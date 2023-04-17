Ирина Роднина: «Если президиум ФФКР останется до 2026 года, то это катастрофа»
Ирина Роднина назвала «катастрофой» сохранение состава президиума ФФКР.
Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону Сихарулидзе.
«Считаю, надо смотреть не на то, что Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР. Надо посмотреть на президиум, у нас президиум нерабочий. Если (он останется) еще до 2026 года, то могу сказать, это катастрофа.
В президиуме есть люди, за время которых в федерации я успела выиграть три Олимпиады и десять чемпионатов мира, успела поработать десять лет тренером за границей, успела четвертый раз избраться в Госдуму. У меня уже дети выросли, внуки растут, а они все там – в президиуме.
Опыт – это важно, поэтому у нас молодежь не идет. А потом говорят, что некого ставить. Но надо как‑то соединять опыт, молодость и стремление. И это новое стремление – наши будущие кадры не только во внутренней спортивной политике, но и, самое главное, в международной», – сказала Роднина.
Буянова Е.Г., Жулин А.В., Кудрявцев В.Н., Мишин А.Н., Мозер Н.М., Москвина Т.Н., Тарасова Т.А.
Увидела тех, кого не ожидала.
Кого ожидала, не увидела.
Буянову не ожидала повстречать.
Пошла читать, с какого года ТАТ в президиуме, нашла, что википедию, похоже, журналисты редактируют.
"В 2022 году резко отрицательно отреагировала на предложение депутата Госдумы Р. И. Терюшкова, который предложил приравнять смену гражданства российскими спортсменами к измене родине, и назвала Р. И. Терюшкова «куском идиота»"
Это в биографии ТАТ важная деталь.))
Катастрофа, что наше ФК по-прежнему лучшее в мире?
Ирина Константиновна, вы о чём?
И что характерно - вполне себе норм рулит, как ни странно, ну если не считать судейские косяки на ЧР в танцах и мужской одиночке.