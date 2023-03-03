Спортивная пара Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев может распасться из-за разницы в возрасте партнеров

Спортивная пара Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев, скорее всего, распадется.

Чернышовой 13 лет, Антонышеву – 21. В сезоне-2023/24 партнерша не сможет кататься на взрослом уровне, а партнер уже перерастет юниорский возраст.

Сегодня Чернышова и Антонышев завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при России.

«Мы, конечно, это обсуждали. Вероятнее всего, пара распадется в силу возраста. Грустно.

Когда мы вставали в пару, понимали, что сложность с возрастом есть, но все-таки надежда была, что в России у нас получится дольше выступать вместе.

Мы катаемся вместе восемь месяцев. Последним нашим турниром будет старт памяти Игоря Русакова. Главное – мы готовы работать, готовы кататься дальше, но дальнейшие наши планы пока туманны», – сказал Антонышев.