Антон Сихарулидзе: «Для меня важно будет находиться посередине наших спортсменов и думать только о том, как помочь их подготовке»

Теги сборная России Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Горшков Фигурное катание

Антон Сихарулидзе рассказал, что во главе ФФКР будет обращать внимание на баланс интересов.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Александр Георгиевич Горшков, светлая ему память, очень правильно, с нашей точки зрения, руководил федерацией, он всегда находил баланс в интересах разных сторон.

Надо понимать, что фигурное катание, да и спорт в целом, – это коллектив ярких людей, которые хотят побеждать несмотря ни на что. Поэтому каждая группа тренеров преследует свои интересы.

Здесь нужно разумно видеть баланс интересов и понимать, что в соревнованиях должны побеждать сильнейшие, а вот условия для подготовки должны быть равными у всех, особенно у лидирующих спортсменов и тренерских команд.

Александр Георгиевич уверенно балансировал в этом отношении, и для меня важно будет находиться посередине наших спортсменов и думать только о том, как помочь их подготовке.

Повторюсь, это очень непросто, ведь результаты дают люди, которые хотят победы любой ценой. Мы понимаем их эмоции, потому что они отдают жизнь этому делу, и это нужно четко понимать. Здесь нет хороших или плохих.

Наша задача – соблюдать интересы этих тренеров и этих спортсменов, заниматься их подготовкой, нуждами, которые всегда есть. И смотреть, как они будут выступать», – сказал Сихарулидзе.

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9 комментариев

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Девушка Безимени
по какой посередине?
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The Only
Ответ Девушка Безимени
по какой посередине?
Там посередине есть середина у спортсменов. Нет времени на раскачку, короче, это нужно четко понимать.
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Nataly1991
Ах, как красиво и правильно говорит...
+1
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Девушка Безимени
Ответ The Only
Там посередине есть середина у спортсменов. Нет времени на раскачку, короче, это нужно четко понимать.
ну, если только так
+1
0
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Хрустальный Гусенок
18 апреля комитет по этике вынесет вердикт по поводу грубого поведения Плющенко?
Кто будет председательствовать на этом собрании и объявит его результаты?
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Tlna
Может посреди, а не посредине?
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Ёжик_в_тумане
Ответ Хрустальный Гусенок
18 апреля комитет по этике вынесет вердикт по поводу грубого поведения Плющенко? Кто будет председательствовать на этом собрании и объявит его результаты?
В честь инаугурация нового главы ФФККР, всем провинившимся объявлена амнистия.
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Хрустальный Гусенок
Ответ Ёжик_в_тумане
В честь инаугурация нового главы ФФККР, всем провинившимся объявлена амнистия.
и достойный повод открыть еще одну Академию Ангелов Плющенко в Санкт-Петербурге на городские деньги
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