Чайковская о Сихарулидзе: «Всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую медаль канадцам – смотрел на них свысока»
Елена Чайковская высказалась о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.
«Я очень довольна, что при отказавшемся от своих обязанностей из-за загруженности Александре Когане полномочия президента перешли к удивительному спортсмену, человеку чести, человеку с большим достоинством – Антону Сихарулидзе.
Отношусь к нему с большим уважением. Антон очень увлечен фигурным катанием, он много делает для его развития в Санкт-Петербурге, помогает команде, тренерам, своему личному тренеру. Самое главное – увлеченность и знание дела.
Когда человек – такой выдающийся спортсмен, то и личные качества у него выдающиеся. Я всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую олимпийскую медаль канадцам (Джеми Сале и Давиду Пеллетье – Sports.ru) – он принял это с удивительным достоинством и мужеством, смотрел на них свысока, но в его взгляде читалось: «Чемпионы мы, чтобы вы там ни вручали».
Гордилась тогда им, гордилась своей страной», – сказала главный тренер сборной России.
Скандал, изменивший фигурное катание: столкновение на льду, подкуп судей и два золота
21 век на дворе, можно открыть запись той церемонии - никакого высокомерия, косого взгляда, чтоб чего не подумали. Сихарулидзе даже российским СМИ на пресске отвечал на ломанном английском.
И где, собственно? Вовсю улыбаются и стараются понравиться - https://www.youtube.com/watch?v=HJ438bOgENI
Да и если бы ребята не пошли на награждение, то во всех СМИ было бы фото, где на пьедестале только одни олимпийские чемпионы, а Антон с Леной вроде как никто.
Некоторые намекают, что был готов отказаться от своей.
Относительно того, как он смотрел на канадцев, есть видео повторного награждения... правда без китайских спортсменов.
Они посчитали тот перфоманс оскорбительным для себя и своей страны.