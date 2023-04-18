Александр Жулин: «Сихарулидзе – очень хороший человек, никогда ни в чем не замешанный. Он еще усилит очень хорошую позицию ФФКР»

Теги Антон Сихарулидзе Александр Жулин ФФКР Александр Горшков Александр Коган Фигурное катание

Александр Жулин оценил назначение Антона Сихарулидзе и. о. президента ФФКР.

Ранее исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) был Александр Коган.

«Я считаю, что это замечательное и логичное решение. Антон – молодой, энергичный и очень хороший человек, никогда ни в чем (негативном) не замешанный. И безумно любящий фигурное катание.

Как мне кажется, у нас и так все дела в федерации шли неплохо, начиная с работы покойного Александра Георгиевича Горшкова и продолжая деятельностью Александра Ильича Когана.

А Антон еще усилит очень хорошую позицию ФФКР», – сказал заслуженный тренер России.

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России

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9 комментариев

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Неволяшка
Никогда ни в чем не замешанный - отличная фраза. Остальной список "замешанных" претендентов бы увидеть)
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Rush
Жулин хочет в аппарат.
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Додик Аксель
Продолжается всеобщий одобрямс...
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Loliloo
Не понимаю всеобщих восторгов, писали про какие-то делишки его отца, и сам Антон всю жизнь скакал по сомнительным девицам типа Наденьки Оболенцевой и в итоге не женится на матери своих детей. Мужчина он, бесспорно красивый, видный, харизматичный. Есть в нем что-то опасное, хищное.
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Девушка Безимени
главное, шоб не пил
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JL JL
Если ты, неуважаемый, говоришь - хороший, значит, как раз все прямо наоборот.
Не работавший тренером, хитрый, расчетливый, каким-то образом нахапавший несметное количество монет, и, покупающий себе должности.
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verb
Холоп. 😆
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