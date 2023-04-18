Баюл о допуске россиян: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно»

Теги ИИХФ сборная России МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Оксана Баюл сборная Украины Париж-2024 сборная Беларуси Фигурное катание

Олимпийская чемпионка из Украины Оксана Баюл не поддержала допуск россиян к соревнованиям.

Ранее Баюл записала соответствующее обращение к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Я записала это видео, ведь чувствую, что прямо сейчас необходимо обращаться к Баху. Потому что он пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на международные федерации.

Похоже на то, что он предложил [вернуть россиян и белорусов], а всем придется принимать решение. И я считаю, что это очень странно. Потому что, например, Международная федерация хоккея не допустила российских и белорусских игроков, но в других видах спорта их возвращают.

До Олимпийских игр [в Париже] где-то 16 месяцев. Я считаю, что Бах не принял свое окончательное решение по Олимпийским играм-2024. Не только я, но и украинские спортсмены записывают обращения к Томасу Баху, потому что он будет главным человеком, который будет принимать решение по Олимпиаде.

Я больше ничего не могу сделать, кроме как попросить его быть честным и сердечным», – сказала Баюл.

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34 комментария

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Татьяна Попова
Оксана опять пьёт?
+73
-14
+59
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steelhard
Ответ Татьяна Попова
Оксана опять пьёт?
знак вопроса лишний
+43
-10
+33
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Александра Волкова
это она с пафосом отказалась от укр гражданства?
+25
-2
+23
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Irina Kistler
Баюл конечко может собрать целый лист подписей от Alcoholics Anonymous( Организация анонимных алкоголиков в США) членом которой Баюл состоит и от большого ума хвасталась в прессе) и отправить свою петицию Баху, но если бы у неё было чуть- чуть ума хотя бы прочесть как устроен и функционирует МОК , она и ее" американские друзья" должны понимать, что Бах обязан принимать решения коллегиально и по федерациям. в соответствии с Олимпийской хартией. Если ей и её алкоголикам это не нравится, то надо поменять сначала структуру, переписать хартию, а потом давить на Баха или другого президента. А пока, если она ждёт не допуска российских спортсменов надо действовать на федерации. Вперёд! Заварили кашу, а теперь не понимают как выкрутиться- знакомо! Бах сам не знает, что говорить, как действовать, но мне его не жалко!
+25
-7
+18
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Юрий Гаврилов
Почему самые рьяные патриоты Украины живут в Канаде и США?
+24
-10
+14
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Валерий Петров
А вот и Баюл после выходных отошла и решила поделиться своим ценным мнением. Давно не было ее в эфире, даже скучал по ней, а то одна Дюамель накидывает на вентилятор, надоела уже )
+19
-8
+11
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Новый Орлеан
Ответ Мария Тихонова
На её родине война, а она зазомбированная. Л - логично. Должна была одобрять.
Ну как бы Донбасс и Вукраина - не одно и тоже. Донбасс 8 лет расстреливали, пока остальная Вукраина в ус не дула.
+15
-7
+8
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Идеальный шторм
Что происходит с людьми. Читаю иногда опусы Лилии Подкапаевой в инсте - в ужасе. Человек вырос в СССР, родился в Донецке, русская по национальности. Что она несёт:( абсолютно наглухо зомбированная
+14
-6
+8
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22somebody22
Украина,от тебя тошнит уже,Баюл,иди пиши жалобы своему нарику-президенту.
+14
-9
+5
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To56
Ответ Юрий Гаврилов
Почему самые рьяные патриоты Украины живут в Канаде и США?
Наверное, потому же, почему дети и деньги самых рьяных патриотов и высокопоставленных политиков России живут там же или в Европе?
+5
0
+5
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Irinka-kartinka
Ответ steelhard
знак вопроса лишний
До этого на колесах сидела, человек уточнил
+12
-8
+4
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22somebody22
Ответ alexander bakulin
гогиевну нашу надобно честно и сердечно не пущать. от чистого сердца, пожизненная дисквалификация необходима. бьём тебе, томас, челом.
+💯
Томас тоже ждёт от неё извинений за допинг.
+3
0
+3
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Галина Александрова
Ответ Максим Медов
Дописав хлопнула стопочку.
А перед этим - две)
+6
-4
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Viks
"Бах пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на международные федерации." --- Так и есть. И так же было перед другой олимпиадой. Потому что Бах скользкий и не хочет брать на себя ответственность за конкретные критерии допуска.
+5
-3
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Мария Тихонова
Ответ Новый Орлеан
Ну как бы Донбасс и Вукраина - не одно и тоже. Донбасс 8 лет расстреливали, пока остальная Вукраина в ус не дула.
Для тех жителей Донбасса, котрые не поддержали сепаратистов и войну на их родной земле ради отделения от Украины - разница с остальной Украиной именно в том, что они ненавидят нас не год, а уже все девять. Подкапаева, очевидно, не сочла войну на Донбассе за благо.
+4
-2
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Лемур
Дешевый портвейн чтоли завезли в Wallmart?
+2
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alexander bakulin
гогиевну нашу надобно честно и сердечно не пущать. от чистого сердца, пожизненная дисквалификация необходима.
бьём тебе, томас, челом.
+3
-2
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anyen
Ответ Галина Александрова
А перед этим - две)
И во время тоже :)
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Elenavasilevna
Так может он как раз " честный и сердечный" и россиян с белорусами обидеть не хочет и на права федераций посягнуть вера не позволяет)))) Разорваться ему что ли?
+1
0
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Картман
Что дает молодому человеку золотая олимпийская медаль - при отсутствии базового воспитания и образования...
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Kareglazaya
Ответ Татьяна Попова
Оксана опять пьёт?
Похоже, и не прекращала.
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B.Jones
Ответ Viks
"Бах пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на международные федерации." --- Так и есть. И так же было перед другой олимпиадой. Потому что Бах скользкий и не хочет брать на себя ответственность за конкретные критерии допуска.
Ну так на федерации ляжет такой геморрой. И безопасность и скандалы. Одной позиции МОК тут явно недостаточно.
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Syndycate
Ответ ChefJhonnyMorgan
Опять в запой ушла что ли?
Наоборот вышла, давно ее не видно было
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Виктор Дмитриев
когда-то она замечательно оставила с носом Нэнси Кэрриган и лишила хеппи-энда уже готовую карамельную историю о Белоснежке, одолевшей злую ведьму Тоню. Это был просто прекрасный облом. Ну а теперь другого от нее ждать не приходилось, к сожалению. Можно было бы промолчать, наверное. Но про неё забывают, надо как-то напоминать о себе...
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