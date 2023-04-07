Глейхенгауз о начале работы с Тутберидзе: «Еще стеснялся, было неловко делать замечания топовым спортсменам. Но нашел с ребятами общий язык»

Теги Илья Авербух Сочи-2014 сборная России Олимпийская сборная России Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз ледовые шоу Фигурное катание

Хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал о знакомстве с Этери Тутберидзе

«Это был 2014 год. Я уже начал тренировать, в это время я еще катался в ледовых шоу у Ильи Авербуха. Поработал с ним два-три года, а он в этот момент работал с Юлией Липницкой, которая каталась у Этери. Как раз была Олимпиада в Сочи, где она в команде выиграла золото.

И Этери обратилась к Илье: в команде у нее произошли изменения, ей нужен был новый человек, который отвечал бы за скольжение. Тогда даже не шла речь о постановках. Нужен был человек, который будет раскатывать, учить кататься. Она обратилась к Илье, а я в тот момент был с ним в контакте, он посоветовал меня.

Все было намного проще, от меня требовалось намного меньше, чем сейчас. Моя задача была улучшить навыки катания спортсменов. Я приходил к началу тренировки – и 30 минут у нас было скольжение. После чего я, конечно, оставался на всю тренировку на льду, но еще стеснялся, мне было неловко делать замечания топовым спортсменам, некоторые даже были старше меня. Прошло 9 лет – даже поверить в это не могу – и прогресс очевиден.

До того как пришел к Этери, я уже ставил программы. Я-то в себе был уверен, что я постановщик, а мне говорят, что надо просто раскатывать. Но я нашел с ребятами общий язык, начал предлагать как им, так и Этери идеи. И в какой-то момент она решила, что это что-то интересное и надо попробовать. Были отмены, а потом я постепенно завоевал доверие», – сказал Глейхенгауз в эфире радио «Европа Плюс».

6 комментариев

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Lara Ovsepyan
интересно, он благодарен Авербуху, что он фактически ему всю карьеру устроил? В эфире это похоже не прозвучало
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AAPolyansky
а где целиком это интервью? не вижу ссылки на первоисточник
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Додик Аксель
Его величество случай в какой-то момент помог, а теперь уже вместе 9 лет составляют известный и знаменитый тренерский штаб. Успеха в творческой работе и удачи на спортивных соревнованиях ученикам !
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Nataly1991
Ничего нового. Об этом Глейх рассказывал в каждом интервью. Нельзя было поинтереснее вопросы подготовить?
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B.Jones
Девять лет как один, или день сурка.
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Elena Savanuk
Как быстро летит время ! Уже целых девять лет прошло с тех пор, как Даниил Маркович , на мой взгляд, очень плавно и органично влился в знаменитое трио ТШТ !
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