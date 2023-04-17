Антон Сихарулидзе: «Для меня важно будет находиться посередине наших спортсменов и думать только о том, как помочь их подготовке»

Антон Сихарулидзе рассказал, что во главе ФФКР будет обращать внимание на баланс интересов.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Александр Георгиевич Горшков, светлая ему память, очень правильно, с нашей точки зрения, руководил федерацией, он всегда находил баланс в интересах разных сторон.

Надо понимать, что фигурное катание, да и спорт в целом, – это коллектив ярких людей, которые хотят побеждать несмотря ни на что. Поэтому каждая группа тренеров преследует свои интересы.

Здесь нужно разумно видеть баланс интересов и понимать, что в соревнованиях должны побеждать сильнейшие, а вот условия для подготовки должны быть равными у всех, особенно у лидирующих спортсменов и тренерских команд.

Александр Георгиевич уверенно балансировал в этом отношении, и для меня важно будет находиться посередине наших спортсменов и думать только о том, как помочь их подготовке.

Повторюсь, это очень непросто, ведь результаты дают люди, которые хотят победы любой ценой. Мы понимаем их эмоции, потому что они отдают жизнь этому делу, и это нужно четко понимать. Здесь нет хороших или плохих.

Наша задача – соблюдать интересы этих тренеров и этих спортсменов, заниматься их подготовкой, нуждами, которые всегда есть. И смотреть, как они будут выступать», – сказал .