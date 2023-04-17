Тамара Москвина: «Сихарулидзе объединит на новой позиции знания, которые приобрел в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в Госдуме, в качестве бизнесмена»
Тамара Москвина высказалась о назначении Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.
«Я высоко оцениваю его деятельность на позиции президента Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, его активность и организационные способности при организации клуба фигурного катания в нашем городе. Надеюсь, что он продолжит традиции и достижения предыдущих президентов ФФККР.
Его сильные качества как спортсмена перечислять долго, но я бы отдельно отметила его заботу о развитии вида спорта не только в стране, но и за рубежом, поднятие престижа российских фигуристов на международной арене.
Все его помнят как фигуриста, но те знания, которые он приобрел на позиции государственного деятеля, – в Законодательном собрании Санкт-Петербурга, в Госдуме, в качестве бизнесмена, он объединит на своей новой позиции», – сказала заслуженный тренер СССР и России.
А что ещё успел сделать Антон для питерского ФК - вообще?
ооо, а вот это не надо!