Тренер Ирина Смирнова: «Важно не только то, что Туктамышева в таком возрасте может прыгать тройной аксель, но и что ее не сломали в детском возрасте»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Ирина Смирнова Фигурное катание

Тренер Ирина Смирнова объяснила «феномен Елизаветы Туктамышевой».

– Феномен Лизы Туктамышевой может еще повториться?

– Думаю, да, но это единичный случай. Поддержу слово «феномен». Но при грамотном построении процесса ребенок может дожить до такого возраста здоровый и с мотивацией развиваться дальше – это сложно, но возможно.

Важно не только то, что Лиза в таком возрасте (26 лет – Sports.ru) может прыгать тройной аксель, но и то, что ее не сломали в детском возрасте. Не выгнали, когда были сложные сезоны, не сказали: «Результата не даешь, до свидания», – сказала Смирнова, которая работает в академии Татьяны Навки «Наши надежды».

«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней

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16 комментариев

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Евгения Гринева
А, возможно, у нее просто идеальные физ. данные для этого вида спорта, о чем и говорил Мишин
+14
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Nad-in
Да, одна Туктамышева может в своём возрасте исполнять элементы ультра-си. Но создаётся впечатление, что все остальные фигуристки России, да и мира, все поломаны и их тренеры своими тренировками довели их до такого состояния. На самом деле все проще, у Лизы функциональный, двигательный талант. Но, кстати,травмы были и у неё. Например, она не может делать вращения на 4 уровень(травма спины).
+14
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+12
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olvl
Лиза молодец, с детства про неё говорили, что есть способности прыжковые, талант. А травмы у Лизы тоже были, как и взросление и пропуски турниров, в том числе и важных. А так, Лиза большая молодец.
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Kareglazaya
Ответ Nad-in
Да, одна Туктамышева может в своём возрасте исполнять элементы ультра-си. Но создаётся впечатление, что все остальные фигуристки России, да и мира, все поломаны и их тренеры своими тренировками довели их до такого состояния. На самом деле все проще, у Лизы функциональный, двигательный талант. Но, кстати,травмы были и у неё. Например, она не может делать вращения на 4 уровень(травма спины).
У нее все вращения 4-ого уровня. Но из-за проблем со спиной, например, на бильмане она не может продемонстрировать такую же растяжку, как более молодые девушки, а потому получает за вращения меньшие надбавки.
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Лакс
Ответ Nad-in
Да, одна Туктамышева может в своём возрасте исполнять элементы ультра-си. Но создаётся впечатление, что все остальные фигуристки России, да и мира, все поломаны и их тренеры своими тренировками довели их до такого состояния. На самом деле все проще, у Лизы функциональный, двигательный талант. Но, кстати,травмы были и у неё. Например, она не может делать вращения на 4 уровень(травма спины).
Что ерунду вы несете что Лиза "не может делать вращения на 4 уровень(травма спины)".
Делает она на 4-й уровень и оценивают на 4-й когда делает. Другое дело что она часто не делает все на 4-й уровень - например в ПП ЧР22 и ЧР23 по одному 3-го уровня и по два 4-го уровня.
Понимаю, что вы "писатель". а не читатель , но хотя бы разок в год можно же заглядывать в протокол.
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alexander bakulin
Ответ Kareglazaya
У нее все вращения 4-ого уровня. Но из-за проблем со спиной, например, на бильмане она не может продемонстрировать такую же растяжку, как более молодые девушки, а потому получает за вращения меньшие надбавки.
уровни вращений не зависят от "растяжки". но гоговичам невдомёк. в ФК они разбираются, как свинья в апельсинах. мужское катание вообще не смотрели ни разу.
иначе бы недоумевали, как там у всех 4 уровни без бильманов.
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Лакс
Кстати, сама Смирнова 20 лет назад по инициативе Соколовской пробовала квады: "У меня были неплохие рабочие попытки, но чисто я не выезжала. Можно было работать дальше, но цели прыгнуть четверной у меня не было. Никто же не прыгал."
Странно только насчет "никто же не прыгал" - Андо как раз 20 лет назад и прыгнула первый квад на соревнованиях.
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Оксана Иванова
Где-то икнула одна Туктамышева.
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Rush
Ответ alexander bakulin
туктамышева - наша первая чемпионка мира, со времён ирины слуцкой. никаких других клубов не было, императрица сама возродила женское одиночное катание в россии. гогиевна, со своими детишками-допингистами, припёрлась на всё готовенькое.
1.Первая ЧМ Бутырская.
2.Слуцкая чм дважлы
...
Липницкая ЧОИ в команде 2014г Хрустальный
...
3.Туктамышева ЧМ15 - 210,16 балла
....
Хрустальный: кузница чм.и ЧОИ.
4.Медведева ЧМ дважды.
5 Алина чм
6.Щербакова
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alexander bakulin
Ответ Rush
1.Первая ЧМ Бутырская. 2.Слуцкая чм дважлы ... Липницкая ЧОИ в команде 2014г Хрустальный ... 3.Туктамышева ЧМ15 - 210,16 балла .... Хрустальный: кузница чм.и ЧОИ. 4.Медведева ЧМ дважды. 5 Алина чм 6.Щербакова
кузница детского катания, допинга и позора.
императрица в женском катании царит, на детишек-допингистов взирает свысока.
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