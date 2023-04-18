Илья Авербух: «Баюл давно себя дискредитировала, когда начала поливать грязью Тарасову, которая привела ее к олимпийской медали»
Илья Авербух прокомментировал слова Оксаны Баюл о допуске россиян к международным стартам.
Олимпийская чемпионка из Украины заявила: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно».
«В прошлом великая фигуристка, но это не говорит о том, что это большой человек. Она давно себя дискредитировала, когда начала поливать грязью Татьяну Тарасову, которая привела ее к олимпийской медали. Так что мне уже неинтересно, что заявляет этот человек», – сказал хореограф.
Эх, Изаславыч, так лопухнулся...
А первоисточник Жуков из СЭ.