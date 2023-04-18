Баюл о допуске россиян: «Бах пытается переложить ответственность на федерации. Я считаю, что это очень странно»

Олимпийская чемпионка из Украины Оксана Баюл не поддержала допуск россиян к соревнованиям.

Ранее Баюл записала соответствующее обращение к главе Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху.

«Я записала это видео, ведь чувствую, что прямо сейчас необходимо обращаться к Баху. Потому что он пытается переложить ответственность за допуск российских и белорусских спортсменов на международные федерации.

Похоже на то, что он предложил [вернуть россиян и белорусов], а всем придется принимать решение. И я считаю, что это очень странно. Потому что, например, Международная федерация хоккея не допустила российских и белорусских игроков, но в других видах спорта их возвращают.

До Олимпийских игр [в Париже] где-то 16 месяцев. Я считаю, что Бах не принял свое окончательное решение по Олимпийским играм-2024. Не только я, но и украинские спортсмены записывают обращения к Томасу Баху, потому что он будет главным человеком, который будет принимать решение по Олимпиаде.

Я больше ничего не могу сделать, кроме как попросить его быть честным и сердечным», – сказала Баюл.