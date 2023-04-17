Антон Сихарулидзе: «Не вижу у лидеров сборной желания выступать за другие команды. Нет повода бить тревогу»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Антон Сихарулидзе высказался о возможной смене гражданства российскими фигуристами.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России (ФФКР) поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Если говорить о лидерах сборной страны, то не вижу у них желания выступать за другие команды. Конечно, будем обсуждать со спортсменами этот вопрос, но бить тревогу повода нет.

Приложим все усилия для скорейшего возвращения наших спортсменов на международную арену», – сказал Сихарулидзе.

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11 комментариев

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Lennuci
Их и тут неплохо кормят, зачем куда-то бежать?
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Defender64
Главное, что не пропало желание выступать в принципе.
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Адриана
Так у Плющенко же массово собрались переходить, Плющенко сам это озвучил, речь шла о юниорах, но тем не менее, Сихарулидзе не в курсе?
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tancha.20
Ну слав-тебе господи! Спортсмены не разбегутся, Федерацию не разгонят, должность сохранится и зарплата останется!!! :))
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Леди Брэкнелл
Кто ж отпустит лидеров сборной?
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Mira Val
А почему тревогу то? Год с чем-то все деятели твердят, что переход это нормально и ничего плохого.
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Alexander X
Ответ Mira Val
А почему тревогу то? Год с чем-то все деятели твердят, что переход это нормально и ничего плохого.
тревогу... потому что когда "допрёт", что к ои26 будет только 1 перманентная квота, "на выход" многие ломанутся...
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Самая цитируемая и вообще недура
А они все прям лично ему отчитались?
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Alexander X
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
А они все прям лично ему отчитались?
запросов нет на переход... только со сменой гражданства и без запроса можно перейти😔
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