Грицаенко о переходе Косторной в пары: «Мне кажется, это все раздутая ситуация. У девочек очень серьезный поток: юные фигуристки все время смещают недавних лидеров»

Теги сборная России танцы на льду Елизавета Туктамышева пары женское катание синхронное катание переходы Алена Косторная Елизавета Осокина Артем Грицаенко Фигурное катание

Бронзовый призер юниорского первенства России Артем Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, поделился мнением о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Мне кажется, это все раздутая ситуация. Девочка просто захотела попробовать в парах. Если в одиночке что‑то не идет или ей уже не хочется, то почему бы не попробовать в парном катании? Ничего такого в этом нет. В каких‑то регионах одиночники переходят в синхронное катание или в танцы на льду.

У девочек очень серьезный поток: все время приходят юные фигуристки, которые смещают недавних лидеров. Конкуренция громадная. Есть девушки со стальным характером, которые борются и продолжают кататься, как мой кумир Лиза Туктамышева.

Но кого‑то здоровье подводит, на кого‑то другие факторы влияют. Кроме того, с возрастом меняется тело, становится сложнее выполнять сложные прыжки. Парное катание по здоровью не так сильно бьет, все‑таки девочек держит партнер, меньше прыжков», – сказал Грицаенко.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?

7 комментариев

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Ayla
в ситуации с Аленой я бы и рада ее на шоу отправить, так ее и в шоу нет, очень очень жаль, на нее хочется смотреть! есть гастрольный тур, но в центр их не пускают..
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Ayla
Ответ Светлана Менова
"Не так сильно по здоровью бьёт" - Грицаенко ничего не слышал про травмы Бережной и Тотьмяниной? Или про анорексию Антиповой? А также про самоубийство Александровской...
ну все вместе не мешайте уж.... анорексия Алене не грозит, у нее подходящая фигура, травма Бережной это чудовищная ошибка, которая слава Богу больше не повторяется, ну а про душевное здоровье здесь вообще нечего судить, зависит не от вида спорта и не от спорта вообще
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Defender64
Раздутая ситуация - говорить о ней, как о перешедшей в пары, а не о сдавшейся и бросившей спорт.
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Пахра
Ответ 22somebody22
Хаха,а многие специалисты упорно утверждают,что парное по сей день самый сложный вид. Да не будут они выступать.Пиар это.
Может и так, однако прежде Аленка не очень то заботилась о пиаре, всё ещё надеюсь увидеть пару на соревнованиях
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Светлана Менова
"Не так сильно по здоровью бьёт" - Грицаенко ничего не слышал про травмы Бережной и Тотьмяниной? Или про анорексию Антиповой? А также про самоубийство Александровской...
+4
-2
+2
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Veronika spuria
Наверное, мальчик просто хотел сказать, что его кумир Туктамышева, зачем приплетать Косторную?
+1
-4
-3
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22somebody22
Хаха,а многие специалисты упорно утверждают,что парное по сей день самый сложный вид.
Да не будут они выступать.Пиар это.
+10
-4
+6
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