Гендиректор WADA о деле Валиевой: «Я был бы оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле все еще много неизвестных факторов»
В WADA считают, что в деле Камилы Валиевой остается много неизвестных факторов.
«Очень сложно сейчас предсказать, сколько времени это (рассмотрение дела – Sports.ru) займет, потому что на дело влияет много различных факторов, в частности то, как будут вести дело адвокаты спортсменки.
Мы бы хотели сделать все возможное, чтобы дело было рассмотрено максимально быстро. Но дело очень сложное, оно объединяет три апелляции.
Я был бы очень оптимистичен, если бы сказал, что мы получим решение до конца года, в деле сейчас все еще много неизвестных факторов», – заявил генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли.
Ранее дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (ДАК РУСАДА), который является независимым органом, признал фигуристку невиновной по допинг-делу. Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции на данный вердикт со стороны РУСАДА, WADA и Международного союза конькобежцев (ISU).
В феврале во время Олимпиады-2022 в Пекине стало известно, что Валиева сдала положительный допинг-тест на триметазидин – сама проба была взята в декабре 2021 года на чемпионате России.
РУСАДА тоже против невиновности Валиевой – хм, как так? Объясняем неожиданный финт
при чем тут факторы..
Не забывайте, что Камила прошла чистый тест на Олимпиаде, поэтому нет причин автоматически отстранять ее от участия в соревнованиях.
Если бы ВАДА не было некомпетентным, результат теста Камилы был бы возвращен в течение 20 дней, то есть в середине января, и всего этого можно было бы избежать.
Это очень смущает ВАДА, поэтому их единственная надежда — добиться дисквалификации Камиллы на 4 года. Может им повезет и бан на 3 месяца со старта ЧР, но это будет выговор, т.к. Камилочка - защищенное лицо.
А здесь неординарное дело защищенной персоны, затрагивающее олимедали.
Хотя все знают что подсыпали и у нас и на западе. Камила после того как ей подсыпали допинг даже перестала пить воду на пресс конференциях. Это может показаться пустяком, но на самом деле это очень важный аргумент того, что Камила намеренно допинг не пила, и что ей его подсыпали.
Тем не менее, ВАДА хочет 11 месяцев, чтобы расследовать это самостоятельно.
Где справедливость?
РУСАДА должно торопиться с этим, но ВАДА может тянуть сколько угодно, несмотря на то, что именно РУСАДА должно было опросить всех людей, сопоставить выводы, опубликовать отчеты.