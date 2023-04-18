Илья Авербух: «Баюл давно себя дискредитировала, когда начала поливать грязью Тарасову, которая привела ее к олимпийской медали»

Теги Татьяна Тарасова Илья Авербух сборная России Олимпийская сборная России Оксана Баюл Фигурное катание

Илья Авербух прокомментировал слова Оксаны Баюл о допуске россиян к международным стартам.

Олимпийская чемпионка из Украины заявила: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно».

«В прошлом великая фигуристка, но это не говорит о том, что это большой человек. Она давно себя дискредитировала, когда начала поливать грязью Татьяну Тарасову, которая привела ее к олимпийской медали. Так что мне уже неинтересно, что заявляет этот человек», – сказал хореограф.

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36 комментариев

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Anfitan
мать моя Илья....и после этого ещё Баюл алкоголичка....
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Olga.t
Тарасова сама-то в курсе, что привела Баюл к золоту ОИ?))
Эх, Изаславыч, так лопухнулся...
+22
0
+22
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Anna Leonova
Баюл Змиевская к золоту привела. Авер путает ее с Грищук. Рановато деменирует.
+22
0
+22
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Katerina Sunny
Вообще-то Баюл тренировала Змиевская.
+18
-1
+17
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Anneta28
Чёт у Илюши очень рано деменция началась.🤣🤣🤣
+17
-2
+15
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Lotte Fischbach
Ответ Olga.t
Тарасова сама-то в курсе, что привела Баюл к золоту ОИ?)) Эх, Изаславыч, так лопухнулся...
Теперь в курсе. Сейчас эти недо журналисты ей начнут звонить с расспросами как она вела к золоту Баюл.😆
+14
-1
+13
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Е...С
Для Авербуха, что Баюл что Грищук, что Змиевская что Тарасова, все на одно лицо.
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elene.elene
Он даже не в курсе, кто именно тренировал Баюл.
+13
-1
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Светлана Менова
Авербух совсем уже что ли. Он Баюл с Грищук перепутал? Ахахаха 🤣🤣🤣🤣 Ору! Вот это номер! 🤦‍♀️😭😭🤣🤣
+13
-3
+10
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Lotte Fischbach
Ответ elene.elene
Он даже не в курсе, кто именно тренировал Баюл.
Тот кто ему звонил тоже не в курсе. Наберут по объявлению.🤦‍♂️😂
+10
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+8
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sabina_katarina
Баюл пьёт, говорите? Что ж про Авера сказать, если он не помнит фигуристок своего поколения?
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Gau
Лучший комментарий! А теперь звоните Тарасовой, пусть расскажет про их нелегкий путь))))
+8
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verb
Авер, попроси грант на лечение. Тебе надо.
+8
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Irina037
Авербух не отличает Оксану Бвюл от Оксаны Грищук
+6
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Yumi
У ваших бывших фигуристов что ли объявлен конкурс на самый тупой комментарий? Они так стараются победить...
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verb
Ответ Gau
Лучший комментарий! А теперь звоните Тарасовой, пусть расскажет про их нелегкий путь))))
И ведь расскажет. 😃
+6
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Lilia Sadykova
Ответ Светлана Менова
Авербух совсем уже что ли. Он Баюл с Грищук перепутал? Ахахаха 🤣🤣🤣🤣 Ору! Вот это номер! 🤦‍♀️😭😭🤣🤣
чет вспомнилось, как на этапе ГП в Японии у Чоков в КП зависла табличка и многие элементы не засчитались онлайн. Все поняли, что это просто глюк таблицы и прокат был нормальным и только один комментирующий Авер глядя на таблицу сокрушался, что Чоки провалились и прокат плохой. Он даже не понял, что таблица зависла🤣
+6
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Olga.t
Ответ Irina037
Авербух не отличает Оксану Бвюл от Оксаны Грищук
Помните в "Мимино"? Все эти русские на одно лицо))
+5
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Iuliia Timofeyeva
Авербух, походу, помощь нужна тебе
+4
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Viks
Ответ Olga.t
Помните в "Мимино"? Все эти русские на одно лицо))
Все эти Оксаны на одно лицо.
+4
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maripous
Авербух-это когда хотят сказать какую-нибудь гадость, но садятся в лужу на элементарном незнании фактов.
+3
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Olga.t
Ответ Ирина Петрова
Анна Лаптева тоже не в курсе
Сколько людей село в лужу))
А первоисточник Жуков из СЭ.
+4
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Viks
"Олимпийская чемпионка из Украины заявила:" --- Заявила она ИЗ США, а сама она родом С Украины.
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Val5995
Великая Тарасова, она такая. Она и Баюл и Катарину Витт к олимпийской медали привела. И Соню Хени тоже, понятно, тоже
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Ирина Петрова
Ответ elene.elene
Он даже не в курсе, кто именно тренировал Баюл.
Анна Лаптева тоже не в курсе
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