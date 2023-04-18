Александр Жулин: «Сихарулидзе – очень хороший человек, никогда ни в чем не замешанный. Он еще усилит очень хорошую позицию ФФКР»
Александр Жулин оценил назначение Антона Сихарулидзе и. о. президента ФФКР.
Ранее исполняющим обязанности главы Федерации фигурного катания России (ФФКР) был Александр Коган.
«Я считаю, что это замечательное и логичное решение. Антон – молодой, энергичный и очень хороший человек, никогда ни в чем (негативном) не замешанный. И безумно любящий фигурное катание.
Как мне кажется, у нас и так все дела в федерации шли неплохо, начиная с работы покойного Александра Георгиевича Горшкова и продолжая деятельностью Александра Ильича Когана.
А Антон еще усилит очень хорошую позицию ФФКР», – сказал заслуженный тренер России.
Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России
Не работавший тренером, хитрый, расчетливый, каким-то образом нахапавший несметное количество монет, и, покупающий себе должности.