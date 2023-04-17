Сихарулидзе о возвращении российских фигуристов на международную арену: «Будем всеми силами добиваться этого, для нас это очень важно»

Теги сборная России МОК ISU Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Антон Сихарулидзе рассказал, что намерен добиваться участия россиян в международных стартах.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Для нас будет важен диалог с ISU. Я знаю, что многие представители организации говорят о том, что российским спортсменам пора участвовать, без них это совершенно другие соревнования. Поэтому мы будем всеми силами содействовать и добиваться этого, для нас это очень важно.

МОК озвучил свою позицию по участию российских и белорусских спортсменов. Некоторые международные федерации уже допускают российских спортсменов. Думаю, мы должны активно взаимодействовать с ISU по этому вопросу и добиваться участия наших фигуристов в международных стартах. Тем более что прецеденты есть – фехтование, шахматы, триатлон, борьба, теннис», – сказал Сихарулидзе.

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12 комментариев

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maripous
То есть, Сихарулидзе согласен с условиями МОК или нет? Чего он хочет добиваться? Какого участия и на каких условиях?
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Вероника Терюшкова
А как же создавать свои турниры, мы от этого только выиграем?
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Леди Брэкнелл
бла-бла-бла
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Наталья Грабовская
Ох, тяжела ты, шапка Мономаха! ©️ А. С. Пушкин
+4
-1
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Katerina Sunny
В марте же уже ездили на ЧМ. Какие-то результаты есть или в ИСУ и слушать даже не стали?
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Аня Улитина
Нууу все ...От рудковских теперь продыху не будет.
+4
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Вероника Терюшкова
Фехтование, триатлон, борьба - выдали решение о допуске. Но пока никого не видно на соревнованиях. В шахматах необходимо было подписать бумагу об осуждении сво.
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Биатлонная зима
Оч грустно что спортсменам приходится нелегко, но все же респект за, что они продолжают тренироваться и выступать пусть и на внутреннем чемпионате.
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