Иван Букин: «Мы уже тренируемся со Степановой в полную силу. Потихонечку начинаем готовиться к сезону, вспоминаем нашу программу»

Теги сборная России танцы на льду Александра Степанова Иван Букин Фигурное катание

Фигуристка Александра Степанова вернулась к тренировкам в полную силу.

Об этом сообщил ее партнер в танцах на льду Иван Букин. В этом сезоне фигуристы не выступали на соревнованиях. 

– Как идет работа после возвращения на лед? В какой форме после родов находится Степанова?

– Я горжусь Саней, она молодец. Прошло совсем немного времени с того момента, как у ребят родилась дочка. Хочется восхищаться Сашей! Мы уже тренируемся с ней в полную силу, две тренировки.

Потихонечку начинаем готовиться к сезону, вспоминаем нашу программу, которая была поставлена в прошлом году. Что‑то меняем, что‑то добавляем. Работа идет.

– Стала ли для вас неожиданностью беременность Степановой?

– Я знал с самого начала, для меня это не сюрприз. Я очень рад, что все случилось, все хорошо, и у них прекрасная дочка, – рассказал Букин.

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ира Полубоярова
Так хочется увидеть ребят снова на льду, желательно на международных стартах. Любимейшая пара.
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Хорошие новости и читать приятно. Удачи Ивану и Саше в новом сезоне !
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tytti
Удачи ребятам!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Интересно будет посмотреть на изменения
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
А Жулин-то программы ставить будет? РТ точно новый должен быть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ Katerina Sunny
А Жулин-то программы ставить будет? РТ точно новый должен быть.
Представьте: Жулин и восьмидесятые. Перекрасит Ивана в блондина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий