Иван Букин: «Мне очень понравилось, как тренирует Жулин, как он видит фигурное катание. Он может дать нам новый толчок»

Фигурист Иван Букин объяснил решение о переходе в группу Александра Жулина.

Букин – пятикратный призер чемпионатов Европы в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой. В марте этого года они покинули группу Александра Свинина и Ирины Жук.

– Ходят разговоры, что Степанова была инициатором перехода к Жулину, а вы хотели остаться у Свинина и Жук. Как было на самом деле?

– Мы команда, мы с Сашкой вдвоем принимали это решение. Оно было очень сложное, но на данном этапе мы решили так. Будем стараться работать в новой команде. Постараемся сделать что‑то лучше, что‑то новое.

– Что, по вашему мнению, даст работа с Жулиным?

– Это новое видение. Новый человек всегда добавляет что‑то свое. Я работал уже с Сашей Жулиным (в телепроекте), мне очень понравилось, как он тренирует, как он видит фигурное катание. Он может дать нам новый толчок.

– У Жулина теперь четыре сильные пары, три из которых прошли прошлый сезон и находятся в боевой форме. Насколько тяжело будет в таких условиях?

– Это только в плюс. Все пары нашей группы будут расти, будем подгонять друг друга. Внутри группы будет здоровая конкуренция, это прекрасно и пойдет только на пользу. В такой конкуренции никаких негативных факторов нет. Я всегда за конкуренцию, потому что она мотивирует и двигает вперед, – заявил Букин.