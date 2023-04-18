Тренер Ирина Смирнова: «Важно не только то, что Туктамышева в таком возрасте может прыгать тройной аксель, но и что ее не сломали в детском возрасте»
Тренер Ирина Смирнова объяснила «феномен Елизаветы Туктамышевой».
– Феномен Лизы Туктамышевой может еще повториться?
– Думаю, да, но это единичный случай. Поддержу слово «феномен». Но при грамотном построении процесса ребенок может дожить до такого возраста здоровый и с мотивацией развиваться дальше – это сложно, но возможно.
Важно не только то, что Лиза в таком возрасте (26 лет – Sports.ru) может прыгать тройной аксель, но и то, что ее не сломали в детском возрасте. Не выгнали, когда были сложные сезоны, не сказали: «Результата не даешь, до свидания», – сказала Смирнова, которая работает в академии Татьяны Навки «Наши надежды».
«Балуй себя! Пусть ребенок в тебе кайфует!» Открытое письмо Лизы Туктамышевой себе 16-летней
Делает она на 4-й уровень и оценивают на 4-й когда делает. Другое дело что она часто не делает все на 4-й уровень - например в ПП ЧР22 и ЧР23 по одному 3-го уровня и по два 4-го уровня.
Понимаю, что вы "писатель". а не читатель , но хотя бы разок в год можно же заглядывать в протокол.
иначе бы недоумевали, как там у всех 4 уровни без бильманов.
Странно только насчет "никто же не прыгал" - Андо как раз 20 лет назад и прыгнула первый квад на соревнованиях.
2.Слуцкая чм дважлы
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Липницкая ЧОИ в команде 2014г Хрустальный
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3.Туктамышева ЧМ15 - 210,16 балла
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Хрустальный: кузница чм.и ЧОИ.
4.Медведева ЧМ дважды.
5 Алина чм
6.Щербакова
императрица в женском катании царит, на детишек-допингистов взирает свысока.