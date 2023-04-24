Иван Букин: «Спорт должен объединять разные культуры, ценности, народы. Мировое фигурное катание сильно теряет без россиян»

Фигурист Иван Букин высказался о конкуренции на международных турнирах без участия россиян.

«Для меня все стало более предсказуемо. Раньше наши спортсмены создавали огромную конкуренцию, было интересно смотреть. Во всех видах фигурного катания конкуренция была гораздо выше, чем сейчас.

Мы должны выступать на международных соревнованиях, потому что спорт призван объединять. Надеюсь, что мы вернемся на международную арену, но не хочу загадывать, когда это произойдет, этот вопрос зависит не от спортсменов», – сказал Букин.

– Слышали мнение некоторых канадских, американских фигуристов, которые выступают против возвращения россиян?

– Это их мнение. Они могут высказывать его сколько угодно. Я считаю иначе. Спорт должен объединять разные культуры, ценности, народы. Если выступают не все участники международных соревнований, это односторонняя история. Так не должно быть.

Я уверен, что мировое фигурное катание сильно теряет без российских спортсменов. Мне было бы гораздо интереснее смотреть этот сезон, если бы наши ребята выступали. У нас сильнейшие спортсмены, они борются за высочайшие места в фигурном катании.

С ними соревнования были бы интереснее. На чемпионате мира без наших ничего захватывающего или сверхъестественного не произошло, – цитирует Букина «Матч ТВ».