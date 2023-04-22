Медведева – на вопрос о том, свободно ли ее сердце: «В каждой женщине должна быть интрига – вот я и держу эту интригу»

Теги сборная России светская хроника женское катание Евгения Медведева Ляйсан Утяшева Фигурное катание

Евгения Медведева заявила, что «держит интригу» в ответ на вопрос «свободно ли ее сердце».

Об этом двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась в эфире программы Ляйсан Утяшевой «Вкусно с Ляйсан».

«Свободно ли мое сердце? Отчасти (подмигивает). Слушай, в каждой женщине должна быть интрига – вот я и держу эту интригу», – сказала Медведева.

Перед этим фигуристка также ответила на вопросы о мужчине своей мечты.

«Высокий, 1,80+ м, брюнет. Неважно – старше, младше. Чувство юмора – это очень важно.

Вот реально, хочешь, чтобы девчонка в тебя втрескалась, заставь ее смеяться», – сказала она.

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66 комментариев

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Андрес Бондаренко
Касаткина некоторое время назад отвечала приблизительно то же самое))
+56
-3
+53
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MU<3
Ответ Магомед Саид Амирханов
Может я подойду, 1.80, брюнет, но седой
Главное один подходи
+30
0
+30
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klint
Ответ блОК
Уже же писали, что она встречается с парником Дмитрием Чигиревым
Но сердце все равно свободно
+27
-2
+25
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Магомед Саид Амирханов
Может я подойду, 1.80, брюнет, но седой
+23
-1
+22
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Lennuci
Ответ Парик Мэрилин Монро
По крайней мере, она не слоняется по хоккейным аренам в надежде, что игрок обратит на нее внимание.
Она слоняется по футбольным.
+26
-5
+21
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Arty Novikoff
Маленькое, сморщенное, в каждой женщине есть.

Что это ?

Изюминка.
+19
-4
+15
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Виктор Войнов
Ответ Анна Беляева
Да ладно, сантиметр может приписать, вряд ли она с рулееткой будет стоять на первом свидании. А вообще, при женином росте - куда ей 180? Шею же свернешь, пытаясь в глаза заглянуть ))
Мне в принципе смешно, что она указывает какой то рост , но при этом возраст говорит не важен. Попахивает идиотизмом))
+13
0
+13
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Игорь М.
Ответ severyanka
Это жестоко! Женя вроде нормальная
А Касаткина нет?
+11
0
+11
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Виктор Войнов
1.79 м можно не беспокоить вне зависимости от чувства юмора и других качеств?))
+12
-2
+10
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Анаис_Анаис
Короче детский сад, главное - чтобы весело было.
+12
-3
+9
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Александр Шульгин
Детский сад
+9
-1
+8
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hett
с кошками что ли живёт?
+8
0
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Melnikov1968
Значит не так много желающих, раз постоянно муссирует эту тему.
+10
-2
+8
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Светлана Менова
Ответ блОК
Sport24
Нету там нигде такого в новостях) А вот то, что сейчас Женя отдыхает в компании Константиновой и Скопцовой без всяких мужиков - это факт.
+9
-2
+7
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STAVRsSC
Вообще-то, в каждой женщине должна быть загадка. Слышала Женя звон, да не знает откуда он. А вот по части интриг она, наверняка, мастерица.
+7
-1
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Идеальный шторм
Ответ Alexander S
Женщинам нравятся высокие мужчины?
Всегда
+5
0
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Lennuci
Пару месяцев назад должен был быть состоявшимся и с деньгами. Или это для той личности, что сейчас на Мальдивах с подругами?
+5
0
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Old Partisan
Ответ Melnikov1968
Значит не так много желающих, раз постоянно муссирует эту тему.
Женщину с таким отвратительным голосом сложно долго слушать
+7
-2
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шампион
Да, без чувства юмора тут явно не обойтись.
+5
-1
+4
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Astret
Ответ Виктор Войнов
Мне в принципе смешно, что она указывает какой то рост , но при этом возраст говорит не важен. Попахивает идиотизмом))
Возраст не важен, важны сколько дене... чувств у мужчины.
+3
0
+3
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jonnysilverhand01
Даже не представляю мужика, который посмотрит на медведеву
+10
-7
+3
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Анна Беляева
Ответ Светлана Менова
Нету там нигде такого в новостях) А вот то, что сейчас Женя отдыхает в компании Константиновой и Скопцовой без всяких мужиков - это факт.
Ну, Женя Тарасова всю дорогу с Лизой Туктамышевой отдыхала, наличие у одной Климова, а у второй Лазукина это не отменяло
+6
-3
+3
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GMF
До лампочки
+3
0
+3
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Светлана Менова
Ответ блОК
Уже же писали, что она встречается с парником Дмитрием Чигиревым
Где писали?
+3
0
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несахар
Ответ jonnysilverhand01
Даже не представляю мужика, который посмотрит на медведеву
есть тут один такой
бедоносец его ник
+5
-2
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