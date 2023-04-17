Пресс-атташе ФФКР: «Коган останется генеральным директором федерации»
В ФФКР сообщили, что Александр Коган останется генеральным директором организации.
Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе.
«Александр Коган останется генеральным директором федерации. Ранее он был генеральным директором, исполняющим полномочия президента.
Поскольку это достаточно сложная работа, а по уставу нельзя сейчас провести отчетно-выборную конференцию, чтобы избрать президента, то исполком федерации поручил исполнение полномочий президента ФФККР Антону Сихарулидзе. Все за него единогласно проголосовали», – сказала пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.
"6.2.3. ФФККР может проводить внеочередную Конференцию. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению не менее 1/3 (одной трети) от числа аккредитованных региональных спортивных федераций фигурного катания на коньках – членов ФФККР или по решению Исполкома при необходимости рассмотрения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Конференции."
т.е. получается, что они не просто могут, а обязаны выборную Конференцию проводить...
Президент федерации, генеральный директор, просто директор, секретарши старшая и младшая и т.д.
А ведь всех их надо кормить, и не чёрным хлебом...
тут не командно-приказной порядок...
али ермолина боится, что когана "сметут", после цирка в этом сезоне?🤔
а Когана... сейчас обязан Исполком выборную Конференцию собирать... это может сделать и Сихарулидзе... а это значит, что все свои должности должны будут на выборах "перепотвердить"...
Исполком не имеет право назначать Президента, это исключительное право Конференции... есть одно исключение: недееспособность Президента и там есть порядок для назначения ИО... но это не касается ИО Президента...
Потому что помнится,как все писали,что конфликты бегали решать к Горшкову
1. на недавнем турнире шоу-программ надо было просто поделить призовой фонд между всеми участниками, ведь , правила и критерии оценки программ были размыты.
Да, и Штаб ЭТ получил бы больше за то ,что подготовили программ больше -- выступили Загитова, Щербакова, Валиева , Акатьева и Тарасова /Морозов .
2.на прыжковом турнире возникли вопросы к правилам -- оказались в ажуре те, кто владел одним прыжком и не блистал разнообразием. По логике Чемпион прыжкового турнира должен уметь делать разные квады и 3А.
3. на Кубке нелогично поступили и сходу поменяли правила в пользу команды синих.
Сразу показалось странным, что коган ушел с теплого местечка.
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