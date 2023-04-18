Матыцин поздравил общество «Динамо» со столетием: «Желаю не останавливаться на достигнутом, прославлять великое бело-голубое знамя и дальше следовать высоким принципам»
Министр спорта России поздравил спортивное общество «Динамо» со столетием.
«На сегодняшний день «Динамо» – это одна из крупнейших физкультурно-спортивных организаций России, наш стратегический партнер в вопросах развития служебно-прикладных видов спорта, подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и организации спортивной работы с детьми и широкими слоями населения.
Во всем мире известны имена выдающихся динамовцев: Лев Яшин, Александр Горшков, Александр Карелин, Александр Тихонов, Вячеслав Веденин, Александр Попов, Анфиса Резцова и многие другие.
В этот знаменательный день хочу пожелать обществу «Динамо» не останавливаться на достигнутом, прославлять великое бело-голубое знамя и дальше следовать высоким принципам. Пусть динамовцев становится только больше!» – сказал Олег Матыцин.
Типо 47 лет без Чемпионств и 28 без трофеев, ну и дальше продолжайте так?))
Славься, Динамо. Славься великой!
С юбилеищем! Сто лет серьёзная дата.
В наше сложное время надо поддерживать не только любимый клуб, но и соперников тоже)
Спасибо,
Гоша Воронин.