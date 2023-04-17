Антон Сихарулидзе: «Наша задача – и дальше развивать женское и парное катание, уделить большое внимание мужскому одиночному и танцам на льду»

Теги сборная России танцы на льду Антон Сихарулидзе Александр Жулин ФФКР пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Антон Сихарулидзе назвал свои задачи на посту и. о. главы ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил Сихарулидзе исполнение полномочий президента организации.

«Я благодарен всем членам исполкома за доверие. Я с удовольствием включусь в работу с Федерацией фигурного катания на коньках России. Думаю, что наша основная цель – продолжить те начинания, которые уже есть. Здесь важно учитывать, что ФФККР на сегодняшний день находится в очень хорошей ситуации, у нас большие достижения во многих видах фигурного катания.

Несмотря на то что прямо сейчас наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, мы смотрим, как катаются наши конкуренты, видим, как катаются наши ребята, и в таких видах, как женское одиночное, парное катание, я уверен, что мы – мировые лидеры, соревноваться с нами будет сложно.

Наша задача – и дальше развивать и женское, и парное катание, уделить большое внимание мужскому одиночному катанию – у нас неплохие результаты, но сказать, что это мировые лидеры сегодня, я не могу. И, конечно, танцы на льду, которые всегда были русским видом.

Наши лидирующие пары перешли к Александру Жулину – это очень неплохо, у него сформировалась мощная группа танцев, и конкуренция среди наших лидирующих пар на тренировках будет ежедневной. Мы уже обратились к Александру с вопросом, спросили, чем мы можем быть полезны, чтобы и дальше развивать эти пары. Надеюсь, со временем мы будем максимально конкурентоспособными с ведущими танцевальными дуэтами», – сказал Сихарулидзе.

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Оз
По всей видимости очередную корзину грибов Жулинским парам подвезут. Печально.
А вот в группе Крыловой вообще-то победители ФГП, у Горшкова бронзовые призёры ЧР, а о них вообще и не вспомнили. Вроде новый глава Федры, а всё равно другие тренерские группы задвигают под Жулина, у которого даже нормальные программы не ставят: сплошной копиаст самого себя! Цирк.
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Капитан Очевидность к нам на должность пожаловал 😂
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Анаис_Анаис
Про Жулина меньше всего хочется слышать. Никакого креатива в танцах от него не жду.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Романова
Ответ Sonyas
Миша и был бы на достойном месте, если бы стабильно выкатывал хотя бы 1-2 младших 4-х. Уж кого, как не его, всячески поддерживали. Мог бы и с 3А, как Браун катать, но и это не сделал бы чисто. Нет у Коляды спортивного характера и уже не появится. Талант есть, а характера нет.
А кто квоты с ЧМ все время привозил и в шестерку лучших фигуристов мира стабильно входил.И это при Ханью и Чене.Ну не Пушкин же.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sonyas
Ответ Светлана Романова
У нас один топовый фигурист в МО,это Миша Коляда.Да и то заклевали,все кучу квадов от него требовали и квадлутц в том числе.Миша единственный наш фигурист с самыми высокими компонентами на мировом уровне,ему не надо,как Малинину восемь квадов на две программы прыгать,он и с меньшим количеством будет на уровне Джунхван Чха.А вот остальным молодым и перспективным как раз и надо кучу квадов напрыгивать,потому что такие же деревянные,как Малинин,на одном с ним уровне по компонентам.И слава богу,что Сихарулидзе это понимает.
Миша и был бы на достойном месте, если бы стабильно выкатывал хотя бы 1-2 младших 4-х. Уж кого, как не его, всячески поддерживали. Мог бы и с 3А, как Браун катать, но и это не сделал бы чисто.
Нет у Коляды спортивного характера и уже не появится. Талант есть, а характера нет.
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Е...С
Надеюсь, всех будут судить честно, абсолютно всех. Если есть недукруты, неверные ребра и т.д. - пусть ставят всем. А не так - у одних под микроскопом, а на других всегда глаза закрыты.
сколько раз закрывали глаза на флутц и недокруты Титовой, а когда их проставили, то вы же и были недовольны вместе с начинающим..
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ответ Misson
Так вам радоваться надо. Питерские к власти пришли и в ФФКР.
Какая разница? Никакой реальной власти у этих людей нет. И при чем тут я вообще?
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Sonyas
Миша и был бы на достойном месте, если бы стабильно выкатывал хотя бы 1-2 младших 4-х. Уж кого, как не его, всячески поддерживали. Мог бы и с 3А, как Браун катать, но и это не сделал бы чисто. Нет у Коляды спортивного характера и уже не появится. Талант есть, а характера нет.
Вы места Коляды на ГС откройте))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Очень тяжело менять ничего не меняя, но мы будем ! ( М.М. Жванецкий ).
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ответ Misson
Как это нет никакой власти? А зачем тогда избирается президент федерации? Как раз он имеет влияние на многие вещи - от вопросов регулирования финансирования, назначения руководства в судейском корпусе, верстки сетки турниров на новый сезон и до комплектования сборных всех возрастов.
Так это. Все зависит от спонсоров и минспорта. Никаких "революционеров" к ффкр на пушечный выстрел не подпустят,а рыпнется кто-то - сразу слетит с должности. Схема с советских времен работает, только тогда вместо спонсоров верхушка была. И АС часть всего этого. Зачем избирается? За тем же, зачем и главы государств в некоторых странах - чтобы лиТсом светить и доки подписывать.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
А что про мощную женскую группу в ТШТ не сказал? или там она не нужна? да уж..
Надеюсь, всех будут судить честно, абсолютно всех. Если есть недукруты, неверные ребра и т.д. - пусть ставят всем. А не так - у одних под микроскопом, а на других всегда глаза закрыты.
+11
-9
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
ей не ставили вопиюще.
А другим как не ставили так и не ставят.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alexey Belskiy
Сегодня 21 год назад в России прекратили показ сериала Санта Барбара,а у Александра Жулина закипяь новые страсти
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Ответ Валерий Петров
Зачем "революции" в фк устраивать, и ломать об коленку, то что работает, они ни к чему хорошему не приведут. Вон был в питерской федре такой креакл-революционер из жкх, пиару и слов о планах космического масштаба много, а дела мало, недолго просидел в кресле, уехал в регионы по своей сантех-специальности креаклить
я о том и говорю - ничего не изменится.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Oleandra
сколько раз закрывали глаза на флутц и недокруты Титовой, а когда их проставили, то вы же и были недовольны вместе с начинающим..
Еще раз, пусть ставят всем и Титовой тоже.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Ответ Е...С
А другим как не ставили так и не ставят.
что и кому?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Леди Брэкнелл
Так это. Все зависит от спонсоров и минспорта. Никаких "революционеров" к ффкр на пушечный выстрел не подпустят,а рыпнется кто-то - сразу слетит с должности. Схема с советских времен работает, только тогда вместо спонсоров верхушка была. И АС часть всего этого. Зачем избирается? За тем же, зачем и главы государств в некоторых странах - чтобы лиТсом светить и доки подписывать.
Зачем "революции" в фк устраивать, и ломать об коленку, то что работает, они ни к чему хорошему не приведут.
Вон был в питерской федре такой креакл-революционер из жкх, пиару и слов о планах космического масштаба много, а дела мало, недолго просидел в кресле, уехал в регионы по своей сантех-специальности креаклить
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Misson
Ответ Леди Брэкнелл
Какая разница? Никакой реальной власти у этих людей нет. И при чем тут я вообще?
Как это нет никакой власти? А зачем тогда избирается президент федерации? Как раз он имеет влияние на многие вещи - от вопросов регулирования финансирования, назначения руководства в судейском корпусе, верстки сетки турниров на новый сезон и до комплектования сборных всех возрастов.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Порядка.нет
Ответ Анаис_Анаис
Про Жулина меньше всего хочется слышать. Никакого креатива в танцах от него не жду.
А от кого ждешь креатива, и сколько ждать??!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий