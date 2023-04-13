Гуменник о шоу в Монголии: «Там будет две программы. У меня готовы три, две из трех буду катать»
Фигурист Петр Гуменник поделился ожиданиями от участия в ледовом шоу в Монголии.
– Это будет интересно. В Монголии я никогда не был и даже не думал, что там окажусь. Но появилась вот такая возможность.
– Какую программу представите?
– Пока еще не знаю. Там будет две программы. У меня готовы три, две из трех буду катать, – сказал Гуменник.
Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Улан-Баторе 6 и 7 мая.
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