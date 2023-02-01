Алена Косторная: «Вчера провели первую тренировку после отдыха. Сложных элементов не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку»

Теги травмы пары Георгий Куница Алена Косторная Сергей Росляков Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная возобновила тренировки в группе Сергея Рослякова после отдыха.

Ранее Косторная перешла в парное катание, где она выступает в дуэте с Георгием Куницей.

«Вчера провели первую тренировку после возвращения с отдыха.

В основном скользили, сложных элементов пока не делали – тренеры не дают нагружать травмированную руку. Она еще не зажила, на это уйдет еще минимум две недели.

На отдыхе времени даром старались не терять – тренировались без льда, отрабатывали вещи, которые позволяла делать травма руки», – рассказала фигуристка.

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28 комментариев

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nina1212
Ответ Anneta28
В каком Китае они были в декабре месяце?😆
я про второй перелом в феврале
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nina1212
Ответ Denis Travin
... травма руки? Вроде ей операцию делали на ноге. В любом случае, интенсивность изучения парных элементов с Куницей на пляжах Кубы была столь высокой, что сейчас можно перейти к щадящим процедурам.
Вайц писала
тренировки Косторной и Куницы на новом катке начались с того, что в отсутствие тренера Алёна сломала два пальца на руке. Это стало дополнительным аргументом в пользу того, чтобы устроить себе отпуск после новогодних шоу, а уже потом задумываться о совместной работе, нацеленной на спортивный результат.
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Anneta28
Ответ nina1212
Вайцеховская писала: тренировки Косторной и Куницы на новом катке начались с того, что в отсутствие тренера Алёна сломала два пальца на руке. После это Буянова сразу от нее открестилась. В этот момент тренеров на льду не было, это подчеркнули)) Так же как и у Плющенко, Алена несколько раз говорила, что травмировалась без тренеров)) А вот в ТШТ она травмировалась по вине тренеров, правда они были на ОИ в Китае, но все равно, поломала ее Тутберидзе
В каком Китае они были в декабре месяце?😆
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nina1212
Ответ Lennuci
А откуда взялась последняя травма руки? Переломы вроде уже давно были.
Вайцеховская писала: тренировки Косторной и Куницы на новом катке начались с того, что в отсутствие тренера Алёна сломала два пальца на руке.
После это Буянова сразу от нее открестилась. В этот момент тренеров на льду не было, это подчеркнули)) Так же как и у Плющенко, Алена несколько раз говорила, что травмировалась без тренеров))
А вот в ТШТ она травмировалась по вине тренеров, правда они были на ОИ в Китае, но все равно, поломала ее Тутберидзе
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Denis Travin
... травма руки?
Вроде ей операцию делали на ноге.

В любом случае, интенсивность изучения парных элементов с Куницей на пляжах Кубы была столь высокой, что сейчас можно перейти к щадящим процедурам.
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AllaS
Перспективы это вряд ли. Ведь пара основана на личных отношениях. А для Спорта , это хорошо , как укрепляющее звено при долгом сотрудничестве и соревнованиях пройденных вместе, когда наоборот по взаимному притяжению образовалась пара, присутствует противоположный эффект.Если рухнет личное, рухнет и спортивная пара.
Ведь ее тренер Водорезова не понимала, почему, вдруг Алена так не 100% тренируется, а как оказалось позже она берегла силы еще и на тренировки вечером с Куницей . Для шоу все получилось.
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Савосмна Лидия
Куница не лучший партнер, да и Алена человек не надежный
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Этери горячая
У них было много упражнений в отеле на Кубе. Несколько раз в день!
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Katerina Sunny
Ответ galik55
А здорово, что Аленка у Рослякова, только бы Бетина акробатикой не загружала. Если у Косторной это серьезное решение и халтурить не будет, то должна получится не только спортивная пара , но и очень артистичная. Алене удачи
Алёнке бы парные элементы все освоить, не до акробатики. Тем более вроде бы Росляков с Куницей к увлечению Алёнки с умом подходят.
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Настя Розова
В принципе, подход правильный. Из-за вывиха руки Кавагучи в свое время лишилась медали ОИ, а Тарасовой пришлось заканчивать.
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мистер бин
Ответ galik55
А здорово, что Аленка у Рослякова, только бы Бетина акробатикой не загружала. Если у Косторной это серьезное решение и халтурить не будет, то должна получится не только спортивная пара , но и очень артистичная. Алене удачи
Пора уже привыкнуть, что у Косторной нет серьезных решений.
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galik55
А здорово, что Аленка у Рослякова, только бы Бетина акробатикой не загружала. Если у Косторной это серьезное решение и халтурить не будет, то должна получится не только спортивная пара , но и очень артистичная. Алене удачи
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Wiley Fox
Косторная куница

Надо бы Николая Дроздова спросить про этого редкого зверька

Никакой перспективы для них в спортивном плане не вижу
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мистер бин
Ответ Katerina Sunny
Осваивала парные элементы, которые для Алёнки новые.
На отдыхе она освоила много новых для нее парных элементов.
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Философия
А что на счёт ноги? Её тоже поберечь бы надо.
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ИннаВБ
Ответ Ольга Ручкина
В идеале им бы сейчас федерацию сменить! Им будет сложно сейчас нагнать тех, кто у нас в топе. А вот в других странах, где посвободнее, дорога на все международные соревнования была бы открыта!
Для начала с травмами бы разобраться.
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Katerina Sunny
Ответ Hardy
Когда она успевает получать травмы?
Осваивала парные элементы, которые для Алёнки новые.
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Ольга Ручкина
Ответ SALMON
Алёну никто никуда не отпустит. Так она бы могла в одиночницей спокойно остаться и выигрывать ЧЕ.
Одиночницей ее бы возможно не отпустили, а вот, как парница она без титулов!
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Hardy
Когда она успевает получать травмы?
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4x Qqqq
Алёне удачи! Очень надеюсь, что ей удастся не завершить соревновательную карьеру и, таки, выступить. Такую красотку, что в жизни, что на льду, очень жалко потерять.
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Ирина Иванова
Подготовке в ЖО мешала лангетка на руке, а что говорить про СП, где здоровые руки нужны партнерам как воздух. Бесконтактных видов парного катания еще не придумали.
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SALMON
Ответ Ольга Ручкина
В идеале им бы сейчас федерацию сменить! Им будет сложно сейчас нагнать тех, кто у нас в топе. А вот в других странах, где посвободнее, дорога на все международные соревнования была бы открыта!
Алёну никто никуда не отпустит. Так она бы могла в одиночницей спокойно остаться и выигрывать ЧЕ.
+5
-3
+2
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Maria N
Ответ Lennuci
А откуда взялась последняя травма руки? Переломы вроде уже давно были.
Происхождение неизвестно. Прямо перед отпуском появились фотки с лангеткой.
+7
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Vasily Ivanov
Косторная видимо не подозревает , что уже стала посмешищем ?
+4
-11
-7
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Lennuci
А откуда взялась последняя травма руки? Переломы вроде уже давно были.
+5
-1
+4
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