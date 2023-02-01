Алена Косторная: «Вчера провели первую тренировку после отдыха. Сложных элементов не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку»

Российская фигуристка Алена Косторная возобновила тренировки в группе Сергея Рослякова после отдыха.

Ранее Косторная перешла в парное катание, где она выступает в дуэте с Георгием Куницей.

«Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха.

В основном скользили, сложных элементов пока не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели.

На отдыхе времени даром старались не терять – тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», – рассказала фигуристка.

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

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