Антон Сихарулидзе высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России ( ) поручил исполнение полномочий президента организации.

«Если говорить о лидерах сборной страны, то не вижу у них желания выступать за другие команды. Конечно, будем обсуждать со спортсменами этот вопрос, но бить тревогу повода нет.

Приложим все усилия для скорейшего возвращения наших спортсменов на международную арену», – сказал Сихарулидзе.