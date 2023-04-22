Медведева о любимой музыке: «Когда я перешла на Rammstein, мама сказала: «Давай ты что-нибудь другое послушаешь, пожалуйста?»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Ляйсан Утяшева музыка Егор Крид Даня Милохин Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих музыкальных предпочтениях.

– Кого слушала в детстве?

– Я была дикой фанаткой Майкла Джексона, я о-о-очень любила его музыку – это как раз таки лет в 12-14. Потом я медленно переключилась на рок: Metallica, System of a Down, классная группа есть Gotthard.

Когда я перешла на Rammstein, мне мама сказала: «Давай ты что-нибудь другое послушаешь, пожалуйста?» И потом я перешла на что-то более попсовое.

Меня вот спрашивают: «Как ты могла переключиться, например, с Metallica на того же Егора Крида и Ваню Дмитриенко?» 

– На Даню Милохина.

– Его песен, кстати, у меня нет в плейлисте.

– И не будет, видимо.

– И не будет, ха-ха! Я просто лично знаю этих ребят. И как-то по-другому воспринимаешь музыку, когда ты лично знаешь исполнителя.

Это прям интересный экспириенс. Хотя я думала, что я нашу российскую эстрадную музыку слушать не буду, потому что думала, что мне это не подходит, – ответила Медведева Ляйсан Утяшевой в эфире программы «Вкусно с Ляйсан».

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов

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28 комментариев

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Buharoid
Rammstein это прекрасная и очень мелодичная музыка, а Дмитриенко, Крид и Милохин не музыка вообще.
+29
0
+29
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Блинчик
Лучше слушать Rammstein, чем всяких Дмитриенко и Кридов.
+25
-2
+23
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именименя
А как же к-поп? Вроде к нему была любовь? Сразу на кринжа перешла?
+11
-2
+9
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закрыт по беспределу
Ответ Buharoid
Rammstein это прекрасная и очень мелодичная музыка, а Дмитриенко, Крид и Милохин не музыка вообще.
Metallica ещë прекраснее
+7
-2
+5
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Идеальный шторм
А Милохин певец???
+4
0
+4
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несахар
у рамштайн есть и лирические типа философские спокойные песни
например seemann и diamant
надо было слушать их, чтобы маму не нервировать
+5
-1
+4
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AlexFed
Помнится во времена Олимпиады в Корее - Жека всем уши прожужжала о том какая она фанатка кейпопа, но потом эта тема заглоха и никогда больше не всплывала, как и сама Жека в спорте впрочем.
+5
-1
+4
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На Пекин
Ответ MosesPray
Взрослеет девченка
Двадцать четвёртый годок как-никак.
+4
0
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Раммштайн некий необычный,особенный рок..Или как этот стиль называется?
Rammstein играют в стиле индастриал-металл
+2
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+2
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Кваксель
Ну, ок, могу представить, что после рока попсы захотелось. Но Крид и Дмитриенко-это даже не попса, просто шлак
+2
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Cube Litening C:68X
Ответ The Grey
Индастриал-метал. Сами они свой стиль музыки называют - ’’Tanzmetall’’.
👌
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Вондроушова
Ответ несахар
у рамштайн есть и лирические типа философские спокойные песни например seemann и diamant надо было слушать их, чтобы маму не нервировать
У них есть треки абсолютно на любой вкус. Это легендарная группа.
+1
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Rammstein играют в стиле индастриал-металл
Не знаю такого,но прикольно..😁
+1
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Cube Litening C:68X
Ответ Сергей Романов
Новая немецкая тяжесть Neue Deutche Harte. Как то так
Да,про это был вопрос в немецком "Миллионере" на той неделе. Исходят из старого, Neue deutsche Welle..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Cам не любитель данного стиля, но Rammstein у меня в плеере присутствует. Мои стили - это Power, Heavy и симфоник-металл https://www.youtube.com/watch?v=WqNVklVPj4A
Я Kuschelrock..😁
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Мне нравится. В Германии перестают делать хорошую музыку. А вот те же итальянцы очень делают классно и красиво
Тут скоро всё станут плохо делать,к этому идём..😬
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Cube Litening C:68X
Ответ TUOMAS
Комментарий удален модератором
Для этого нужны другие результаты на следующих выборах,а лучше ещё раньше..😁
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The Grey
Ответ Cube Litening C:68X
Раммштайн некий необычный,особенный рок..Или как этот стиль называется?
Индастриал-метал. Сами они свой стиль музыки называют - ’’Tanzmetall’’.
+1
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Сергей Романов
Ответ Cube Litening C:68X
Раммштайн некий необычный,особенный рок..Или как этот стиль называется?
Новая немецкая тяжесть Neue Deutche Harte.
Как то так
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мистер бин
Она с Бузовой знакома?
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Не знаю такого,но прикольно..😁
Cам не любитель данного стиля, но Rammstein у меня в плеере присутствует. Мои стили - это Power, Heavy и симфоник-металл https://www.youtube.com/watch?v=WqNVklVPj4A
0
0
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EuhenioV
Ответ Buharoid
Rammstein это прекрасная и очень мелодичная музыка, а Дмитриенко, Крид и Милохин не музыка вообще.
Это именно так,но,видимо "яблоко от яблоньки недалеко упало".Популизм и следование текущим влияниям налицо.Настоящий же ценитель творчества Rammstein, переключиться на попсу по щелчку,не способен по определению.
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Я Kuschelrock..😁
Мне нравится. В Германии перестают делать хорошую музыку. А вот те же итальянцы очень делают классно и красиво
0
0
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Элла Бурс
Рамштайн - цветочки) У меня мама в 5 классе альбом Многоточия "Третий путь" нашла, вот она офигела;))))
+1
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TUOMAS
Ответ Cube Litening C:68X
Тут скоро всё станут плохо делать,к этому идём..😬
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