Антон Сихарулидзе: «Наша задача – и дальше развивать женское и парное катание, уделить большое внимание мужскому одиночному и танцам на льду»
Антон Сихарулидзе назвал свои задачи на посту и. о. главы ФФКР.
Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.
«Я благодарен всем членам исполкома за доверие. Я с удовольствием включусь в работу с Федерацией фигурного катания на коньках России. Думаю, что наша основная цель – продолжить те начинания, которые уже есть. Здесь важно учитывать, что ФФККР на сегодняшний день находится в очень хорошей ситуации, у нас большие достижения во многих видах фигурного катания.
Несмотря на то что прямо сейчас наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, мы смотрим, как катаются наши конкуренты, видим, как катаются наши ребята, и в таких видах, как женское одиночное, парное катание, я уверен, что мы – мировые лидеры, соревноваться с нами будет сложно.
Наша задача – и дальше развивать и женское, и парное катание, уделить большое внимание мужскому одиночному катанию – у нас неплохие результаты, но сказать, что это мировые лидеры сегодня, я не могу. И, конечно, танцы на льду, которые всегда были русским видом.
Наши лидирующие пары перешли к Александру Жулину – это очень неплохо, у него сформировалась мощная группа танцев, и конкуренция среди наших лидирующих пар на тренировках будет ежедневной. Мы уже обратились к Александру с вопросом, спросили, чем мы можем быть полезны, чтобы и дальше развивать эти пары. Надеюсь, со временем мы будем максимально конкурентоспособными с ведущими танцевальными дуэтами», – сказал Сихарулидзе.
А вот в группе Крыловой вообще-то победители ФГП, у Горшкова бронзовые призёры ЧР, а о них вообще и не вспомнили. Вроде новый глава Федры, а всё равно другие тренерские группы задвигают под Жулина, у которого даже нормальные программы не ставят: сплошной копиаст самого себя! Цирк.
Нет у Коляды спортивного характера и уже не появится. Талант есть, а характера нет.
Вон был в питерской федре такой креакл-революционер из жкх, пиару и слов о планах космического масштаба много, а дела мало, недолго просидел в кресле, уехал в регионы по своей сантех-специальности креаклить