Чайковская о Сихарулидзе: «Всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую медаль канадцам – смотрел на них свысока»

Елена Чайковская высказалась о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Я очень довольна, что при отказавшемся от своих обязанностей из-за загруженности Александре Когане полномочия президента перешли к удивительному спортсмену, человеку чести, человеку с большим достоинством – .

Отношусь к нему с большим уважением. Антон очень увлечен фигурным катанием, он много делает для его развития в Санкт-Петербурге, помогает команде, тренерам, своему личному тренеру. Самое главное – увлеченность и знание дела.

Когда человек – такой выдающийся спортсмен, то и личные качества у него выдающиеся. Я всегда буду помнить, как он вел себя, когда в Солт-Лейк-Сити вручали вторую золотую олимпийскую медаль канадцам (Джеми Сале и Давиду Пеллетье – Sports.ru) – он принял это с удивительным достоинством и мужеством, смотрел на них свысока, но в его взгляде читалось: «Чемпионы мы, чтобы вы там ни вручали».

Гордилась тогда им, гордилась своей страной», – сказала главный тренер сборной России.

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