Пресс-атташе ФФКР: «Назначение Чайковской на пост главного тренера сборной состоится на следующей неделе»

Теги Елена Чайковская сборная России ФФКР Александр Горшков Ольга Ермолина Фигурное катание

Елена Чайковская будет назначена главным тренером сборной России по фигурному катанию на следующей неделе, сообщила пресс-атташе Федерации фигурного катания России (ФФКР) Ольга Ермолина.

Сегодня исполком федерации выдвинул кандидатуру Чайковской. Ранее должность главного тренера занимал Александр Горшков, который скончался 17 ноября. 

«Назначение пройдет в Минспорте на следующей неделе. Кандидатуру Елены Анатольевны поддержали члены исполкома, так как Чайковская – профессионал и прекрасный тренер», – сказала Ермолина.

Исполком ФФКР выдвинул кандидатуру Елены Чайковской на должность главного тренера сборной России по фигурному катанию. Ей 82 года

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