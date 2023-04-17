Чайковская о Сихарулидзе: «Всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую медаль канадцам – смотрел на них свысока»

Теги Елена Чайковская сборная России Джеми Сале Давид Пеллетье Антон Сихарулидзе ФФКР сборная Канады Солт-Лейк-Сити-2002 пары Фигурное катание

Елена Чайковская высказалась о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Я очень довольна, что при отказавшемся от своих обязанностей из-за загруженности Александре Когане полномочия президента перешли к удивительному спортсмену, человеку чести, человеку с большим достоинством – Антону Сихарулидзе.

Отношусь к нему с большим уважением. Антон очень увлечен фигурным катанием, он много делает для его развития в Санкт-Петербурге, помогает команде, тренерам, своему личному тренеру. Самое главное – увлеченность и знание дела.

Когда человек – такой выдающийся спортсмен, то и личные качества у него выдающиеся. Я всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую олимпийскую медаль канадцам (Джеми Сале и Давиду Пеллетье – Sports.ru) – он принял это с удивительным достоинством и мужеством, смотрел на них свысока, но в его взгляде читалось: «Чемпионы мы, чтобы вы там ни вручали».

Гордилась тогда им, гордилась своей страной», – сказала главный тренер сборной России.

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48 комментариев

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ɔculpa
Мне одному что ли кажется, что гордиться чьим-либо высокомерием может только глубоко заплутавший в этом мире человек?
+87
-27
+60
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Анна Беляева
Ответ Андрей Красин
Лучше бы про тот скандал не вспоминали. Чему там гордиться ?
Там федерации гордиться нечем, бросила спортсменов без поддержки с тренером. А Лена, Антон и Тамара Николаевна все сделали правильно: не дали канадцам затвердить за собой в медиа-пространстве единоличную победу.
+58
-10
+48
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Kareglazaya
Ответ ɔculpa
Мне одному что ли кажется, что гордиться чьим-либо высокомерием может только глубоко заплутавший в этом мире человек?
В той ситуации на ОИ было бы странно, если бы Бережная и Сихарулидзе прыгали от счастья в связи с появлением еще одних золотых медалистов. Кроме недоумения та церемония ничего не вызывала, причем и у российских фигуристов, и у зрителей.
+49
-5
+44
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imaxim
Ответ Eclair77
Было бы лучше, если б вообще отказался участвовать в этом цирке, как китайцы.
Не, там Москвина правильно все с точки зрения бизнеса рассчитала. Им потом контракты одинаковые с канадцами давали в шоу. Раньше наши таких сумм там не видели в глаза
+41
-1
+40
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Eclair77
Было бы лучше, если б вообще отказался участвовать в этом цирке, как китайцы.
+36
-9
+27
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Светлана Ильина
А я всегда буду помнить о том, что выше всех в этой ситуации оказались китайцы- они просто, не пришли на это странное шоу с назначением еще одних «чемпионов».
+23
-1
+22
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Евгения Гринева
Ответ ɔculpa
Мне одному что ли кажется, что гордиться чьим-либо высокомерием может только глубоко заплутавший в этом мире человек?
Так для них это норма. См поведение Плющенко, Слуцкой, они с гордостью говорят, как выбрасывали медали
+32
-12
+20
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Андрей Красин
Ответ imaxim
Не, там Москвина правильно все с точки зрения бизнеса рассчитала. Им потом контракты одинаковые с канадцами давали в шоу. Раньше наши таких сумм там не видели в глаза
Москвина и в фильме американском потом приняла участие. И лучше всех там выглядела. Но история получилась мутная, как и многое в ФК. Надгробие на системе 6,0.
+21
-1
+20
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Андрей Красин
Лучше бы про тот скандал не вспоминали. Чему там гордиться ?
+32
-13
+19
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MosesPray
Он с жалостью на них смотрел, а то канадка так рыдала, что хоть свою медаль отдавай, лишь бы успокоилась
+22
-6
+16
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Габриэла
А вообще-то не у всех великих спортсменов выдающиеся человеческие качества...
+15
-1
+14
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Marya Y
Вообще, Елена Анатольевна точно помнит или фантазии помутили? Бережная с Сихарулидзе собирались остаться в америке на заработки в шоу - как они могли подумать не пойти на награждение и испортить тем самым себе репутацию?
21 век на дворе, можно открыть запись той церемонии - никакого высокомерия, косого взгляда, чтоб чего не подумали. Сихарулидзе даже российским СМИ на пресске отвечал на ломанном английском.
И где, собственно? Вовсю улыбаются и стараются понравиться - https://www.youtube.com/watch?v=HJ438bOgENI
+16
-3
+13
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Kareglazaya
Ответ Eclair77
Было бы лучше, если б вообще отказался участвовать в этом цирке, как китайцы.
Если бы отказались, это закончилось бы большим конфликтом: русские никого не уважают и всё такое. Насколько я знаю, Сихарулидзе и Бережная не хотели идти на повторную церемонию награждения, но Москвина убедила.
Да и если бы ребята не пошли на награждение, то во всех СМИ было бы фото, где на пьедестале только одни олимпийские чемпионы, а Антон с Леной вроде как никто.
+15
-3
+12
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Алена Иванова
Ну вот стерпел, теперь президент ФК
+16
-5
+11
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Denis Travin
... странно, а свидетели тех событий говорят о том, что Сихарулидзе лично уговаривал представителей ISU вручить канадской паре золотые медали.
Некоторые намекают, что был готов отказаться от своей.

Относительно того, как он смотрел на канадцев, есть видео повторного награждения... правда без китайских спортсменов.
Они посчитали тот перфоманс оскорбительным для себя и своей страны.
+12
-1
+11
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GuinPin
Как обычно вспоминают чего не было. Смотрела соревнования эти, помню наши ошиблись. Канадцы катались после, откатали без ошибок. Комментаторы после их проката затухли, практически были уверены, что канадцы выиграют. Для всех был шок, что они вторые. Потом начались эти терки с судьями, награждение повторное, всем было неловко, но высокомерия не помню.
+12
-4
+8
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Fellina
Ответ ɔculpa
Мне одному что ли кажется, что гордиться чьим-либо высокомерием может только глубоко заплутавший в этом мире человек?
Конечно не одному, как можно уважать человека за высокомерие??? Какой-то сюр просто…
+12
-5
+7
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Marya Y
Ответ Kareglazaya
Если бы отказались, это закончилось бы большим конфликтом: русские никого не уважают и всё такое. Насколько я знаю, Сихарулидзе и Бережная не хотели идти на повторную церемонию награждения, но Москвина убедила. Да и если бы ребята не пошли на награждение, то во всех СМИ было бы фото, где на пьедестале только одни олимпийские чемпионы, а Антон с Леной вроде как никто.
Их убедила не Москвина, а Фетисов. Бережная в своём интервью сказала, что он с ней долго разговаривал. К тому же, им сказали, что отказ от участия в повторной церемонии может отразиться на Слуцкой, которая ещё не выступала.
+7
0
+7
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Denis Travin
Кстати, Сихарулидзе уже может приступать к работе - в интернете появилась свежая запись с тренировок Розанова. Как он хватает 8-летнюю девочку за волосы и со словами "пошла на три весёлых буквы" выкидывает её с катка.
+7
-1
+6
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Shveddka
И я помню
+9
-3
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alexnew
То есть позорно прийти на повторное награждение - это теперь называется с высока смотрел гордо на канадцев?
+17
-12
+5
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Tzaichiha
Ответ imaxim
А победили-то канадцы. Если быть честными. Они произвольную чисто откатали, а наши ошиблись немножко на выбросе и на параллельном сальхове
Нет, это не так. Победили наши. https://youtu.be/bju5EOgmMBg
+6
-1
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Kareglazaya
Ответ imaxim
Победа была очень на тоненького. Классические 5:4. И причём известно, что у запасного арбитра первыми стояли канадцы. И если бы жеребьёвка сложилась чуть иначе и в резерв попала бы например наша Марина Саная или та же Ле Гунь, а чешка Ярмила Портова села бы вместо любой из них в основную девятку судей, то исход получается уже совершенно другой
Да, обе пары были не безошибочны, и разница в баллах невелика. Но получилось то, что получилось.
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Tzaichiha
Ответ GuinPin
Как обычно вспоминают чего не было. Смотрела соревнования эти, помню наши ошиблись. Канадцы катались после, откатали без ошибок. Комментаторы после их проката затухли, практически были уверены, что канадцы выиграют. Для всех был шок, что они вторые. Потом начались эти терки с судьями, награждение повторное, всем было неловко, но высокомерия не помню.
Вот не надо неправды, однозначно выиграли Бережная и Сихурулидзе. Кому интересно, все рассказано из первых рук -Антоном и Еленой https://youtu.be/bju5EOgmMBg
+7
-3
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Molly
Ответ Melena
А, по-моему, канадцы тоже ошиблись. Правда давно это было. Может, что и запамятовала...
В короткой они вроде упали на финальной позе. По моему, им за это не снизили, так как это произошло после окончания музыки.
+3
0
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