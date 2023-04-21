Вероника Степанова: «У Загитовой, Медведевой, Щербаковой или Валиевой больше подписчиков в соцмедиа, чем у всех биатлонисток и лыжниц вместе взятых. Это важнейший показатель успеха»

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Вероника Степанова объяснила, почему лыжницы уступают в популярности фигуристкам.

«Меня иногда в интервью так или иначе просят сравнить лыжников с биатлонистами. Сравнение напрашивается, но, откровенно говоря, меня куда больше интересуют фигуристы. Потому что с биатлонистами мы более-менее на одном уровне популярности – в чем-то они выигрывают, в чем-то мы. В первой половине зимнего сезона они вырвались вперед за счет показа на «Матч ТВ», но, думаю, мы их догнали в последние месяцы.

А вот фигуристы далеко впереди во всех рейтингах, которые меня по-настоящему волнуют. Их основные соревнования показывают на обоих федеральных каналах. Лучшие фигуристки куда более яркие звезды, чем другие зимние спортсменки. У каждой из топ-звезд – Загитовой, Медведевой, Щербаковой или Валиевой – больше подписчиков в соцмедиа, чем у всех биатлонисток и лыжниц вместе взятых! В моем поколении количество фолловеров и лайков – важнейший показатель успеха.

Обратили внимание, что я уверенно назвала Алину Загитову и Евгению Медведеву топ-звездами, несмотря на то что их спортивная карьера формально завершена? В моем понимании их карьера в зените! Потому что в фигурном катании есть то, что напрочь у нас отсутствует: официальные шоу-выступления. Уверена, что вы все и так это знаете, но все-таки напомню: сезон спортивный у фигуристов закончен, как и у нас – а вот сезон ледовых шоу в самом разгаре. Программы Навки, Тутберидзе, Плющенко, Авербуха путешествуют по всей стране, и это суперидея. 

С одной стороны, для атлетов это возможность заработать. Мы – спортсмены-профессионалы, зарабатываем умениями наших тел, не вижу причин этого стесняться. С другой стороны, жители даже относительно небольших городов получают шанс увидеть близко олимпийских и мировых чемпионов, пообщаться со «звездами с экрана телевизора». Думаю, выигрывают все.

Еще раз: я совсем не звезда уровня Щербаковой или Валиевой. Но свою долю популярности в этом сезоне испытала. Обычно у меня уходит от получаса до часа на фото с болельщиками и автографы после гонок. В прошлую субботу на Авачинском марафоне – все полтора. Лыжницы по-разному относятся к этой «обязанности». Пожалуйста, не осуждайте тех, кто устает или просто быстро мерзнет. Я считаю своим долгом не уходить, не сфотографировавшись с каждым ребенком, который выстоял очередь на холоде.

Последние фразы написаны для иллюстрации простой мысли: определенный «спрос», запрос на ведущих лыжников есть. Но с середины мая мы уедем на сборы – и до осени у нас нет соревнований или даже «шоу», как у фигуристов. И это, с моей точки зрения, неправильно», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете в колонке на сайте «Матч ТВ».

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61 комментарий

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Олег Кузнецов
Опять друг Степановой из Раши тудей пост зафигачил....Пятница, скучно ему стало, написал.
+40
-6
+34
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igorrado@yandex.ru
А я думал, что показатель успеха для спортсменов - это спортивные достижения и победы, а не количество лайков и подписчиков в Инсте*
* Meta - запрещенная на территории РФ организация
+30
-3
+27
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Александр Охотко
Ну так завершай карьеру, заводи онлифанс, и вступай с шоу программами хоть каждый день. Причём тут лыжи, понять не могу?
+18
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+14
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Crenk
Фигурное катание это не только спорт ни и искусство
Из него легче сделать шоу , в тч телевизионное
В этом секрет популярности
+13
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Arty K.
Именно поэтому ты не затыкаешься, верно? 🌚
+17
-6
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tanya_1111
Ответ Crenk
Фигурное катание это не только спорт ни и искусство Из него легче сделать шоу , в тч телевизионное В этом секрет популярности
ФК в России всегда было популярно далеко до Загитовой, Липницкой и Медведевой, да ЭГ внесла свою лепту это факт, но русские зрители еще до всяких шоу любили ФК.
+14
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Утконос Никифорович
все время про популярность и думает
+11
-2
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Melnikov1968
У Бацарашкиной подписчиков меньше,а медалей больше. Кто успешнее? Здесь в недавнем опросе спортса Аршавин выше Немова оказался. Что дальше?
+9
-1
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Ебздрогыч
У Степановой другой путь к успеху - найти папика с RT и со своего аккаунта запускать посты от папика во славу власти. Успех 100% и никаких усилий!
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haymaker
Фигуристки танцуют под музыку в коротких юбочках, а лыжницы с замерзшими соплями и пульсом 180. Биатлонистки и вовсе вооружены и опасны. Было бы странно, если бы в инсте больше котировались мощные лошадки, чем полуголые тёлочки.
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Verysia
Ответ несахар
вероника, покрась волосы, в блонд, покатайся в ледниковом периоде, спой вместе с бузовой или с губерниевым, начни танцевать в стиле стрип-пластики и вот тогда точно станешь звездой, и фолловеров будет много
Но до этого выиграй все возможные титулы!
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Адриана
Мне всегда казалось, что показатель успеха у спортсменов- это количество медалей.
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Назар Игорь
"В одну телегу впрячь не можно
Коня и трепетную лань"
Сравнила несравнимое. Ты бы ещё провела параллель между ФК и боями ММА. Глупая девушка.
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udod
Степашка, зарабатывать телом можно по разному, не стесняйся
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Вероника Терюшкова
У Степаши манера писать - поучать других
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Koulmann
Странные критерии успеха, но пусть будет так. Особенно, когда это накручивается или цифры являются абсолютно неревантными в отношении какой-то деятельности.
У моделей еще больше фолловеров, чем у фигуристок. И что это означает тогда по логике Степановой?
Каждому поколению - свои критерии.
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Olga.t
Ответ Олег Кузнецов
Опять друг Степановой из Раши тудей пост зафигачил....Пятница, скучно ему стало, написал.
Он всегда по пятницам "к людям выходит"))
Что-то сегодня пост крайне глупый, сравнил горячее с мягким. Критерии популярности спортсменов удивляют, мягко говоря.
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tim55555
"Если в прайм-тайм на протяжении даже двух недель показывать круп лошади, то его будут узнавать" (с) Природа узнаваемости современных фигуристок того же порядка. Не будет их в телевизоре и баба Дуся из города Суходрищенска тут же их и забудет.
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Milorada K
Ответ Бедоносец
Это у Жени больше всех, остальные просто греются в лучах её славы.
У Жени пакистанцы же в подписчиках. Настоящие, истинные фанаты.
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Melnikov1968
Сомневаюсь что совместное шоу лыжников и биатлонистов вызовет больший интерес, чем шоу фигуристов. К тому формат ещё надо придумать.
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шампион
Насчет Загитовой или Валиевой понятно, но вот у Евгении Медведевой основная масса фанатов из Бангладеша, где никогда не видели лед. Наука не может объяснить этот феномен. Говорят, бангадешцы называют Женю Баба Сян, что переводится как "великая чемпионка". Когда Медведева выступает в камеди клаб, весь Бангладеш слушает радиоприемники.
Возможно, Степановой следует обратить внимание на бангладешских фанатов, вдруг миллионов 5-10 получится привлечь.
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Лакс
Для большей "популярности" в соцсетях иногда можно через соцсети же "увлечь " звездой ФК жителей какой-нибудь многонаселенной южной страны без катков и ФК, например пакистанцев.
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Unona73
Ответ Верю-не верю
Пусть лучше прикинется француженкой, наймет грузина и на ТНТ фейсом посветит
завернувшись в шаурму)
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Александр Скворцов
Российские фигуристки это явление мирового масштаба! Отсюда и мировой успех!
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Вероника Терюшкова
Популярность можно увеличить через тик-ток, например. Но видимо, 50-летнему деду сложно его понять
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