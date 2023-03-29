Лакерник о российском фигурном катании: «Не вижу стагнации в этом сезоне. Но чтобы развиваться, нужны международные соревнования»

Теги сборная России ISU танцы на льду ФФКР Александр Лакерник пары мужское катание женское катание Фигурное катание

Александр Лакерник назвал успешным сезон в российском фигурном катании без международных стартов.

«Посмотрите на протоколы соревнований, на количество сложных элементов, на количество тройных и четверных прыжков у мужчин, у женщин. Это количество даже выросло по сравнению с прошлым годом. Количество сильных пар также выросло. Я не вижу никакой стагнации в этом сезоне. Федерация и спортсмены с задачами справились. Но чтобы развиваться, нужны международные соревнования.

Федерация фигурного катания России (ФФКР) сделала максимум в этой ситуации, она спланировала полный соревновательный сезон, сумела его профинансировать, и почти все спортсмены сборной участвовали во всех соревнованиях. Несмотря на то, что нас не было на международных стартах, этот сезон можно считать успешным.

Наши спортсмены идут своим путем, сочетающим сложность и зрелищность исполнения. То, что мы делали в предыдущие годы, мы делаем и сейчас. Мы идем путем, который дает хорошие результаты. И это показывали соревнования этого сезона. В этом году, думаю, нам удалось полностью провести сезон, а спортсменам показать все, что они могут. Другой вопрос – вряд ли так можно жить всегда. И все-таки назову этот сезон удачным», – отметил почетный вице-президент ISU.

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4 комментария

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rbb
Ну вот он же член ИСУ? И пусть продвигает участие россиян, а не только одну Тутбертдзе. Все только за свой карман держатся.
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tanya_1111
С такими условиями получается даже если спортсмены выйдут любого из них могут отстранить, ну как бы это выступать и заглядывать каждому в рот - ну такое, тогда уж совсем не выступать. Все песни о том что спортсменам сейчас тяжело, да им сейчас еще ничего особенно фигуристам, а вот всем остальным гражданам особенно тем кто не у гос. казны реально тяжело.
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шампион
Как хорошо, что Лакерника убрали от судейства в Ису.
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Katerina Sunny
Этому почетному вице- президенту и на ЧМ ничего не помешало поехать.
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