Гуменник о шоу в Монголии: «Там будет две программы. У меня готовы три, две из трех буду катать»

Фигурист Петр Гуменник поделился ожиданиями от участия в ледовом шоу в Монголии.

– Это будет интересно. В Монголии я никогда не был и даже не думал, что там окажусь. Но появилась вот такая возможность.

– Какую программу представите?

– Пока еще не знаю. Там будет две программы. У меня готовы три, две из трех буду катать, – сказал .

Шоу с участием российских фигуристов пройдет в Улан-Баторе 6 и 7 мая.