Иван Букин: «Спорт должен объединять разные культуры, ценности, народы. Мировое фигурное катание сильно теряет без россиян»

Теги сборная России танцы на льду Иван Букин Фигурное катание

Фигурист Иван Букин высказался о конкуренции на международных турнирах без участия россиян.

«Для меня все стало более предсказуемо. Раньше наши спортсмены создавали огромную конкуренцию, было интересно смотреть. Во всех видах фигурного катания конкуренция была гораздо выше, чем сейчас.

Мы должны выступать на международных соревнованиях, потому что спорт призван объединять. Надеюсь, что мы вернемся на международную арену, но не хочу загадывать, когда это произойдет, этот вопрос зависит не от спортсменов», – сказал Букин. 

– Слышали мнение некоторых канадских, американских фигуристов, которые выступают против возвращения россиян?

– Это их мнение. Они могут высказывать его сколько угодно. Я считаю иначе. Спорт должен объединять разные культуры, ценности, народы. Если выступают не все участники международных соревнований, это односторонняя история. Так не должно быть.

Я уверен, что мировое фигурное катание сильно теряет без российских спортсменов. Мне было бы гораздо интереснее смотреть этот сезон, если бы наши ребята выступали. У нас сильнейшие спортсмены, они борются за высочайшие места в фигурном катании.

С ними соревнования были бы интереснее. На чемпионате мира без наших ничего захватывающего или сверхъестественного не произошло, – цитирует Букина «Матч ТВ».

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7 комментариев

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Iuasamotu
Хорошо устроились, одной рукой объединяем, а второй разьединяем
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B.Jones
Тренируй лучше Иван. Лет через десять будет у тебя шанс.
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Viks
Мировое фигурное катание сильно теряет без россиян» --- Не надо так переживать за мировое - за своё переживай.
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Nat_Cher
о доме надо думать, о доме.
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Brokkoli
Они только рады, что наших там нет, шансы на медали в женском и парном сильно возросли
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scorp19
Те люди, которые теперь смогут выиграть медали, очень сильно расстроятся что нету россиян. Прям слёзы крокодиловы лить будут ))
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