Грицаенко о переходе Косторной в пары: «Мне кажется, это все раздутая ситуация. У девочек очень серьезный поток: юные фигуристки все время смещают недавних лидеров»

Бронзовый призер юниорского первенства России Артем Грицаенко, выступающий в паре с Елизаветой Осокиной, поделился мнением о переходе Алены Косторной в парное катание.

«Мне кажется, это все раздутая ситуация. Девочка просто захотела попробовать в парах. Если в одиночке что‑то не идет или ей уже не хочется, то почему бы не попробовать в парном катании? Ничего такого в этом нет. В каких‑то регионах одиночники переходят в синхронное катание или в танцы на льду.

У девочек очень серьезный поток: все время приходят юные фигуристки, которые смещают недавних лидеров. Конкуренция громадная. Есть девушки со стальным характером, которые борются и продолжают кататься, как мой кумир Лиза Туктамышева.

Но кого‑то здоровье подводит, на кого‑то другие факторы влияют. Кроме того, с возрастом меняется тело, становится сложнее выполнять сложные прыжки. Парное катание по здоровью не так сильно бьет, все‑таки девочек держит партнер, меньше прыжков», – сказал Грицаенко.

Косторная теперь «кувыркается» в парах: почему ушла из одиночки, кто партнер и когда ждать на льду?

Уход Косторной в пары – это пенсия. Что сгубило самую талантливую фигуристку поколения?