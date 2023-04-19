Нина Мозер: «Для ведущих фигуристов сезон прошел достаточно успешно. А вот для нового поколения стартов было мало»

Тренер Нина Мозер оценила итоги сезона в российском фигурном катании.

– В этом сезоне российские фигуристы состязались между собой. При этом федерация постаралась разнообразить соревновательный график. Турниров было много, и благодаря этому спортсмены находились в хорошей форме. Для ведущих фигуристов сезон прошел достаточно успешно. А вот для нового поколения стартов было мало.

– Что сегодня является главной мотивацией для спортсменов?

– У всех разные критерии. Для одних на первом месте материальные блага, для других важны медали, завоеванные на самом высоком уровне. Нельзя для всех придумать одну таблетку. Каждый выбирает свой путь.

Важно, чтобы спортсмены и дальше выдерживали нагрузку в физическом и моральном плане, учитывая отстранение от международных соревнований.

– Так или иначе, на внутренних соревнованиях шла очень упорная борьба…

– Публике понравилось – значит, уже неплохо!

– Как вы расцениваете решение Исполкома ФФКР поручить исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе?

– Он – профессионал, олимпийский чемпион, работал в Госдуме, серьезно занимался бизнесом. Надеюсь, его опыт даст хороший толчок развитию фигурного катания в период, когда надо искать и находить новые форматы работы.

– Вы как генеральный директор Федерации фигурного катания Москвы нашли такой формат в проведении командных соревнований на детском уровне. Как возникла идея?

– Когда в августе я приступила к работе, то задумалась о том, что обязательно надо сделать что-то новое. Вот мы и решили устроить соревнования для детей в возрасте от 6 до 12 лет с прицелом на Олимпийские игры 2030 года.

Шесть этапов прошли великолепно. В предстоящее воскресенье состоится финал – «Битва школ», и это будет одно из самых интересных событий в сезоне, – рассказала Мозер.