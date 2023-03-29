Лакерник о российском фигурном катании: «Не вижу стагнации в этом сезоне. Но чтобы развиваться, нужны международные соревнования»

назвал успешным сезон в российском фигурном катании без международных стартов.

«Посмотрите на протоколы соревнований, на количество сложных элементов, на количество тройных и четверных прыжков у мужчин, у женщин. Это количество даже выросло по сравнению с прошлым годом. Количество сильных пар также выросло. Я не вижу никакой стагнации в этом сезоне. Федерация и спортсмены с задачами справились. Но чтобы развиваться, нужны международные соревнования.

Федерация фигурного катания России ( ) сделала максимум в этой ситуации, она спланировала полный соревновательный сезон, сумела его профинансировать, и почти все спортсмены сборной участвовали во всех соревнованиях. Несмотря на то, что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным.

Наши спортсмены идут своим путем, сочетающим сложность и зрелищность исполнения. То, что мы делали в предыдущие годы, мы делаем и сейчас. Мы идем путем, который дает хорошие результаты. И это показывали соревнования этого сезона. В этом году, думаю, нам удалось полностью провести сезон, а спортсменам показать все, что они могут. Другой вопрос – вряд ли так можно жить всегда. И все-таки назову этот сезон удачным», – отметил почетный вице-президент ISU.

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