Ева Хмелькова и Владислав Антонышев встали в пару

Российские фигуристы и Владислав Антонышев образовали спортивную пару.

Спортсмены тренируются в академии Евгения Плющенко.

«К новому сезону мы готовимся с Евой Хмельковой, она также каталась в нашей группе, и мы решили попробовать покататься в паре.

Мы встали в пару 13 марта. Сейчас вместе выступаем в шоу, скатываемся, это в определенной мере помогает прогрессировать», – сказал Антонышев.

В прошлом сезоне Антонышев выступал с Анастасией Чернышовой, но пара распалась из-за разницы в возрасте партнеров. Фигуристы завоевали бронзу финала Гран-при России среди юниоров.

Партнером Хмельковой был Андрей Рудь.