу на ОИ, не предупредив об этом заинтересованные организации. По-хорошему результаты несвоевременно предоставленных проб следовало бы аннулировать, а лабораторию строго наказать, чтобы впредь было неповадно. Но на деле, похоже, ВАДА понравилось манипулировать результатами соревнований при помощи "вовремя" "обнаруженных" запрещённых препаратов - насколько я знаю, это не первый и не последний подобный случай.
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Ёжик_в_тумане
Мы не торопимся, разбирайтесь тщательно до следующих ОИ есть время.
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Syndycate
Ответ Евгения Гринева
А ВАДА будут возмущаться затягиванием? Ой, это же они и планируют затягивать
У них демократическое затягивание, это другое)
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Девушка Безимени
факты неизвестны?
при чем тут факторы..
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Syndycate
Ответ Этери горячая
Не будем забывать, что дело о положительном результате теста испанской фигуристки на Олимпиаде до сих пор не раскрыто. WADA хранит молчание по этому поводу. Не забывайте, что Камила прошла чистый тест на Олимпиаде, поэтому нет причин автоматически отстранять ее от участия в соревнованиях. Если бы ВАДА не было некомпетентным, результат теста Камилы был бы возвращен в течение 20 дней, то есть в середине января, и всего этого можно было бы избежать. Это очень смущает ВАДА, поэтому их единственная надежда — добиться дисквалификации Камиллы на 4 года. Может им повезет и бан на 3 месяца со старта ЧР, но это будет выговор, т.к. Камилочка - защищенное лицо.
Испанская фигуристка это защищенное лицо, а ой...
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Sat397
Ответ Ir_rish
"Все знают"- теперь осталось убедительно доказать, когда именно и в какой стакан/ тарелку подсыпали.
Как вы себе такое представляете, при условии что в России вообще никто небудет ни под каким условием даже начинать расследовать дело о подсыпке допинга? У нас ещё и иностранцам не дадут это сделать, если они только попытаются.
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Viktoria dek
Ответ Pentrak
Ну вот не зря Пальто интервью такое дала, не зря. Намёк на непонятки с расследованием наводит на мысли, что хотят потопить и окружение.
Ой, пошли теории заговора) Как интервью о итогах сезона связано с решением CAS?
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Этери горячая
Не будем забывать, что дело о положительном результате теста испанской фигуристки на Олимпиаде до сих пор не раскрыто. WADA хранит молчание по этому поводу.

Не забывайте, что Камила прошла чистый тест на Олимпиаде, поэтому нет причин автоматически отстранять ее от участия в соревнованиях.

Если бы ВАДА не было некомпетентным, результат теста Камилы был бы возвращен в течение 20 дней, то есть в середине января, и всего этого можно было бы избежать.

Это очень смущает ВАДА, поэтому их единственная надежда — добиться дисквалификации Камиллы на 4 года. Может им повезет и бан на 3 месяца со старта ЧР, но это будет выговор, т.к. Камилочка - защищенное лицо.
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Ir_rish
Ответ Sat397
Дело сложное из-за того, что Камиле допинг подсыпали, а так как с момента преступления и обнародования результатов пробы прошло много времени, и так как наши не заинтересованы расследовать преступление, из-за боязни ещё большего скандала, расследовать его невозможно. Хотя все знают что подсыпали и у нас и на западе. Камила после того как ей подсыпали допинг даже перестала пить воду на пресс конференциях. Это может показаться пустяком, но на самом деле это очень важный аргумент того, что Камила намеренно допинг не пила, и что ей его подсыпали.
"Все знают"- теперь осталось убедительно доказать, когда именно и в какой стакан/ тарелку подсыпали.
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Viktoria dek
Прошу прощения, это не Вада ли просила очень быстрого рассмотрения дела, торопило Русада с решением, а теперь говорят "в этом деле очень много неизвестных факторов"... И как они изучили документы ДАК и просят 4 года дисквалификации, если, по их же мнению, это дело очень сложное и неизвестно много чего... 🤦‍♀️🗿
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Этери горячая
Ответ Евгения Гринева
А ВАДА будут возмущаться затягиванием? Ой, это же они и планируют затягивать
ВАДА уже откладывает до тех пор, пока может построить дело. В течение года от них будет много оправданий, конечно, все остальные будут виноваты, особенно любой русский.
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Этери горячая
Ответ Sat397
Дело сложное из-за того, что Камиле допинг подсыпали, а так как с момента преступления и обнародования результатов пробы прошло много времени, и так как наши не заинтересованы расследовать преступление, из-за боязни ещё большего скандала, расследовать его невозможно. Хотя все знают что подсыпали и у нас и на западе. Камила после того как ей подсыпали допинг даже перестала пить воду на пресс конференциях. Это может показаться пустяком, но на самом деле это очень важный аргумент того, что Камила намеренно допинг не пила, и что ей его подсыпали.
Положительный тест может означать заражение, а не допинг. Это тоже не эффективный препарат, поэтому допинговать его смысла особого нет. В 2014 году допинг был со стероидами, потому что они действительно работают.
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Pentrak
Ну вот не зря Пальто интервью такое дала, не зря. Намёк на непонятки с расследованием наводит на мысли, что хотят потопить и окружение.
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Лакс
Ответ Katerina Sunny
До конца года вообще-то ещё 9 месяцев, что они там рассматривать собираются так долго?
а что в других обычных делах годами рассматривают?
А здесь неординарное дело защищенной персоны, затрагивающее олимедали.
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Sat397
Дело сложное из-за того, что Камиле допинг подсыпали, а так как с момента преступления и обнародования результатов пробы прошло много времени, и так как наши не заинтересованы расследовать преступление, из-за боязни ещё большего скандала, расследовать его невозможно.
Хотя все знают что подсыпали и у нас и на западе. Камила после того как ей подсыпали допинг даже перестала пить воду на пресс конференциях. Это может показаться пустяком, но на самом деле это очень важный аргумент того, что Камила намеренно допинг не пила, и что ей его подсыпали.
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Этери горячая
РУСАДА проводит комплексное расследование в течение 9 месяцев и публикует результаты через 2 месяца. Это неприемлемо для ВАДА.

Тем не менее, ВАДА хочет 11 месяцев, чтобы расследовать это самостоятельно.

Где справедливость?

РУСАДА должно торопиться с этим, но ВАДА может тянуть сколько угодно, несмотря на то, что именно РУСАДА должно было опросить всех людей, сопоставить выводы, опубликовать отчеты.
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Лакс
Да, КАС не РУСАДА, к нему ВАДА претензии не может предъявить из-за длительности разбирательства.
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-3
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Евгения Гринева
А ВАДА будут возмущаться затягиванием? Ой, это же они и планируют затягивать
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-5
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Маргарита Михайловна
Сколько верёвочке не виться а конец будет один - чистые спортсмены получат свои медали а допинговая мошенница Валиева будет дисквалифицирована.
+4
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Александр Фатов
Глядь он только что сказал на другой ветке, что РУСАДА тянуло долго процесс.
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Katerina Sunny
До конца года вообще-то ещё 9 месяцев, что они там рассматривать собираются так долго?
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