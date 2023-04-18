Тренер Ирина Смирнова: «Важно не только то, что Туктамышева в таком возрасте может прыгать тройной аксель, но и что ее не сломали в детском возрасте»

Тренер Ирина Смирнова объяснила «феномен Елизаветы Туктамышевой».

– Феномен Лизы Туктамышевой может еще повториться?

– Думаю, да, но это единичный случай. Поддержу слово «феномен». Но при грамотном построении процесса ребенок может дожить до такого возраста здоровый и с мотивацией развиваться дальше – это сложно, но возможно.

Важно не только то, что Лиза в таком возрасте (26 лет – Sports.ru) может прыгать тройной аксель, но и то, что ее не сломали в детском возрасте. Не выгнали, когда были сложные сезоны, не сказали: «Результата не даешь, до свидания», – сказала Смирнова, которая работает в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней