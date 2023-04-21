Вероника Степанова: «У Загитовой, Медведевой, Щербаковой или Валиевой больше подписчиков в соцмедиа, чем у всех биатлонисток и лыжниц вместе взятых. Это важнейший показатель успеха»

Вероника Степанова объяснила, почему лыжницы уступают в популярности фигуристкам.

«Меня иногда в интервью так или иначе просят сравнить лыжников с биатлонистами. Сравнение напрашивается, но, откровенно говоря, меня куда больше интересуют фигуристы. Потому что с биатлонистами мы более-менее на одном уровне популярности – в чем-то они выигрывают, в чем-то мы. В первой половине зимнего сезона они вырвались вперед за счет показа на «Матч ТВ», но, думаю, мы их догнали в последние месяцы.

А вот фигуристы далеко впереди во всех рейтингах, которые меня по-настоящему волнуют. Их основные соревнования показывают на обоих федеральных каналах. Лучшие фигуристки куда более яркие звезды, чем другие зимние спортсменки. У каждой из топ-звезд – Загитовой, Медведевой, Щербаковой или Валиевой – больше подписчиков в соцмедиа, чем у всех биатлонисток и лыжниц вместе взятых! В моем поколении количество фолловеров и лайков – важнейший показатель успеха.

Обратили внимание, что я уверенно назвала и Евгению Медведеву топ-звездами, несмотря на то что их спортивная карьера формально завершена? В моем понимании их карьера в зените! Потому что в фигурном катании есть то, что напрочь у нас отсутствует: официальные шоу-выступления. Уверена, что вы все и так это знаете, но все-таки напомню: сезон спортивный у фигуристов закончен, как и у нас – а вот сезон ледовых шоу в самом разгаре. Программы Навки, Тутберидзе, Плющенко, Авербуха путешествуют по всей стране, и это суперидея.

С одной стороны, для атлетов это возможность заработать. Мы – спортсмены-профессионалы, зарабатываем умениями наших тел, не вижу причин этого стесняться. С другой стороны, жители даже относительно небольших городов получают шанс увидеть близко олимпийских и мировых чемпионов, пообщаться со «звездами с экрана телевизора». Думаю, выигрывают все.

Еще раз: я совсем не звезда уровня или . Но свою долю популярности в этом сезоне испытала. Обычно у меня уходит от получаса до часа на фото с болельщиками и автографы после гонок. В прошлую субботу на Авачинском марафоне – все полтора. Лыжницы по-разному относятся к этой «обязанности». Пожалуйста, не осуждайте тех, кто устает или просто быстро мерзнет. Я считаю своим долгом не уходить, не сфотографировавшись с каждым ребенком, который выстоял очередь на холоде.

Последние фразы написаны для иллюстрации простой мысли: определенный «спрос», запрос на ведущих лыжников есть. Но с середины мая мы уедем на сборы – и до осени у нас нет соревнований или даже «шоу», как у фигуристов. И это, с моей точки зрения, неправильно», – написала олимпийская чемпионка в лыжной эстафете в колонке на сайте « ».