Кондратюк о лучшем фигуристе сезона: «Семененко. На мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели в финале Гран-при»

Марк Кондратюк назвал Евгения Семененко лучшим фигуристом сезона.

– Марк, хотелось бы твое мнение добавить в голосование по событию и MVP сезона.

– Я часть событий пропустил. Не ручаюсь сказать. Было много классных, новых турниров и мероприятий. Наверное, если бы я участвовал во всех, я бы с большей уверенностью ответил.

Про MVP – я видел результаты опроса... Пусть будет Женя Семененко. Думал между Петей Гуменником и Женей, но, на мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели победа в финале Гран-при. Хотя их результаты по сезону очень близки.

– Ты не сторонник того, чтобы переписать правила в фигурном катании и вручать два золота при равных результатах?

– Сложный вопрос. Подобная ситуация (на чемпионате России Семененко и Гумменик набрали равные баллы по сумме программ, но Евгений победил по дополнительными показателям – Sports.ru) настолько маловероятна, что стоит ли?

То есть одинаковых баллов практически никогда не бывает, тем более на крупных стартах и когда речь заходит не про 15-16-е места, а про победу или серебро. Но, наверное, я согласен, что две золотые медали – это было бы более честно и лояльно по отношению к спортсменам, – сказал Кондратюк.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?