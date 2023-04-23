Олег Матыцин: «Сихарулидзе пользовался и пользуется большим авторитетом как спортсмен и политический деятель»

Олег Матыцин прокомментировал назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Он пользовался и пользуется большим авторитетом как спортсмен и как государственный и политический деятель, он возглавлял комитет Госдумы по спорту, а сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт Петербурга. У него есть опыт и в экономической сфере, в построении бизнес-отношений, поэтому, конечно, мы будем продолжать активно работать.

Федерация фигурного катания – одна из главных медалеемких в олимпийском отношении, но и с точки зрения привлечения детей в спорт, красоты спорта она является нашим надежным партнером, поэтому важно сохранить те достижения и тот вектор развития, который был задан Александром Георгиевичем Горшковым и Александром Ильичом Коганом в качестве исполняющего обязанности до настоящего момента.

Поэтому пожелаю всей семье фигурного катания и, конечно, Антону с его коллегами успехов», – сказал министр спорта России.

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