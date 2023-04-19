«Для нас очень важно сохранять память о нем». В Сочи открылся всероссийский турнир имени Александра Горшкова

В Сочи открылся турнир по фигурному катанию имени Александра Горшкова.

Соревнования «Мемориал Александра Георгиевича Горшкова» будут проходить на ледовой арене «Айсберг» среди спортсменов первого и второго разрядов.

Горшков – олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в танцах на льду. Он скончался 17 ноября 2022 года – к этому моменту он 12 лет возглавлял Федерацию фигурного катания России (ФФКР).

«Для нас очень важно сохранять память об Александре Георгиевиче. Мы знаем его как большого спортсмена, большого руководителя, но самое важное – как человека с огромным сердцем, который очень трепетно относился к спортсменам, тренерам.

Он мог всегда найти баланс во взаимоотношениях между спортсменами и тренерами. Он мог очень искусно разрешить любой конфликт, поэтому память о нем для нас очень важна, и когда наши маленькие спортсмены выступают на турнире его имени – это очень важно.

Мы будем в дальнейшем проводить этот турнир, развивать этот формат. И вечная память Александру Георгиевичу», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.

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