Тамара Москвина: «Сихарулидзе объединит на новой позиции знания, которые приобрел в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в Госдуме, в качестве бизнесмена»

Теги Тамара Москвина Государственная дума Антон Сихарулидзе ФФКР Федерация фигурного катания Санкт-Петербурга Фигурное катание

Тамара Москвина высказалась о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Я высоко оцениваю его деятельность на позиции президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, его активность и организационные способности при организации клуба фигурного катания в нашем городе. Надеюсь, что он продолжит традиции и достижения предыдущих президентов ФФККР.

Его сильные качества как спортсмена перечислять долго, но я бы отдельно отметила его заботу о развитии вида спорта не только в стране, но и за рубежом, поднятие престижа российских фигуристов на международной арене.

Все его помнят как фигуриста, но те знания, которые он приобрел на позиции государственного деятеля, – в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в Госдуме, в качестве бизнесмена, он объединит на своей новой позиции», – сказала заслуженный тренер СССР и России.

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14 комментариев

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Светлана Менова
То, что Сихарулидзе поучаствовал в том, чтобы у его любимого тренера была собственная школа с лучшими в городе условиями (слова мамы Пети Гуменника) - это, безусловно, прекрасно. Но это жест личной признательности и потом построена была эта школа не на деньги Сихарулидзе.

А что ещё успел сделать Антон для питерского ФК - вообще?
+17
-5
+12
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Сфинкс
Ответ Светлана Менова
То, что Сихарулидзе поучаствовал в том, чтобы у его любимого тренера была собственная школа с лучшими в городе условиями (слова мамы Пети Гуменника) - это, безусловно, прекрасно. Но это жест личной признательности и потом построена была эта школа не на деньги Сихарулидзе. А что ещё успел сделать Антон для питерского ФК - вообще?
Ну из последнего - договорился о переносе ФГП России в Питер из Сочи.
+12
-1
+11
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Алё? Алёна
... но те знания, которые он приобрел на позиции государственного деятеля, – в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в Госдуме...
ооо, а вот это не надо!
+12
-3
+9
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EuhenioV
Посмотрим.Фигура Сихарулидзе пока выглядит заведомо ангажированной.Если ему удастся сохранить лицо и не пойти на поводу у известных личностей,будет честь ему и хвала.Подождём с выводами,понаблюдаем.
+9
-5
+4
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EuhenioV
Так любопытно,свои славословия излили мгновенно почти все "корифеи" и ФК бомонд,но....... за исключением Рудковских.Эти решили затихариться и следовать известному выражению:"Кто он такой, этот потерпевший? Куда он пошел? Я его в первый раз вижу!",дабы своего корефана и крестника заведомо не палить.
+7
-3
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Сфинкс
Ну из последнего - договорился о переносе ФГП России в Питер из Сочи.
😅
+5
-1
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Светлана Менова
Ответ Сфинкс
Ну из последнего - договорился о переносе ФГП России в Питер из Сочи.
Да ну бросьте, думаю, что здесь его роль была минимальна. Сыграл тот очевидный фактор, что в Сочи никакой ФГП бы не окупился. Катались бы при пустых трибунах.
+5
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ribikorto
Ответ Светлана Менова
То, что Сихарулидзе поучаствовал в том, чтобы у его любимого тренера была собственная школа с лучшими в городе условиями (слова мамы Пети Гуменника) - это, безусловно, прекрасно. Но это жест личной признательности и потом построена была эта школа не на деньги Сихарулидзе. А что ещё успел сделать Антон для питерского ФК - вообще?
Танцоры и тренеры отмечают что после его прихода наконец-то появились более-менее приемлемые условия для развития танцев. А каток где тренируется школа ТНМ был построен в рамках программы Газпром детям. Если бы не Сихарулидзе, его могли полностью отдать под хоккей. А сейчас там не только школа ТНМ но и несколько других.
+2
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Додик Аксель
Ожидания хора поющих дифирамбы так и останется их проблемой.
+3
-2
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alexander bakulin
Комментарий удален модератором
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Валерий Петров
Ответ alexander bakulin
Комментарий удален модератором
Какой законопроект? Ну и бред
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