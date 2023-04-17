Сихарулидзе о возвращении российских фигуристов на международную арену: «Будем всеми силами добиваться этого, для нас это очень важно»
Антон Сихарулидзе рассказал, что намерен добиваться участия россиян в международных стартах.
Сегодня исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.
«Для нас будет важен диалог с ISU. Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно.
МОК озвучил свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов. Некоторые международные федерации уже допускают российских спортсменов. Думаю, мы должны активно взаимодействовать с ISU по этому вопросу и добиваться участия наших фигуристов в международных стартах. Тем более что прецеденты есть – фехтование, шахматы, триатлон, борьба, теннис», – сказал Сихарулидзе.
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