Лутфуллин о конкуренции в группе: «Есть желание выделяться, сделать намного круче. Мы постоянно соревнуемся с Ветлугиным и Колядой»

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о конкуренции в группе Алексея Мишина.

– У вас на льду тренируются сразу несколько сильных спортсменов. Не сбивает ли это, когда несколько парней вокруг делают различные четверные?

– Тут двусторонняя ситуация. С одной стороны, интересно, когда с тобой прыгают все четверные: прыгает четверной лутц, прыгает четверные тулуп, сальхов и лутц, Лиза Туктамышева в свои 26 лет, вечно молодая, прыгает тройной аксель и четверной тулуп. Хочется наравне прыгать.

С другой стороны, есть желание выделяться из группы, сделать намного круче. Мы постоянно соревнуемся – с Матвеем и Мишей. Каскады – я сделал четверной сальхов, Миша сделал четверной тулуп, – сказал .