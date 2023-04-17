Ирина Роднина: «Если президиум ФФКР останется до 2026 года, то это катастрофа»

Ирина Роднина назвала «катастрофой» сохранение состава президиума ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации Антону .

«Считаю, надо смотреть не на то, что Сихарулидзе стал исполняющим обязанности президента ФФККР. Надо посмотреть на президиум, у нас президиум нерабочий. Если (он останется) еще до 2026 года, то могу сказать, это катастрофа.

В президиуме есть люди, за время которых в федерации я успела выиграть три Олимпиады и десять чемпионатов мира, успела поработать десять лет тренером за границей, успела четвертый раз избраться в Госдуму. У меня уже дети выросли, внуки растут, а они все там – в президиуме.

Опыт – это важно, поэтому у нас молодежь не идет. А потом говорят, что некого ставить. Но надо как‑то соединять опыт, молодость и стремление. И это новое стремление – наши будущие кадры не только во внутренней спортивной политике, но и, самое главное, в международной», – сказала .