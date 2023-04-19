«Для нас очень важно сохранять память о нем». В Сочи открылся всероссийский турнир имени Александра Горшкова

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

В Сочи открылся турнир по фигурному катанию имени Александра Горшкова.

Соревнования «Мемориал Александра Георгиевича Горшкова» будут проходить на ледовой арене «Айсберг» среди спортсменов первого и второго разрядов.

Горшков – олимпийский чемпион Инсбрука-1976 в танцах на льду. Он скончался 17 ноября 2022 года – к этому моменту он 12 лет возглавлял Федерацию фигурного катания России (ФФКР).

«Для нас очень важно сохранять память об Александре Георгиевиче. Мы знаем его как большого спортсмена, большого руководителя, но самое важное – как человека с огромным сердцем, который очень трепетно относился к спортсменам, тренерам.

Он мог всегда найти баланс во взаимоотношениях между спортсменами и тренерами. Он мог очень искусно разрешить любой конфликт, поэтому память о нем для нас очень важна, и когда наши маленькие спортсмены выступают на турнире его имени – это очень важно.

Мы будем в дальнейшем проводить этот турнир, развивать этот формат. И вечная память Александру Георгиевичу», – сказал исполняющий обязанности президента ФФКР Антон Сихарулидзе.

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4 комментария

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kate_ko
прекрасная инициатива! Александр Горшков - глыба в своем виде спорта
+5
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Sonyas
Хорошее начало для Сихарулидзе, почтить своего предшественника. Только турнир надо бы посерьезней.
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Rush
Давно надо было сделать.
Можно и такой турнир и среди мастеров сделать.
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Алина Бель
Почему-то хочется и Людмилу Пахомову в имени турнира видеть. Но , видимо акцент делается на общественную деятельность Горшкова
+1
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