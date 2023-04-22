Медведева – на вопрос о том, свободно ли ее сердце: «В каждой женщине должна быть интрига – вот я и держу эту интригу»

Евгения Медведева заявила, что «держит интригу» в ответ на вопрос «свободно ли ее сердце».

Об этом двукратная чемпионка мира по фигурному катанию высказалась в эфире программы Ляйсан Утяшевой «Вкусно с Ляйсан».

«Свободно ли мое сердце? Отчасти (подмигивает). Слушай, в каждой женщине должна быть интрига – вот я и держу эту интригу», – сказала Медведева.

Перед этим фигуристка также ответила на вопросы о мужчине своей мечты.

«Высокий, 1,80+ м, брюнет. Неважно – старше, младше. Чувство юмора – это очень важно.

Вот реально, хочешь, чтобы девчонка в тебя втрескалась, заставь ее смеяться», – сказала она.