Спортивная пара Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев может распасться из-за разницы в возрасте партнеров

Теги сборная России пары Владислав Антонышев Анастасия Чернышова Фигурное катание

Спортивная пара Анастасия Чернышова – Владислав Антонышев, скорее всего, распадется.

Чернышовой 13 лет, Антонышеву – 21. В сезоне-2023/24 партнерша не сможет кататься на взрослом уровне, а партнер уже перерастет юниорский возраст. 

Сегодня Чернышова и Антонышев завоевали бронзу в финале юниорского Гран-при России. 

«Мы, конечно, это обсуждали. Вероятнее всего, пара распадется в силу возраста. Грустно.

Когда мы вставали в пару, понимали, что сложность с возрастом есть, но все-таки надежда была, что в России у нас получится дольше выступать вместе.

Мы катаемся вместе восемь месяцев. Последним нашим турниром будет старт памяти Игоря Русакова. Главное – мы готовы работать, готовы кататься дальше, но дальнейшие наши планы пока туманны», – сказал Антонышев. 

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11 комментариев

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Anneta28
Ответ andrej shabanov
АНТОНЫШЕВ, ЗАБИРАЙ ПЕПЕЛЕВУ!!!!
Зачем ему эта падучая?
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Anneta28
Кому-то значит можно с 14 лет по взрослым кататься, а кому-то нельзя. Все понятно.
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Наталья Трофимова
Зачем нужно было вставать в пару на 8 месяцев? А год потренироваться и выйти в том же составе с улучшенной техникой никак?
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Jessi
Ответ inocubus
Они даже смотрятся странно: уже взрослый дядька и маленькая девочка рядом с ним.
Зато прекрасно провели сезон , они абсолютные ноунеймы , а выступали на таком высоком уровне
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Gemma157
пара с такой большой разницей должна распасться
вон над китайским папой сколько смеялись в свое время
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Скелет_Полишинеля
Ответ Katerina Sunny
Совсем с партнершами в парном плохо, если даже зная, что пара ненадолго встали в пару и скатывались.
Вполне возможно, что тренеры паралельно искали им партнёров.
А сами ребята за сезон добились неплохих результатов, что лучше, чем просто кататься по одиночке.
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andrej shabanov
АНТОНЫШЕВ, ЗАБИРАЙ ПЕПЕЛЕВУ!!!!
+2
0
+2
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Katerina Sunny
Совсем с партнершами в парном плохо, если даже зная, что пара ненадолго встали в пару и скатывались.
+1
0
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inocubus
Они даже смотрятся странно: уже взрослый дядька и маленькая девочка рядом с ним.
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Наталья Грабовская
Взрослый дядя с ребёнком как-то не комильфо....
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Jessi
По факту должны были вторые быть . Надеюсь им найдут партнёров
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