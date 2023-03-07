Медведева о шоу «Маска»: «Хочу заметить, что с какой стороны ни посмотри, я кто угодно, но не певица»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала об участии в шоу «Маска» в образе Шаурмы.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию выступила в четвертом сезоне шоу на канале НТВ. Она выходила на сцену в костюме персонажа по имени Шаурма и исполнила несколько песен.

«Не буду лукавить, мне бы очень хотелось, чтобы все увидели мой следующий номер. Это песня «Я не колдунья», которую исполняет народная артистка России Надежда Кадышева. Но как случилось, так случилось!

В этом сезоне все сошлось: я была свободна от других проектов, выступлений и поэтому с удовольствием откликнулась на приглашение принять участие! Мне было интересно побывать здесь, прочувствовать всю атмосферу, было правда весело!

Имея такую милую улыбку, как у моей маски, по-другому себя невозможно преподносить. Я видела зрителей и жюри через маленькое окошко, которое было встроено в Шаурму. Именно поэтому Регина Тодоренко поняла, что я очень миниатюрная!» – сказала Медведева.

«Я уже думала, что ничего [из костюмов] не выберу, но в самом конце была она, моя маска, Шаурма! Признаюсь, что Шаурма – это стопроцентное попадание. Она отражает меня», – сказала Медведева.

«Во-первых, хочу заметить, что с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки и тональность, в которой мне было бы комфортно исполнять те или иные музыкальные композиции.

Могу сказать, что репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсерами – 50 на 50», – отметила фигуристка.

«Лучше никак, чем так». Загитова спела со сцены – под фонограмму

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Agura
Мы уже привыкли, что не певиц и не певцов в ТВ программах - подавляющее большинство.
Радуют родных и близких... Профессионалы - не в фаворе...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
teddy10
Самоирония и адекватная оценка своих способностей - признак здравомыслия человека. Молодец, Женя
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elninjo_3
Молодец! С юмором и без пафоса проявляется
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
PerfectSvendsen
Ахахаа зато одна танцовщица гоу-гоу и боксерша по совместительству возомнила себя Марией Каллас и что-то там пыталась выдавить из себя) а потом ещё назвала это самовыражением и посоветовала всем по её примеру идти позориться)
+3
-7
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lennuci
"Могу сказать, что репертуар для каждого выпуска подбирался совместно с продюсерами – 50 на 50".

Вот где надо было карьеру делать, а не к Орсеру за "выбором" бежать. Тут и слушают, и программы не навязывают, и усложняться не надо. Залез в шаверму, и ходи по сцене, пока не спалишься на чем-нибудь. Делов-то.
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
Ответ Toba Door
Камень в сторону Алины, я умнее заранее говорю, чтобы не наговаривали всякие коновы, губерниевы итд, вот только ты не Алина о тебе не пишут, даже тогда когда ты ставишь истории с ошибками
еще пять раз напиши слово "Алина". ты похоже не знаешь даже ее фамилии.
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iuliia Timofeyeva
Блин, а у нее прекрасное чувство юмора) не отнять)
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tresk2
Нам Алиночки хватило.
+2
-7
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бедоносец
Женечка такая скромняга.🙏 Да по сравнению с АЗей тебе и Грэмми не стыдно вручить.
+11
-15
-4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Charliz
Ответ Toba Door
Камень в сторону Алины, я умнее заранее говорю, чтобы не наговаривали всякие коновы, губерниевы итд, вот только ты не Алина о тебе не пишут, даже тогда когда ты ставишь истории с ошибками
А жаль). Там оговорок, ошибок предостаточно) ну чтоб для равновесия)
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Ответ закрыт по беспределу
"... с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки..." ----- Ну.. для кого-то это не так уж важно
Камень в сторону Алины, я умнее заранее говорю, чтобы не наговаривали всякие коновы, губерниевы итд, вот только ты не Алина о тебе не пишут, даже тогда когда ты ставишь истории с ошибками
+21
-21
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natali D
Молодец! Всегда позитивный настрой.
+25
-8
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита Михайловна
Да уж. Ей лучше подойдёт играть какую-нибудь фекалию в программе Елены Малышевой.
+11
-18
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ekaterina_)))
Ну, самоирония есть, уже хорошо)
+32
-9
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tanya_1111
Чувство самоиронии у Жени точно присутствует))
+54
-12
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
закрыт по беспределу
"... с какой стороны на меня ни посмотри, я кто угодно, но не певица. Поэтому при выборе песни учитывался уровень моей подготовки..."
-----
Ну.. для кого-то это не так уж важно
+58
-23
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий