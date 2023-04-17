Антон Сихарулидзе: «Наша задача – и дальше развивать женское и парное катание, уделить большое внимание мужскому одиночному и танцам на льду»

Антон Сихарулидзе назвал свои задачи на посту и. о. главы ФФКР.

Сегодня исполком Федерации фигурного катания России поручил исполнение полномочий президента организации.

«Я благодарен всем членам исполкома за доверие. Я с удовольствием включусь в работу с Федерацией фигурного катания на коньках России. Думаю, что наша основная цель – продолжить те начинания, которые уже есть. Здесь важно учитывать, что ФФККР на сегодняшний день находится в очень хорошей ситуации, у нас большие достижения во многих видах фигурного катания.

Несмотря на то что прямо сейчас наши спортсмены не участвуют в международных соревнованиях, мы смотрим, как катаются наши конкуренты, видим, как катаются наши ребята, и в таких видах, как женское одиночное, парное катание, я уверен, что мы – мировые лидеры, соревноваться с нами будет сложно.

Наша задача – и дальше развивать и женское, и парное катание, уделить большое внимание мужскому одиночному катанию – у нас неплохие результаты, но сказать, что это мировые лидеры сегодня, я не могу. И, конечно, танцы на льду, которые всегда были русским видом.

Наши лидирующие пары перешли к – это очень неплохо, у него сформировалась мощная группа танцев, и конкуренция среди наших лидирующих пар на тренировках будет ежедневной. Мы уже обратились к Александру с вопросом, спросили, чем мы можем быть полезны, чтобы и дальше развивать эти пары. Надеюсь, со временем мы будем максимально конкурентоспособными с ведущими танцевальными дуэтами», – сказал Сихарулидзе.