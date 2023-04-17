Ирина Роднина: «Сихарулидзе руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него достаточный опыт в спорте и жизни»
Ирина Роднина отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.
«Поживем – увидим. Правильное ли решение? Не знаю, кто принимал решение. Наверное, чем-то руководствовались.
Но Антон известный человек в фигурном катании не только как спортсмен – он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме.
У него есть достаточный опыт в спорте и жизни», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
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