Ирина Роднина: «Если президиум ФФКР останется до 2026 года, то это катастрофа»

Теги Ирина Роднина Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Ирина Роднина назвала «катастрофой» сохранение состава президиума ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе.

«Считаю, надо смотреть не на то, что Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР. Надо посмотреть на президиум, у нас президиум нерабочий. Если (он останется) еще до 2026 года, то могу сказать, это катастрофа.

В президиуме есть люди, за время которых в федерации я успела выиграть три Олимпиады и десять чемпионатов мира, успела поработать десять лет тренером за границей, успела четвертый раз избраться в Госдуму. У меня уже дети выросли, внуки растут, а они все там – в президиуме.

Опыт – это важно, поэтому у нас молодежь не идет. А потом говорят, что некого ставить. Но надо как‑то соединять опыт, молодость и стремление. И это новое стремление – наши будущие кадры не только во внутренней спортивной политике, но и, самое главное, в международной», – сказала Роднина.

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41 комментарий

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Кокич
Член президиума ФФКР: «Я уже четыре олимпийских цикла в федерации отработал, а она всё там – в Думе. Если она останется там до 2026 года, то это катастрофа»
+103
-5
+98
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Ёжик_в_тумане
Ирина Константиновна, начните с себя, так сказать на личном примере-уступите место.
+71
-6
+65
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Misson
Так и самой Родниной уже 74-й годочек стукнет. Не пора ли ей самой уступить насиженные тёплые места в Госдуме и Московской федерации фигурного катания молодым, подать так сказать пример Мишиным, Чайковской (или кого она имеет ввиду)?
+38
-1
+37
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Евгения Гринева
Смешная речь от человека, сидящего в Госдуме)
+37
-5
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Наталья Грабовская
.....успела четвёртый раз избраться в Госдуму...они все там – в президиуме....)))
+32
-3
+29
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Додик Аксель
Сидящие в президиуме ФФКР не получают больших денег и не имеют таких привилегий, как сидящие в ГД...
+24
-1
+23
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Светлана Менова
А сама не хочешь уступить место в Госдуме кому помоложе, м?
+20
-4
+16
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Любитель_ФК
Вот если ты ( Роднина ) отберешься по спискам еще на один срок в госдуму, то это действительно будет катастрофа, для госдумы и неприятности для нашего ФК, потому что от таких специалистов и чиновников только один вред для страны, по крайней мере пользы уж точно ноль.
+13
0
+13
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Мурка Мурлыковна
С удивлением прочитала состав президиума.
Буянова Е.Г., Жулин А.В., Кудрявцев В.Н., Мишин А.Н., Мозер Н.М., Москвина Т.Н., Тарасова Т.А.
Увидела тех, кого не ожидала.
Кого ожидала, не увидела.
+17
-7
+10
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Мурка Мурлыковна
Ответ imaxim
И мне даже интересно кто это там сидит в президиуме столько, сколько описала Роднина
Вообще я думала, камень в огород Чайковской, ан нет, походу, ТАТ словила.
Буянову не ожидала повстречать.
+10
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+8
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bona ulo
А что там Роднина скажет насчет госдуры, в которой заседает ажно 16 лет в свои 73 и насчет президентского кресла, который уже давно превратился в трон? Вот уж где катастрофа.
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Алена Иванова
Да и зависть плохое качество. Федерация в своё время отбрыкались от неё, до сих пор видимо обидно.
+8
-2
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Мурка Мурлыковна
Ответ imaxim
ТАТ с федрой помирилась только после Ягудина же. До этого ее не то что в президиум, просто из федерации старались выжить
))) не в тему, просто смешно.
Пошла читать, с какого года ТАТ в президиуме, нашла, что википедию, похоже, журналисты редактируют.
"В 2022 году резко отрицательно отреагировала на предложение депутата Госдумы Р. И. Терюшкова, который предложил приравнять смену гражданства российскими спортсменами к измене родине, и назвала Р. И. Терюшкова «куском идиота»"
Это в биографии ТАТ важная деталь.))
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Алена Иванова
Ну ляпнула как обычно. Чья бы корова мычала
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imaxim
Ответ Мурка Мурлыковна
С удивлением прочитала состав президиума. Буянова Е.Г., Жулин А.В., Кудрявцев В.Н., Мишин А.Н., Мозер Н.М., Москвина Т.Н., Тарасова Т.А. Увидела тех, кого не ожидала. Кого ожидала, не увидела.
И мне даже интересно кто это там сидит в президиуме столько, сколько описала Роднина
+6
-1
+5
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Anya Kr
Ответ Кокич
Член президиума ФФКР: «Я уже четыре олимпийских цикла в федерации отработал, а она всё там – в Думе. Если она останется там до 2026 года, то это катастрофа»
Браво)))
+8
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Kovka Gnutik
Я что-то не понял.
Катастрофа, что наше ФК по-прежнему лучшее в мире?
Ирина Константиновна, вы о чём?
+5
-1
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Сергей Южин
Многоуважаемая Ирина Роднина, не хотите личным примером показать другим пример, уйдя с поста депутата ГосДумы, или там и в правительстве можно сидеть бесконечно долго, а только в ФФКР нельзя?
+4
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imaxim
Ответ Мурка Мурлыковна
Вообще я думала, камень в огород Чайковской, ан нет, походу, ТАТ словила. Буянову не ожидала повстречать.
ТАТ с федрой помирилась только после Ягудина же. До этого ее не то что в президиум, просто из федерации старались выжить
+3
-1
+2
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Валерий Петров
Ответ varick
Комментарий удален модератором
Бред, там шубная мафия, да, да, та самая, еще с советских времен рулит, Этери для них чужак и выскочка, но приходится мириться, ага.
И что характерно - вполне себе норм рулит, как ни странно, ну если не считать судейские косяки на ЧР в танцах и мужской одиночке.
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Мурка Мурлыковна
Ответ Светлана Менова
Думали, Тутберидзе там? Ан нет))
Я знала, что Тутберидзе не функционер. От зловредной радости распрыгались.🥳
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pas33pas
Чу, кто-то призывает дедов в отставку? А за такое ей не настучат?
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Сим Сим
Избраться в госдуму? А может проскользнуть?
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Девушка Безимени
как самокритично
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На Пекин
Президент меняется, значит, будут и в президиуме изменения, обычно так бывает.
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