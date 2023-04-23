Иван Букин: «Мы уже тренируемся со Степановой в полную силу. Потихонечку начинаем готовиться к сезону, вспоминаем нашу программу»
Фигуристка Александра Степанова вернулась к тренировкам в полную силу.
Об этом сообщил ее партнер в танцах на льду Иван Букин. В этом сезоне фигуристы не выступали на соревнованиях.
– Как идет работа после возвращения на лед? В какой форме после родов находится Степанова?
– Я горжусь Саней, она молодец. Прошло совсем немного времени с того момента, как у ребят родилась дочка. Хочется восхищаться Сашей! Мы уже тренируемся с ней в полную силу, две тренировки.
Потихонечку начинаем готовиться к сезону, вспоминаем нашу программу, которая была поставлена в прошлом году. Что‑то меняем, что‑то добавляем. Работа идет.
– Стала ли для вас неожиданностью беременность Степановой?
– Я знал с самого начала, для меня это не сюрприз. Я очень рад, что все случилось, все хорошо, и у них прекрасная дочка, – рассказал Букин.
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