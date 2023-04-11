Лутфуллин о конкуренции в группе: «Есть желание выделяться, сделать намного круче. Мы постоянно соревнуемся с Ветлугиным и Колядой»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева мужское катание женское катание Михаил Коляда Матвей Ветлугин Глеб Лутфуллин Фигурное катание

Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о конкуренции в группе Алексея Мишина.

– У вас на льду тренируются сразу несколько сильных спортсменов. Не сбивает ли это, когда несколько парней вокруг делают различные четверные?

– Тут двусторонняя ситуация. С одной стороны, интересно, когда с тобой прыгают все четверные: Матвей Ветлугин прыгает четверной лутц, Михаил Коляда прыгает четверные тулуп, сальхов и лутц, Лиза Туктамышева в свои 26 лет, вечно молодая, прыгает тройной аксель и четверной тулуп. Хочется наравне прыгать.

С другой стороны, есть желание выделяться из группы, сделать намного круче. Мы постоянно соревнуемся – с Матвеем и Мишей. Каскады – я сделал четверной сальхов, Миша сделал четверной тулуп, – сказал Лутфуллин.

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10 комментариев

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Даша Лавренова
Ответ Anna Stefan
"Танечкина душа"))))
Скорее из-за учебы, я думаю)
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galik55
Ответ Alex@82
Миша собирался восстанавливать 4Л, видимо тренирует его, они же на одном льду, видят друг друга....
Если это так, то только радует.
+1
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Anna Stefan
Ответ Alex@82
Женя видимо в другое время тренируется
"Танечкина душа"))))
0
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Alex@82
Ответ Anna Stefan
Лутфуллин как из страны чудес, где все всё прыгают - даже то, что не прыгают))) А Семененко в какой-то другой группе? Или соревноваться с ним нет желания?
Женя видимо в другое время тренируется
+1
0
+1
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Alex@82
Ответ galik55
Глеб, нравится, удачи и стабильных 4-х. Но Миша давно не прыгает 4Л. Но когда -то был шикарный, помню как восторженно охнул Сайман во время коммента. У Лизы стабильный триксель, но на соревнованиях 4Т еще не видели. Всей группе парней и Лизе удачи.
Миша собирался восстанавливать 4Л, видимо тренирует его, они же на одном льду, видят друг друга....
+3
0
+3
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Anna Stefan
Лутфуллин как из страны чудес, где все всё прыгают - даже то, что не прыгают)))
А Семененко в какой-то другой группе? Или соревноваться с ним нет желания?
+2
-1
+1
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Maxol
А Семененко? Не прыгает четверные в группе с Глебом
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olvl
Конкуренция - это очень хорошо, и почти для всех полезно. Лиза сказала, что не любит конкурировать, но дела у неё сильно улучшились именно тогда, когда она начала пытаться бороться с квадистками и трикселистками. Втянулась и даже стала побеждать.
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Светлана Менова
Глеб, вращения! Вращения и дорожки. Теряешь на этом дофига!
+7
-1
+6
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galik55
Глеб, нравится, удачи и стабильных 4-х.
Но Миша давно не прыгает 4Л. Но когда -то был шикарный, помню как восторженно охнул Сайман во время коммента.
У Лизы стабильный триксель, но на соревнованиях 4Т еще не видели. Всей группе парней и Лизе удачи.
+3
0
+3
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