Кондратюк о лучшем фигуристе сезона: «Семененко. На мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели в финале Гран-при»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Петр Гуменник Евгений Семененко Марк Кондратюк Серия Гран-при России Фигурное катание

Марк Кондратюк назвал Евгения Семененко лучшим фигуристом сезона.

– Марк, хотелось бы твое мнение добавить в голосование по событию и MVP сезона.

– Я часть событий пропустил. Не ручаюсь сказать. Было много классных, новых турниров и мероприятий. Наверное, если бы я участвовал во всех, я бы с большей уверенностью ответил.

Про MVP – я видел результаты опроса... Пусть будет Женя Семененко. Думал между Петей Гуменником и Женей, но, на мой взгляд, победа на чемпионате России ценнее как титул, нежели победа в финале Гран-при. Хотя их результаты по сезону очень близки.

– Ты не сторонник того, чтобы переписать правила в фигурном катании и вручать два золота при равных результатах?

– Сложный вопрос. Подобная ситуация (на чемпионате России Семененко и Гумменик набрали равные баллы по сумме программ, но Евгений победил по дополнительными показателям – Sports.ru) настолько маловероятна, что стоит ли?

То есть одинаковых баллов практически никогда не бывает, тем более на крупных стартах и когда речь заходит не про 15-16-е места, а про победу или серебро. Но, наверное, я согласен, что две золотые медали – это было бы более честно и лояльно по отношению к спортсменам, – сказал Кондратюк.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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23 комментария

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Toba Door
Ответ Sonyas
Петя ошибался в ПП в отличие от Жени. Так что, все справедливо.
А отрыв в КП у него был большое
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Toba Door
Ответ rainy88
Много? На 4 этапе он выиграл серебро, на 6 - золото. Потом ЧР. Вот на КПК был провал, но там видно было, что что-то не так со здоровьем. На ФГП 4 место, но по мне так должен был обходить Марка.
Марка должны были обходить не Семененко, но и ещё два фигуриста, 92 балла марку за полный развал программы, почти как у Алиева с идеальным выполнением всех элементов это цирк, хорошо что марка не было на чр, а то судьи постарались бы еще одного протащить на подиум
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floret
Лидер сезона Пётр Гуменник.
А ЧР выиграл Мишин, а не Семененко, пусть ему скажет спасибо и наглым судьям.
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Лека-Лека
Ответ tanya_1111
Вам наверное куда интереснее посплетничать правда, чем о фигурном катании читать. Вот прям беда, что про фигуристку не спросили, а то бы вы тут накатали от души.
А у Вас своих мыслей по теме нет, так Вы, чтобы тут отметиться, постоянно комментируете мои комментарии. Удачи!
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rainy88
Ответ Валерий Петров
Ну хорошо, а кто в поошлом сезоне победил? И если опрос журналистов, то почему опрашивают чуть ли не каждого фигуриста и тренеров?
Так потому что спрашивают одни и те же - Кузнецов и Лесик на шоу
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Валерий Петров
Ответ rainy88
Это не премия, просто опрос журналистов
Ну хорошо, а кто в поошлом сезоне победил? И если опрос журналистов, то почему опрашивают чуть ли не каждого фигуриста и тренеров?
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tull
Лидер сезона без сомнения Гуменник. Он на много стабильнее выступал. Ну а победа с минимальным отрывом на ЧР, это просто случай + авторитет именитого тренера. Я еще понимаю в лыжах отрыв в 1см на финише, но тут ноль отрыва в субъективном виде.
+4
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rainy88
Ответ Валерий Петров
Да что это за премия такая, и кто ее получал раньше, в прошлых сезонах? Меолько денег дают плбедителям? Задолбали уже этой виртуально-игрушечной никому не нужной премией.
Это не премия, просто опрос журналистов
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Валерий Петров
Да что это за премия такая, и кто ее получал раньше, в прошлых сезонах? Меолько денег дают плбедителям?
Задолбали уже этой виртуально-игрушечной никому не нужной премией.
+2
-2
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rainy88
Ответ Mion
Марк имеет право на свое мнение. Но вообще - по сезону Петя был стабильнее, набирал от старта к старту. У Жени был сложное начало сезона из-за травмы. По сути, у него в этом сезоне было много мини-провалов, а к концу сезона так и вообще силы кончились. Но если Марк сам признается, что не все смотрел, а вывод похоже только по ЧР и ФГП, то мнение понятно. Хорошо, что не Самарина хотя бы назвал))
Много? На 4 этапе он выиграл серебро, на 6 - золото. Потом ЧР. Вот на КПК был провал, но там видно было, что что-то не так со здоровьем. На ФГП 4 место, но по мне так должен был обходить Марка.
+4
0
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Morveena Bum
Трусова: MVP - это Марк)))))
Кондратюк: MVP - это либо Семененко, либо Гуменник.

чтд.

п.с. Сашок, бросай уже его, ну.
+2
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B.Jones
Предлагаю дать Ягудину, и не ссориться ребята.
+1
-1
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Виктория Устинова
Марк имеет полное право высказывать свое личное мнение также ,как и все остальные. Его спросили, он ответил. И его мнение может не совпадать с вашими хотелками.
+8
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Блинчик
А мог бы свою любимую девушку назвать. Если она, конечно, для него любимая.
+1
-4
-3
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Ирина Иванова
Марк в 21 году и в 23 году - это 2 большие разницы. Всё течёт, всё меняется.
+2
0
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Mion
Марк имеет право на свое мнение. Но вообще - по сезону Петя был стабильнее, набирал от старта к старту. У Жени был сложное начало сезона из-за травмы. По сути, у него в этом сезоне было много мини-провалов, а к концу сезона так и вообще силы кончились. Но если Марк сам признается, что не все смотрел, а вывод похоже только по ЧР и ФГП, то мнение понятно. Хорошо, что не Самарина хотя бы назвал))
+5
-1
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tanya_1111
Ответ Лека-Лека
Ха-ха! Цена победы Семененко - мишинские грибы. Однозначно звезда сезона - Петя. Жаль, что Марка не спросили про лучшую фигуристку. Интересно было бы послушать.
Вам наверное куда интереснее посплетничать правда, чем о фигурном катании читать. Вот прям беда, что про фигуристку не спросили, а то бы вы тут накатали от души.
+5
-5
0
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Kovka Gnutik
1. Именно потому, что так не бывает, и следовало дать две золотые медали.
2. Формально титул ЧР выше титула победителя нашего ФГП, но в совокупности с результатом на ЧР - Гуменник в этом сезоне круче однозначно.
+18
-3
+15
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Denkaaaa
ну да.и наплевать что мир фк узнал о таком прекрасном фигурсте как петя гуменник.плевать.просто.с высокой горы.вот так ему плевать.
+4
-8
-4
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Katerina Sunny
Но и на ЧР у Петра и Евгения одинаковые баллы. У парней по сезону сложно выбрать.
+7
-1
+6
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Sonyas
Ответ Лека-Лека
Ха-ха! Цена победы Семененко - мишинские грибы. Однозначно звезда сезона - Петя. Жаль, что Марка не спросили про лучшую фигуристку. Интересно было бы послушать.
Петя ошибался в ПП в отличие от Жени. Так что, все справедливо.
+16
-11
+5
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Наталья Трофимова
Конечно ценнее, если победа бесспорная. Но это не случай Семененко)
+13
-7
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Лека-Лека
Ха-ха! Цена победы Семененко - мишинские грибы.
Однозначно звезда сезона - Петя.

Жаль, что Марка не спросили про лучшую фигуристку. Интересно было бы послушать.
+26
-13
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