Туктамышева о планах после карьеры: «Я могу вести что-нибудь – я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью»

Елизавета Туктамышева считает, что могла бы стать ведущей после завершения карьеры.

– В какую сторону ты бы хотела развиваться?

– В этом и проблема.

– Ты в поиске?

– Да.

– Есть идеи, мечты, кем бы ты хотела дальше быть? Нейрохирургом?

– Нет, я прекрасно знаю свои возможности… Ну, я могу с тобой (Туктамышева отвечает Максиму Транькову – Sports.ru) вести что-нибудь, например. Я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью, это не так просто. Я понимаю, какую школу ты прошел, чтобы вырасти в этом.

Думаю, для тебя это было просто.

– Да нет, это было сложно. Начиная от акцента провинциального, заканчивая иногда до сих пор неправильно произнесенными словами.

– Да, это не так-то просто, как выглядит со стороны для кого-то.

– А тренером?

– Тренером, думаю, я всегда успею побыть. И пока у меня есть свобода, молодость, креативность, хочется это использовать в большей мере.

А если быть тренером… Я не представляю, как ты совмещал все это. Но если ты тренер, то ты живешь этим – изо дня в день тренируешь свою группу, пытаешься достичь результатов. И на другое ни сил, ни времени остается. Я так вижу.

В шоу тоже классно поучаствовать. Пока есть возможность, лучше это время использовать по максимуму: шоу, проекты. У меня есть идеи. Но тренер – это очень сложно. Оно высосет из тебя все. Я хочу эту энергию сберечь, пока есть возможность.

– Ты говоришь про некое медийное развитие. Но у нас на один квадратный метр – фигурист-ведущий. Это тоже конкуренция. Причем в твоем случае конкуренция с теми же.

– Да, я знаю, везде одно и то же. Как-то придется быть конкурентоспособной, – сказала чемпионка мира 2015 году в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.