Нина Мозер: «Для ведущих фигуристов сезон прошел достаточно успешно. А вот для нового поколения стартов было мало»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Нина Мозер Олимпиада-2030 Фигурное катание

Тренер Нина Мозер оценила итоги сезона в российском фигурном катании.

– В этом сезоне российские фигуристы состязались между собой. При этом федерация постаралась разнообразить соревновательный график. Турниров было много, и благодаря этому спортсмены находились в хорошей форме. Для ведущих фигуристов сезон прошел достаточно успешно. А вот для нового поколения стартов было мало.

– Что сегодня является главной мотивацией для спортсменов?

– У всех разные критерии. Для одних на первом месте материальные блага, для других важны медали, завоеванные на самом высоком уровне. Нельзя для всех придумать одну таблетку. Каждый выбирает свой путь.

Важно, чтобы спортсмены и дальше выдерживали нагрузку в физическом и моральном плане, учитывая отстранение от международных соревнований.

– Так или иначе, на внутренних соревнованиях шла очень упорная борьба…

– Публике понравилось – значит, уже неплохо!

– Как вы расцениваете решение Исполкома ФФКР поручить исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе?

– Он – профессионал, олимпийский чемпион, работал в Госдуме, серьезно занимался бизнесом. Надеюсь, его опыт даст хороший толчок развитию фигурного катания в период, когда надо искать и находить новые форматы работы.

– Вы как генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы нашли такой формат в проведении командных соревнований на детском уровне. Как возникла идея?

– Когда в августе я приступила к работе, то задумалась о том, что обязательно надо сделать что-то новое. Вот мы и решили устроить соревнования для детей в возрасте от 6 до 12 лет с прицелом на Олимпийские игры 2030 года.

Шесть этапов прошли великолепно. В предстоящее воскресенье состоится финал – «Битва школ», и это будет одно из самых интересных событий в сезоне, – рассказала Мозер.

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5 комментариев

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София Хайн
Не понял. Вроде количество сореанований для мелких и старше было достаточно. Если к тому же учесть, что нагрузка у взрослых всегда должна быть выше. А тут была того же уровня. Мозер где спала?
+5
-1
+4
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Маргарита В Сафронова
А я как раз увидела новое поколение в этом сезоне, и оно мне очень понравилось.
+3
0
+3
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Порядка.нет
Ответ Назар Игорь
Ничего удивительного. Маститые фигуристы своë будущее видят в участии в шоу, это безбедное будущее лет на 10. А занятия с молодëжью дело малоперспективное, тем паче что международные соревнования закрыты надолго. Не совсем понятно одно - фигуристов, особенно девушек, у нас множество, хватит ли на всех мест в шоу-бизнесе.
А какие ограничения в местах в шоу-бизнесе?!
+1
-1
0
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