Медведева о шоу «Маска»: «Хочу заметить, что с какой стороны ни посмотри, я кто угодно, но не певица»

Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» в образе Шаурмы.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выступила в четвертом сезоне шоу на канале НТВ. Она выходила на сцену в костюме персонажа по имени Шаурма и исполнила несколько песен.

«Не буду лукавить, мне бы очень хотелось, чтобы все увидели мой следующий номер. Это песня «Я не колдунья», которую исполняет народная артистка России Надежда Кадышева. Но как случилось, так случилось!

В этом сезоне все сошлось: я была свободна от других проектов, выступлений и поэтому с удовольствием откликнулась на приглашение принять участие! Мне было интересно побывать здесь, прочувствовать всю атмосферу, было правда весело!

Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить. Я видела зрителей и жюри через маленькое окошко, которое было встроено в Шаурму. Именно поэтому Регина Тодоренко поняла, что я очень миниатюрная!» – сказала Медведева.

«Я уже думала, что ничего [из костюмов] не выберу, но в самом конце была она, моя маска, Шаурма! Признаюсь, что Шаурма – это стопроцентное попадание. Она отражает меня», – сказала Медведева.

«Во-первых, хочу заметить, что с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки и тональность, в которой мне было бы комфортно исполнять те или иные музыкальные композиции.

Могу сказать, что репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсерами – 50 на 50», – отметила фигуристка.

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