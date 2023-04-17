Александр Жулин: «Сихарулидзе – большой профессионал, очень независимая персона, со своим мнением»

Александр Жулин высказался о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Я очень рад, Сихарулидзе – большой профессионал, очень независимая ни от кого персона, со своим мнением. И самое главное, что он очень любит фигурное катание», – сказал заслуженный тренер России.

«Очень положительно отношусь к назначению Антона. Он мой близкий друг и огромный профессионал. Я на сто процентов знаю, что он ратует за фигурное катание, он честолюбивый человек, он будет очень сильно помогать всем тренерам и словом, и делом. Очень этому рад!

Не хочу говорить о человеке, с которым тоже дружу, что он возрастной, но, мне кажется, что Александр Ильич Коган, может быть, даже видит в Антоне больше перспектив. Иногда нужна свежая кровь. Сам Коган, думаю, остался в структуре», – цитирует Жулина Metaratings.