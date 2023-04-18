Матыцин поздравил общество «Динамо» со столетием: «Желаю не останавливаться на достигнутом, прославлять великое бело-голубое знамя и дальше следовать высоким принципам»

Теги Динамо премьер-лига Россия Лев Яшин Александр Тихонов Динамо Москва Динамо Москва Анфиса Резцова Александр Горшков Александр Попов Александр Карелин Олег Матыцин Вячеслав Веденин Динамо Министерство спорта России Футбол

Министр спорта России поздравил спортивное общество «Динамо» со столетием.

«На сегодняшний день «Динамо» – это одна из крупнейших физкультурно-спортивных организаций России, наш стратегический партнер в вопросах развития служебно-прикладных видов спорта, подготовки спортсменов высшего спортивного мастерства и организации спортивной работы с детьми и широкими слоями населения.

Во всем мире известны имена выдающихся динамовцев: Лев Яшин, Александр Горшков, Александр Карелин, Александр Тихонов, Вячеслав Веденин, Александр Попов, Анфиса Резцова и многие другие.

В этот знаменательный день хочу пожелать обществу «Динамо» не останавливаться на достигнутом, прославлять великое бело-голубое знамя и дальше следовать высоким принципам. Пусть динамовцев становится только больше!» – сказал Олег Матыцин.

30 комментариев

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Тиджани Бабангида
Юбилей очень серьезный. Много величайших игроков ковали славу. Дальнейшего процветания команде «Динамо» !
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Artem Piatkov
"Не останавливаться на достигнутом" - это как?))

Типо 47 лет без Чемпионств и 28 без трофеев, ну и дальше продолжайте так?))
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Саша Пушкин
Ответ Тиджани Бабангида
Юбилей очень серьезный. Много величайших игроков ковали славу. Дальнейшего процветания команде «Динамо» !
Очень характерно, как нынешние игроки Динамо серьезно отнеслись к юбилейному сезону и бездарно слили матч кубка- турнира, где они могли хоть отдаленно рассчитывать на трофей, середняку из Пердива в домашнем матче. Не говоря уже о стабильно серой игре в чемпионате.
Славься, Динамо. Славься великой!
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besaxara
Единственное спортивное общество с честным столетним юбилеем. Безо всяких надуманных родоначальников, предшественников и т.д.
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Olga.t
Хоть я и болельщица ЦСКА, поздравляю Динамо с юбилеем!
С юбилеищем! Сто лет серьёзная дата.
В наше сложное время надо поддерживать не только любимый клуб, но и соперников тоже)
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Саша Пушкин
Ответ Ебздрогыч
А почему Берию никто не вспоминает? Это же любимое детище Лаврентия Палыча
А ты вспоминаешь Спартак каждый раз, в очереди за колбасой или вспоминаешь Зенит, подавая милостыню?
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Reddick
Ответ Artem Piatkov
"Не останавливаться на достигнутом" - это как?)) Типо 47 лет без Чемпионств и 28 без трофеев, ну и дальше продолжайте так?))
Динамо есть не только футбольное)
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Zenith forever
Ответ Виталик Украинский
Вы то отметили юбилей 10 местом. И Динамо того же желаете?
У Динамо юбилей не футбольного клуба, а всего спортивного общества. Как не поздравить! А у Спартака придуманный день рождения футбольного клуба Спартак Москва, который из спортивного общества Спартак исключили (или сами исключились, разбираться лениво). Вроде и поздравлять не с чем, т.к непонятно с чем.
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Zenith forever
Ответ Evincive
Основную работу провёл Ива́н Тимофе́евич Арте́мьев – один из организаторов футбольных клубов: MKC (Московский клуб спорта — родоначальник «Спартака») и московского «Динамо» (первый капитан команды «Динамо»); инициатор строительства первых московских стадионов. Педагог, тренер детских и юношеских команд «Дукат» (1933), «Динамо» (1934—1936), «Спартак» (1937—1948). Заслуженный тренер РСФСР (1966).
Спасибо, я тоже порылся и нашел, что первым председателем общества Динамо действительно был Дзержинский.
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Evincive
Ответ Zenith forever
А кто организовал общество Динамо? Судя по дате еще Феликс Эдмундович?
Основную работу провёл Ива́н Тимофе́евич Арте́мьев – один из организаторов футбольных клубов: MKC (Московский клуб спорта — родоначальник «Спартака») и московского «Динамо» (первый капитан команды «Динамо»); инициатор строительства первых московских стадионов. Педагог, тренер детских и юношеских команд «Дукат» (1933), «Динамо» (1934—1936), «Спартак» (1937—1948). Заслуженный тренер РСФСР (1966).
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Ебздрогыч
А почему Берию никто не вспоминает? Это же любимое детище Лаврентия Палыча
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ДМ-1чемпион
С праздником СораДники! Нашему легендарному ДИНАМО побед и процветания! Вперёд ДИНАМО мы с тобой!
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Spartakus1984
С праздником нас и Динамовцев,с Юбилеем Бело-голубые.
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Б81
Ответ Artem Piatkov
"Не останавливаться на достигнутом" - это как?)) Типо 47 лет без Чемпионств и 28 без трофеев, ну и дальше продолжайте так?))
Для особых глупышей.Общество Динамо -это не только футбол.Хоккей,волейбол и тд и тд.даже биатлон.
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Виталик Украинский
Ответ Zenith forever
Динамо тоже? Я не знал.
История же резонансная была. Бывший владелец прикупил в свое время игроков в клуб, затем потребовал деньги взад. Расплатились командой, спортбазой и стадионом. Так потом и пошли по рукам.
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Синяя Кровь
а можно тренера хоккейного нам подарить?
Спасибо,
Гоша Воронин.
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Вольфсбург
Думал стадион достроят наконец-то начнут игроков, тренеров хороших звать. Не тут то было, ни в хоккее ни в футболе похвастаться нечем. Конечно с юбилеем сораДники, но радоваться нечему. Кудашёв так и будет в середниках Динамо держать, а Йоканович это вообще человек без характера, зарплатник.
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Spartakus1984
Ответ Виталик Украинский
Вы то отметили юбилей 10 местом. И Динамо того же желаете?
Кубком
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