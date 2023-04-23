Олег Матыцин: «Сихарулидзе пользовался и пользуется большим авторитетом как спортсмен и политический деятель»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Горшков Олег Матыцин Министерство спорта России Александр Коган Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Фигурное катание

Олег Матыцин прокомментировал назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Он пользовался и пользуется большим авторитетом как спортсмен и как государственный и политический деятель, он возглавлял комитет Госдумы по спорту, а сейчас возглавляет Федерацию фигурного катания Санкт Петербурга. У него есть опыт и в экономической сфере, в построении бизнес-отношений, поэтому, конечно, мы будем продолжать активно работать.

Федерация фигурного катания – одна из главных медалеемких в олимпийском отношении, но и с точки зрения привлечения детей в спорт, красоты спорта она является нашим надежным партнером, поэтому важно сохранить те достижения и тот вектор развития, который был задан Александром Георгиевичем Горшковым и Александром Ильичом Коганом в качестве исполняющего обязанности до настоящего момента.

Поэтому пожелаю всей семье фигурного катания и, конечно, Антону с его коллегами успехов», – сказал министр спорта России.

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7 комментариев

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Oleandra
Как-то он не обнадёживает пока.. учитывая его дружбу кое с кем..
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Oleandra
Ответ Olga.t
Сихарулидзе и Плющенко дружат с детства, так что никакой корысти в этом нет. Надеюсь, что и сейчас не появится, хотя противоположных примеров очень много. Как говорится, будем наблюдать...
с детства - это ещё хуже.. если друг детства о чём-то попросит, то как откажешь другу детства?
+3
-2
+1
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Александр Шульгин
политический деятель это конечно сильно
0
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AAPolyansky
Ответ N-fox
Поживем - увидим....
когда мы увидим, будет уже поздно
+1
-1
0
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Olga.t
Ответ Oleandra
Как-то он не обнадёживает пока.. учитывая его дружбу кое с кем..
Сихарулидзе и Плющенко дружат с детства, так что никакой корысти в этом нет.
Надеюсь, что и сейчас не появится, хотя противоположных примеров очень много.
Как говорится, будем наблюдать...
0
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