Пресс-атташе ФФКР: «Назначение Чайковской на пост главного тренера сборной состоится на следующей неделе»

Елена Чайковская будет назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию на следующей неделе, сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Сегодня исполком федерации выдвинул кандидатуру Чайковской. Ранее должность главного тренера занимал Александр Горшков, который скончался 17 ноября.

«Назначение пройдет в Минспорте на следующей неделе. Кандидатуру Елены Анатольевны поддержали члены исполкома, так как Чайковская – профессионал и прекрасный тренер», – сказала Ермолина.

Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года