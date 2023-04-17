Пресс-атташе ФФКР: «Коган останется генеральным директором федерации»

В ФФКР сообщили, что Александр Коган останется генеральным директором организации.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе.

«Александр Коган останется генеральным директором федерации. Ранее он был генеральным директором, исполняющим полномочия президента.

Поскольку это достаточно сложная работа, а по уставу нельзя сейчас провести отчетно-выборную конференцию, чтобы избрать президента, то исполком федерации поручил исполнение полномочий президента ФФККР Антону Сихарулидзе. Все за него единогласно проголосовали», – сказала пресс-атташе ФФКР Ольга Ермолина.