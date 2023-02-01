Алена Косторная: «Вчера провели первую тренировку после отдыха. Сложных элементов не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку»
Российская фигуристка Алена Косторная возобновила тренировки в группе Сергея Рослякова после отдыха.
Ранее Косторная перешла в парное катание, где она выступает в дуэте с Георгием Куницей.
«Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха.
В основном скользили, сложных элементов пока не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели.
На отдыхе времени даром старались не терять – тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», – рассказала фигуристка.
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тренировки Косторной и Куницы на новом катке начались с того, что в отсутствие тренера Алёна сломала два пальца на руке. Это стало дополнительным аргументом в пользу того, чтобы устроить себе отпуск после новогодних шоу, а уже потом задумываться о совместной работе, нацеленной на спортивный результат.
После это Буянова сразу от нее открестилась. В этот момент тренеров на льду не было, это подчеркнули)) Так же как и у Плющенко, Алена несколько раз говорила, что травмировалась без тренеров))
А вот в ТШТ она травмировалась по вине тренеров, правда они были на ОИ в Китае, но все равно, поломала ее Тутберидзе
Вроде ей операцию делали на ноге.
В любом случае, интенсивность изучения парных элементов с Куницей на пляжах Кубы была столь высокой, что сейчас можно перейти к щадящим процедурам.
Ведь ее тренер Водорезова не понимала, почему, вдруг Алена так не 100% тренируется, а как оказалось позже она берегла силы еще и на тренировки вечером с Куницей . Для шоу все получилось.
Надо бы Николая Дроздова спросить про этого редкого зверька
Никакой перспективы для них в спортивном плане не вижу