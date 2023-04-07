Глейхенгауз о начале работы с Тутберидзе: «Еще стеснялся, было неловко делать замечания топовым спортсменам. Но нашел с ребятами общий язык»

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о знакомстве с Этери Тутберидзе

«Это был 2014 год. Я уже начал тренировать, в это время я еще катался в ледовых шоу у Ильи Авербуха. Поработал с ним два-три года, а он в этот момент работал с Юлией Липницкой, которая каталась у Этери. Как раз была Олимпиада в Сочи, где она в команде выиграла золото.

И Этери обратилась к Илье: в команде у нее произошли изменения, ей нужен был новый человек, который отвечал бы за скольжение. Тогда даже не шла речь о постановках. Нужен был человек, который будет раскатывать, учить кататься. Она обратилась к Илье, а я в тот момент был с ним в контакте, он посоветовал меня.

Все было намного проще, от меня требовалось намного меньше, чем сейчас. Моя задача была улучшить навыки катания спортсменов. Я приходил к началу тренировки – и 30 минут у нас было скольжение. После чего я, конечно, оставался на всю тренировку на льду, но еще стеснялся, мне было неловко делать замечания топовым спортсменам, некоторые даже были старше меня. Прошло 9 лет – даже поверить в это не могу – и прогресс очевиден.

До того как пришел к Этери, я уже ставил программы. Я-то в себе был уверен, что я постановщик, а мне говорят, что надо просто раскатывать. Но я нашел с ребятами общий язык, начал предлагать как им, так и Этери идеи. И в какой-то момент она решила, что это что-то интересное и надо попробовать. Были отмены, а потом я постепенно завоевал доверие», – сказал Глейхенгауз в эфире радио «Европа Плюс».