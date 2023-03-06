Евгений Плющенко: «Уверен, что все награды Титовой впереди, потому что она – боец и уникальная спортсменка»

Теги Евгений Плющенко сборная России пары мужское катание женское катание Софья Титова Вероника Жилина Владислав Антонышев Никита Сарновский Серия Гран-при России Анастасия Чернышова Фигурное катание

Евгений Плющенко подвел итоги финала Гран-при России по фигурному катанию среди юниоров.

«Мои маленькие, но очень сильные духом юниоры! Никa (Жилина), Софа (Титова), Никита (Сарновский) – 11 ультра-си на троих в произвольной программе! Наша спортивная пара – Влад (Антонышев) и Настя (Чернышова) – за год сделали невозможное!

Несмотря на непредсказуемые обстоятельства, мы собрали полный набор наград: Ника – золото, Никита – серебро, Влад и Настя – бронза! А наша Софа Титова бомбанула – 4 ультра-си в произволке, и я уверен, что все ее награды впереди, потому что она – боец и уникальная спортсменка!

Горжусь вами, ребята! Вы все – настоящие чемпионы! Спасибо всей нашей команде за большую работу! Выдохнем, выступим в нашем туре «Союз чемпионов» и снова в бой!» – написал Плющенко.

Плющенко выиграл – помогла его гневная речь? Скорее, наоборот: трое судей мстят – возмущена даже Тарасова

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44 комментария

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Findevents
Ответ Loliloo
Новая методичка у хрустанутых-сначала было, что ничего не выигрывал, теперь на безрыбье, а я Вам так скажу, Елена, Плющенко со своими учениками ещё ОИ возьмет
Куда он возьмет ОИ? Если только в свой гастрольный тур.
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opty
Год за три дня... Мораторий...
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Loliloo
Ответ Anna Leonova
За какую страну уже определились?😉
Федерация не отпустит эту малышку
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Маргарита Баринова
Ответ Светлана Менова
Лайсачек мог бы напомнить ;)
Реально, взял бы его в штат! Эх, Евгений...
Знаете, что может быть? Он вот так типа защищает спортсменов, а потом случится чудо и его юниоры поедут на международку. Их же там оценят не по понятиям, а по правилам. Дети будут в шоке от реальной реальности, а тренер что, истерику и там закатит???
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Loliloo
Ответ Ostinato
А чем уникальная? 4 ультраси? Так и до Титовой делали и делают. Триксель и четверные в одной программе? Опять таки уже исполняли. Может медаль какую уникальную взяла или поражает своим артистизмом и катанием? Так и получше катальщицы даже в ее возрасте найдутся. Пока из уникального у этой спортсменки только мама и поведение .
Уникальная, сильная девчонка, другая бы разрыдалась, а эта.. Ух..всем даст прикурить, так как не всегда решает только талант, нужен характер боевой и сильная воля к победе, у Титовой есть ВСЕ
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Lapo Elkann
Ответ Е...С
А она юниорка? Будет еще и ей пост посвящен.
тоже чемпионка ?
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codetalker
С нетерпением жду, когда пауки наконец обнаружат, что они в банке и маман Титовой предъявит Рудковскому: "Почему первая - Жилина, а не девочка, на которой свет клином сошелся".
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Loliloo
Ответ pele_kan
"непредсказуемые обстоятельства" - это он на судейство опять намекает?)
Срочно осудить! Делайте скорее скрин и посылайте в Федерацию!
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Loliloo
Ответ ElenaA
Почему после «11 ультра-си на троих в произвольной программе» не было гордого ВПЕРВЫЕ В МИРЕ??? Рудковский, ты достал ей богу, который год уже тренируешь, а все никак правила не прочитаешь и на калькулятор у яны денег не выпросишь. Так и будешь собирать медали на безрыбье
Новая методичка у хрустанутых-сначала было, что ничего не выигрывал, теперь на безрыбье, а я Вам так скажу, Елена, Плющенко со своими учениками ещё ОИ возьмет
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Loliloo
Ответ EuhenioV
Ну для вас и Яна,по всей видимости,самая цитируемая и длинноногая.
Да, у Яны длинные ноги, тонкая талия, большой бюст, жаль возраст
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Светлана Менова
Ответ Маргарита Баринова
Господи, он опять ультра-си считает... там вообще никого не осталось, кто ему про недокруты и позиции во вращениях напомнит?
Лайсачек мог бы напомнить ;)
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Loliloo
Ответ Неволяшка
Пубертат коварный и неизбежный тихо посмеивается и представляет себе любимиц Плющенко 17-летними при выходе на взрослые старты) Не стоит ничего загадывать и никого винить, а уж тем более растить короны.
Титова мелкая и юркая, ей еще долго, Никуша атлет, Сарновский уже как дядя Степа
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Маргарита Баринова
Ответ ElenaA
Почему после «11 ультра-си на троих в произвольной программе» не было гордого ВПЕРВЫЕ В МИРЕ??? Рудковский, ты достал ей богу, который год уже тренируешь, а все никак правила не прочитаешь и на калькулятор у яны денег не выпросишь. Так и будешь собирать медали на безрыбье
Спасибо, посмеялась, классно вы написали)))
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Loliloo
Ответ Anneta28
Интересно, а "великая тренерша" хоть когда-нибудь скажет, что гордится своими спорсменами?
Нет, это же "продукты", еще и скороптртящиеся
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Lapo Elkann
Ответ Loliloo
Он написал это до ЖО, не волнуйтесь, будет отдельным постом
а я не волнуюсь , он прекрасно веселит народ. так что буду ждать с интересом.
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Маргарита Баринова
Господи, он опять ультра-си считает... там вообще никого не осталось, кто ему про недокруты и позиции во вращениях напомнит?
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Светлана Менова
Ответ Мурманчанин37
Я-то думал, пубертат только в Хрустальном((
Как так-то, он вот у Мишина недавно забрал Гулякову в шоу, а Самодурову в тренеры)))
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Loliloo
Пост вышел до ЖО, и Плющенко пишет у себя в инсте, вы за всеми тренерами так следите? На днях, кстати, Соколовская и Рукавицын благодарили Плющенко за участие спортсменов в шоу
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Е...С
Ответ Lapo Elkann
А как же Муравьева ?
А она юниорка? Будет еще и ей пост посвящен.
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Додик Аксель
Награда нашла героя. Сам себя похвалил и наградил. Лучший тренер года... среди начинающих.
+3
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Loliloo
Ответ Lapo Elkann
А как же Муравьева ?
Он написал это до ЖО, не волнуйтесь, будет отдельным постом
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Lapo Elkann
А как же Муравьева ?
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Georgi Georgiev
Женя не может найти себе место от злости.
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Анна Петрова
Готова передать в безвозмездный дар Евгению свой научный калькулятор с институских времен. Надеюсь, знаки факториала, квадратного корня, логарифма и косинуса не сломают начинающего тенера.
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Урагана Эриксен
Ответ ElenaA
Мама там, кстати, тоже мораторий ввела или прокомментировала ситуацию?
🤷🏻‍♀️
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