Этери Тутберидзе: «С травмой Косторной можно было кататься. Мне обидно, это упущенные возможности»

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Тренер Этери Тутберидзе считает, что российская фигуристка Алена Косторная могла бы тренироваться и выступать, несмотря на перелом кисти.

Косторная получила травму в середине декабря и снялась с предолимпийского чемпионата России.

Правда, что вы запретили Косторной рассказывать о своей травме?

– Не знаю, кто ей запретил комментировать. Мне кажется, она, наоборот, могла совершенно спокойно рассказать, что она упала, и у нее трещина на косточке какого-то пальца.

Здесь вообще глобальная история. Можно по-разному к этому относиться – может, какая-то жестокость или еще что-то. Но, честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой. Потому что Евгения Медведева на чемпионате России каталась с гипсом на руке, и никто об этом даже не знал. И она прекрасно выиграла тот чемпионат России.

Конечно, есть какие-то травмы, несовместимые с продолжением в данный момент, надо, чтобы все зажило. А есть какие-то травмы, с которыми спортсмены годами катаются. Тем более здесь – олимпийский чемпионат России, отбор. Мне кажется, надо было тренироваться, надо было пробовать. Но обидно. Мне кажется, что можно было, может, я ошибаюсь.

Нет какой-то формулы, как состояться человеком. Может быть, она, упустив все свои возможности в спорте, станет суперизвестной и кем-то там популярным. Я не знаю. Для всех разные понятия, что такое хорошо и что такое плохо. Мне обидно, потому что я считаю, что здесь упущенные возможности. Я считаю, что с такой травмой можно было кататься, – сказала Тутберидзе в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор» на Первом канале.

«Ее поезд ушел». Удивительно, как фигурный мир воспринял травму Косторной – сострадания минимум

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