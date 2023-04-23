Ева Хмелькова и Владислав Антонышев встали в пару

Теги сборная России пары Владислав Антонышев Ева Хмелькова Фигурное катание

Российские фигуристы Ева Хмелькова и Владислав Антонышев образовали спортивную пару.

Спортсмены тренируются в академии Евгения Плющенко.

«К новому сезону мы готовимся с Евой Хмельковой, она также каталась в нашей группе, и мы решили попробовать покататься в паре.

Мы встали в пару 13 марта. Сейчас вместе выступаем в шоу, скатываемся, это в определенной мере помогает прогрессировать», – сказал Антонышев.

В прошлом сезоне Антонышев выступал с Анастасией Чернышовой, но пара распалась из-за разницы в возрасте партнеров. Фигуристы завоевали бронзу финала Гран-при России среди юниоров.

Партнером Хмельковой был Андрей Рудь.

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6 комментариев

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Katerina Sunny
И для чего создана эта пара? Чернышова родилась 4 июня 2009 года, Хмелькова - 18 июля 2008 года.
+2
0
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Katerina Sunny
А Чернышова где?
+1
0
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Лемур
Ответ Katerina Sunny
И для чего создана эта пара? Чернышова родилась 4 июня 2009 года, Хмелькова - 18 июля 2008 года.
По шоу кататься...
+1
0
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Светлана Менова
Антонышев так и будет детей выкатывать? Папаня нашёлся
0
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MyCA
Ответ Katerina Sunny
А Чернышова где?
Обратно к Рудю наверное
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MyCA
Ответ Katerina Sunny
И для чего создана эта пара? Чернышова родилась 4 июня 2009 года, Хмелькова - 18 июля 2008 года.
Да не понятно она так же во взрослые не может.
0
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