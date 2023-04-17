Ирина Роднина: «Сихарулидзе руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него достаточный опыт в спорте и жизни»

Ирина Роднина отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Поживем – увидим. Правильное ли решение? Не знаю, кто принимал решение. Наверное, чем-то руководствовались.

Но Антон известный человек в фигурном катании не только как спортсмен – он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме.

У него есть достаточный опыт в спорте и жизни», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.