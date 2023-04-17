Сихарулидзе о возвращении российских фигуристов на международную арену: «Будем всеми силами добиваться этого, для нас это очень важно»

Антон Сихарулидзе рассказал, что намерен добиваться участия россиян в международных стартах.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России ( ) поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Для нас будет важен диалог с . Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно.

озвучил свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов. Некоторые международные федерации уже допускают российских спортсменов. Думаю, мы должны активно взаимодействовать с ISU по этому вопросу и добиваться участия наших фигуристов в международных стартах. Тем более что прецеденты есть – фехтование, шахматы, триатлон, борьба, теннис», – сказал .