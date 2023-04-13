Гуменник о шоу в Монголии: «Там будет две программы. У меня готовы три, две из трех буду катать»

Теги сборная России мужское катание Петр Гуменник ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Петр Гуменник поделился ожиданиями от участия в ледовом шоу в Монголии.

– Это будет интересно. В Монголии я никогда не был и даже не думал, что там окажусь. Но появилась вот такая возможность.

– Какую программу представите?

– Пока еще не знаю. Там будет две программы. У меня готовы три, две из трех буду катать, – сказал Гуменник.

Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Улан-Баторе 6 и 7 мая.

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4 комментария

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Katerina Sunny
Пётр сезон отлично провёл и три программы есть для шоу. И учиться успевает. Было бы желание.
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MyCA
Ответ MyCA
Три, два, два, три, два
https://www.youtube.com/watch?v=DUsNcsKr8NE
0
0
0
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MyCA
Три, два, два, три, два
0
-1
-1
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Александр Кудрявцев
И где это шоу можно будет посмотреть
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