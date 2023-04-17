Илья Авербух: «Я всесторонне поддерживал кандидатуру Сихарулидзе. Этот выбор крайне положительно скажется на нашем фигурном катании»

Илья Авербух отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Я очень рад. Я думаю, что Александр Ильич ( ) останется и они с Антоном будут работать в тесном тандеме. Я всесторонне поддерживал кандидатуру , считаю, что этот выбор крайне положительно скажется на нашем фигурном катании», – сказал хореограф.

«Всесторонне поддерживаю решение назначить Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР. Могу сказать, что Антон ярко себя проявил не словами, а делами. Я слышал только добрые отзывы о его работе, хотя он работает относительно недолго. Но даже за это время сделал уже много всего положительного.

Благодаря большой работе Антона Сихарулидзе появился ледовый центр Тамары Москвиной – это говорит о его человеческих качествах. Это своего рода такая благодарность. В этом центре уже выросли Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – именно там они тренировалась и выходили на высокий уровень.

Мне нравятся люди, которые не говорят, а делают, – Антон как раз относится к этому типу людей. Желаю ему удачи! Это очень сложная работа. Мир фигурного катания очень разношерстный, где в том числе огромное количество различных, зачастую противоречащих себе интересов у тренеров.

Есть выработка держать планку и продвигать фигурное катание – это большая работа. Антону она под силу», – цитирует Авербуха «Чемпионат».