Пресс-атташе ФФКР: «Коган останется генеральным директором федерации»

Теги Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Ольга Ермолина Фигурное катание

В ФФКР сообщили, что Александр Коган останется генеральным директором организации.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе.

«Александр Коган останется генеральным директором федерации. Ранее он был генеральным директором, исполняющим полномочия президента.

Поскольку это достаточно сложная работа, а по уставу нельзя сейчас провести отчетно-выборную конференцию, чтобы избрать президента, то исполком федерации поручил исполнение полномочий президента ФФККР Антону Сихарулидзе. Все за него единогласно проголосовали», – сказала пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.

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43 комментария

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pas33pas
Объясните мне пожалуйста, что такое президент и что такое ген.директор.? Есть ли разделение обязанностей?
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+20
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Alexander X
Ответ pas33pas
Объясните мне пожалуйста, что такое президент и что такое ген.директор.? Есть ли разделение обязанностей?
президент - "законодатель" и связь со всеми вне федры (гос. органы, ису и т.д.)... директор - исполнитель, обеспечивает выполнение поручений президента, исполкома и Конференций(высший орган)... на директоре завязаны все фин.потоки... и внутренние назначения на различные должности, к примеру, ермолиной на должность секретутки...
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Alexander X
когда эту дуру из ффккр уберут😡🤬
"6.2.3. ФФККР может проводить внеочередную Конференцию. Внеочередная Конференция может быть созвана по решению не менее 1/3 (одной трети) от числа аккредитованных региональных спортивных федераций фигурного катания на коньках – членов ФФККР или по решению Исполкома при необходимости рассмотрения вопросов, составляющих исключительную компетенцию Конференции."

т.е. получается, что они не просто могут, а обязаны выборную Конференцию проводить...
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Olga.t
Чиновников в нашей стране хоть пруд пруди...
Президент федерации, генеральный директор, просто директор, секретарши старшая и младшая и т.д.
А ведь всех их надо кормить, и не чёрным хлебом...
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anyen
Может, конференция все-таки отчётно-выборная, а не отёчно-выборная?
+7
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Oleandra
Наше ФК благодаря женской одиночке стало таким прибыльным, что все хотят его пилить..
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Alexander X
Ответ garovatat
Конечно)) Президент главнее. В уставе все написано https://fsrussia.ru/obshchie-dokumenty
тут нельзя сказать: кто главнее... президент как-бы "внешка", а директор полностью "внутряком" занимается и нет прямой зависимости в исполнении своих обязанностей от президента... т.е. он сам, по своей воле, финансами и кадровыми вопросами занимается, в рамка исполнения "решений" вышестоящих органов...

тут не командно-приказной порядок...
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Анна Беляева
Ответ Зоя Кудряшова
Непонятно, кто главнее?. Но понятно, что вместо одной ставки теперь две. Сразу показалось странным, что коган ушел с теплого местечка.
С добрым утром! Их и было две всю дорогу. И если вы думаете, Коган бесплатно совмещал, то вы слишком наивны для ваших зрелых годков.
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Alexander X
не уж то в уставе экстренные/форс-мажорные случаи не прописаны🤔
али ермолина боится, что когана "сметут", после цирка в этом сезоне?🤔
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garovatat
Ответ Alexander X
тут нельзя сказать: кто главнее... президент как-бы "внешка", а директор полностью "внутряком" занимается и нет прямой зависимости в исполнении своих обязанностей от президента... т.е. он сам, по своей воле, финансами и кадровыми вопросами занимается, в рамка исполнения "решений" вышестоящих органов... тут не командно-приказной порядок...
Ну, по уставу ГД выполняет распоряжения П и подотчетен П, такая вертикаль власти проведена. Основными назначениями занимается П, распоряжается имуществом П, первая подпись без доверенности у П и т.д. ГД - классический исполнительный подотчетный орган. Это с Горшковым Коган многие годы работал паритетно, сейчас может быть и не так... по-всякому может быть...
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Верю-не верю
Пожалуйста, как только окончательно дадите пня из ФФКР Когану, не забудьте и про Ермошку!
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Alexander X
Ответ garovatat
Ну, по уставу ГД выполняет распоряжения П и подотчетен П, такая вертикаль власти проведена. Основными назначениями занимается П, распоряжается имуществом П, первая подпись без доверенности у П и т.д. ГД - классический исполнительный подотчетный орган. Это с Горшковым Коган многие годы работал паритетно, сейчас может быть и не так... по-всякому может быть...
ну, "по бумагам" вот так🤷... тут, всё таки, не гос.управление... и уставы должны соответствовать нормам мок и ису... иначе никакой международки (отстранят федерацию, без учёта нынешней ситуации)...

а Когана... сейчас обязан Исполком выборную Конференцию собирать... это может сделать и Сихарулидзе... а это значит, что все свои должности должны будут на выборах "перепотвердить"...

Исполком не имеет право назначать Президента, это исключительное право Конференции... есть одно исключение: недееспособность Президента и там есть порядок для назначения ИО... но это не касается ИО Президента...
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garovatat
Ответ Кокич
Кто на ком стоял? ©
🤣 в этом случае Президент на Гендире стоит, ибо он выше, гендир ему подотчетен
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Irina037
Я так понимаю рабочие проблемы должен решать Сихарулидзе,а бюджет Коган.
Потому что помнится,как все писали,что конфликты бегали решать к Горшкову
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private dancer
Ответ anyen
Может, конференция все-таки отчётно-выборная, а не отёчно-выборная?
)))))))))
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Маргарита Улахинова
Ответ private dancer
Гендиректор главнее.
Согласна, Горшков был как английская королева, чисто номинальная фигура, все деньги и власть были у Когана. Тот просто остался у кормушки.
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Morveena Bum
Ответ pas33pas
Объясните мне пожалуйста, что такое президент и что такое ген.директор.? Есть ли разделение обязанностей?
Не надо там никакой логики нормальной искать. Это финансовые джунгли, не более .
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Альфира Смирнова
Ответ Morveena Bum
Не надо там никакой логики нормальной искать. Это финансовые джунгли, не более .
Жадность там, а не логика...
1. на недавнем турнире шоу-программ надо было просто поделить призовой фонд между всеми участниками, ведь , правила и критерии оценки программ были размыты.
Да, и Штаб ЭТ получил бы больше за то ,что подготовили программ больше -- выступили Загитова, Щербакова, Валиева , Акатьева и Тарасова /Морозов .

2.на прыжковом турнире возникли вопросы к правилам -- оказались в ажуре те, кто владел одним прыжком и не блистал разнообразием. По логике Чемпион прыжкового турнира должен уметь делать разные квады и 3А.

3. на Кубке нелогично поступили и сходу поменяли правила в пользу команды синих.
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Irina037
Ответ Зоя Кудряшова
Непонятно, кто главнее?. Но понятно, что вместо одной ставки теперь две. Сразу показалось странным, что коган ушел с теплого местечка.
Так и было две ставки
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просто болельщица
Не обидели, значит, Когана. Ну его и не так просто обидеть-то.))
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Додик Аксель
Все как сидели на своих насиженных местах так и будут сидеть ровно. Под ними стулья не качаются...
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Адриана
Чем отличается полномочный президент от генерального директора?
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private dancer
Ответ garovatat
🤣 в этом случае Президент на Гендире стоит, ибо он выше, гендир ему подотчетен
А не наоборот ?
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Зоя Кудряшова
Непонятно, кто главнее?. Но понятно, что вместо одной ставки теперь две.
Сразу показалось странным, что коган ушел с теплого местечка.
+1
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Кокич
Кто на ком стоял?
©
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