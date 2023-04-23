Ева Хмелькова и Владислав Антонышев встали в пару
Российские фигуристы Ева Хмелькова и Владислав Антонышев образовали спортивную пару.
Спортсмены тренируются в академии Евгения Плющенко.
«К новому сезону мы готовимся с Евой Хмельковой, она также каталась в нашей группе, и мы решили попробовать покататься в паре.
Мы встали в пару 13 марта. Сейчас вместе выступаем в шоу, скатываемся, это в определенной мере помогает прогрессировать», – сказал Антонышев.
В прошлом сезоне Антонышев выступал с Анастасией Чернышовой, но пара распалась из-за разницы в возрасте партнеров. Фигуристы завоевали бронзу финала Гран-при России среди юниоров.
Партнером Хмельковой был Андрей Рудь.
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