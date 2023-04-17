Ирина Роднина: «Сихарулидзе руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме. У него достаточный опыт в спорте и жизни»

Теги Ирина Роднина Государственная дума Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Ирина Роднина отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Поживем – увидим. Правильное ли решение? Не знаю, кто принимал решение. Наверное, чем-то руководствовались.

Но Антон известный человек в фигурном катании не только как спортсмен – он уже достаточное время руководит федерацией Ленинградской области, руководил комитетом по спорту в Госдуме.

У него есть достаточный опыт в спорте и жизни», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка.

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2 комментария

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Евгения Гринева
Неплохо так у Сочи в этом году увели фгп в Питер
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