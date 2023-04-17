Антон Сихарулидзе: «Не вижу у лидеров сборной желания выступать за другие команды. Нет повода бить тревогу»
Антон Сихарулидзе высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.
Сегодня исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.
«Если говорить о лидерах сборной страны, то не вижу у них желания выступать за другие команды. Конечно, будем обсуждать со спортсменами этот вопрос, но бить тревогу повода нет.
Приложим все усилия для скорейшего возвращения наших спортсменов на международную арену», – сказал Сихарулидзе.
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