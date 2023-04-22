Медведева о любимой музыке: «Когда я перешла на Rammstein, мама сказала: «Давай ты что-нибудь другое послушаешь, пожалуйста?»

Фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих музыкальных предпочтениях.

– Кого слушала в детстве?

– Я была дикой фанаткой Майкла Джексона, я о-о-очень любила его музыку – это как раз таки лет в 12-14. Потом я медленно переключилась на рок: Metallica, System of a Down, классная группа есть Gotthard.

Когда я перешла на Rammstein, мне мама сказала: «Давай ты что-нибудь другое послушаешь, пожалуйста?» И потом я перешла на что-то более попсовое.

Меня вот спрашивают: «Как ты могла переключиться, например, с Metallica на того же Егора Крида и Ваню Дмитриенко?»

– На Даню Милохина.

– Его песен, кстати, у меня нет в плейлисте.

– И не будет, видимо.

– И не будет, ха-ха! Я просто лично знаю этих ребят. И как-то по-другому воспринимаешь музыку, когда ты лично знаешь исполнителя.

Это прям интересный экспириенс. Хотя я думала, что я нашу российскую эстрадную музыку слушать не буду, потому что думала, что мне это не подходит, – ответила Медведева Ляйсан Утяшевой в эфире программы «Вкусно с Ляйсан».

Даня Милохин сбежал от Медведевой с «Ледникового периода», хотя был там сильнейшим из нефигуристов