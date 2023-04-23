Иван Букин: «Мне очень понравилось, как тренирует Жулин, как он видит фигурное катание. Он может дать нам новый толчок»

Теги сборная России Ирина Жук танцы на льду Александр Свинин Александра Степанова Иван Букин переходы ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Иван Букин объяснил решение о переходе в группу Александра Жулина.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой. В марте этого года они покинули группу Александра Свинина и Ирины Жук.

– Ходят разговоры, что Степанова была инициатором перехода к Жулину, а вы хотели остаться у Свинина и Жук. Как было на самом деле?

– Мы команда, мы с Сашкой вдвоем принимали это решение. Оно было очень сложное, но на данном этапе мы решили так. Будем стараться работать в новой команде. Постараемся сделать что‑то лучше, что‑то новое.

– Что, по вашему мнению, даст работа с Жулиным?

– Это новое видение. Новый человек всегда добавляет что‑то свое. Я работал уже с Сашей Жулиным (в телепроекте), мне очень понравилось, как он тренирует, как он видит фигурное катание. Он может дать нам новый толчок.

– У Жулина теперь четыре сильные пары, три из которых прошли прошлый сезон и находятся в боевой форме. Насколько тяжело будет в таких условиях?

– Это только в плюс. Все пары нашей группы будут расти, будем подгонять друг друга. Внутри группы будет здоровая конкуренция, это прекрасно и пойдет только на пользу. В такой конкуренции никаких негативных факторов нет. Я всегда за конкуренцию, потому что она мотивирует и двигает вперед, – заявил Букин.

6 комментариев

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Navian
Жулин, он такой парень, если Ивану коки мешать будут, оторвёт не задумываясь.
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KMR
Жулик спец по красоткам. Не Ваня ему интересен
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Биатлонная зима
Поздновато перешел
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luisita
Ответ Блинчик
"Букины: в поисках золотого толчка".
Жулин может дать только один толчок: на выход с вещами.
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Блинчик
Ответ Блинчик
"Букины: в поисках золотого толчка".
Золотой толчок - это толчок к золотым медалям, а не то, о чём тут все подумали.((
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