Лутфуллин о конкуренции в группе: «Есть желание выделяться, сделать намного круче. Мы постоянно соревнуемся с Ветлугиным и Колядой»
Фигурист Глеб Лутфуллин высказался о конкуренции в группе Алексея Мишина.
– У вас на льду тренируются сразу несколько сильных спортсменов. Не сбивает ли это, когда несколько парней вокруг делают различные четверные?
– Тут двусторонняя ситуация. С одной стороны, интересно, когда с тобой прыгают все четверные: Матвей Ветлугин прыгает четверной лутц, Михаил Коляда прыгает четверные тулуп, сальхов и лутц, Лиза Туктамышева в свои 26 лет, вечно молодая, прыгает тройной аксель и четверной тулуп. Хочется наравне прыгать.
С другой стороны, есть желание выделяться из группы, сделать намного круче. Мы постоянно соревнуемся – с Матвеем и Мишей. Каскады – я сделал четверной сальхов, Миша сделал четверной тулуп, – сказал Лутфуллин.
А Семененко в какой-то другой группе? Или соревноваться с ним нет желания?
Но Миша давно не прыгает 4Л. Но когда -то был шикарный, помню как восторженно охнул Сайман во время коммента.
У Лизы стабильный триксель, но на соревнованиях 4Т еще не видели. Всей группе парней и Лизе удачи.