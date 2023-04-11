Туктамышева о планах после карьеры: «Я могу вести что-нибудь – я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью»

Теги Максим Траньков сборная России Елизавета Туктамышева женское катание ледовые шоу Фигурное катание

Елизавета Туктамышева считает, что могла бы стать ведущей после завершения карьеры.

– В какую сторону ты бы хотела развиваться?

– В этом и проблема.

– Ты в поиске?

– Да.

– Есть идеи, мечты, кем бы ты хотела дальше быть? Нейрохирургом?

– Нет, я прекрасно знаю свои возможности… Ну, я могу с тобой (Туктамышева отвечает Максиму Транькову – Sports.ru) вести что-нибудь, например. Я в этом себя вижу, мне это нравится. Единственное, надо работать над голосом, речью, это не так просто. Я понимаю, какую школу ты прошел, чтобы вырасти в этом.

Думаю, для тебя это было просто.

– Да нет, это было сложно. Начиная от акцента провинциального, заканчивая иногда до сих пор неправильно произнесенными словами.

– Да, это не так-то просто, как выглядит со стороны для кого-то.

– А тренером?

– Тренером, думаю, я всегда успею побыть. И пока у меня есть свобода, молодость, креативность, хочется это использовать в большей мере.

А если быть тренером… Я не представляю, как ты совмещал все это. Но если ты тренер, то ты живешь этим – изо дня в день тренируешь свою группу, пытаешься достичь результатов. И на другое ни сил, ни времени остается. Я так вижу.

В шоу тоже классно поучаствовать. Пока есть возможность, лучше это время использовать по максимуму: шоу, проекты. У меня есть идеи. Но тренер – это очень сложно. Оно высосет из тебя все. Я хочу эту энергию сберечь, пока есть возможность.

– Ты говоришь про некое медийное развитие. Но у нас на один квадратный метр – фигурист-ведущий. Это тоже конкуренция. Причем в твоем случае конкуренция с теми же.

– Да, я знаю, везде одно и то же. Как-то придется быть конкурентоспособной, – сказала чемпионка мира 2015 году в эфире «Подкаст.Лаб» на Первом канале.

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10 комментариев

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Додик Аксель
Я б в ведущие пошла, пусть меня научат.
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private dancer
Работать никто не хочет.
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Блинчик
Вот нет бы получить нормальное образование, освоить нормальную профессию и работать по этой профессии, но всем фигуристам надо в телевизор. Вон как Туткин любовник на один вечер Нейтан Чен, например. Но ничего другого, кроме телевизора, наши фигуристы не знают. Самый примитив - болтать языком типа эксперт, а спроси у них по конкретному прокату, так они докрут от недокрута не отличают.((
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Maria L
у Лизы безумно приятный тембр голоса над ним можно не работать 🤗
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Тайга86
У Лизы бы точно получилось. Она живая, словоохотливая, речь приятная, с импровизацией всё ок. Для ведущей чуток опыта поднабраться, и можно покорять вершины, если будет такое желание. И про тренерскую работу правильно сказала, это адский труд, особенно если работаешь на результат, и подходить к этому нужно осознанно.
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Лека-Лека
ПОБЫТЬ тренером - это как? Как побыть врачом, побыть певцом, побыть художником?

Тренер - адский труд, помноженный на талант и дар божий.
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Alex1104
Молодец, правильно говорит. Транькову бы не помешало от говора избавиться
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Katerina Sunny
Как Траньков совмещал? Пока пара не переместилась в Хрустальный, то он особо и не лез в другие области. А как появилось семь нянек у пары, то у Транькова и время появилось. Но Лиза ему, как подруга, льстит, и Транькову ещё много чему есть учиться. Хотя это зависит и от того, какой формат нужен Первому.
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Den3Lo
Вот кстати Лиза хорошо комментирует. И голос приятный, и позитив от нее исходит, а это тоже очень важно.
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Olga.t
Лиза очень неплохо комментировала. Приятный голос, хорошая речь и главное, есть о чем сказать, она в теме.
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