Илья Авербух: «Я всесторонне поддерживал кандидатуру Сихарулидзе. Этот выбор крайне положительно скажется на нашем фигурном катании»

Теги Тамара Москвина Илья Авербух Антон Сихарулидзе ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Илья Авербух отреагировал на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Я очень рад. Я думаю, что Александр Ильич (Коган) останется и они с Антоном будут работать в тесном тандеме. Я всесторонне поддерживал кандидатуру Антона, считаю, что этот выбор крайне положительно скажется на нашем фигурном катании», – сказал хореограф.

«Всесторонне поддерживаю решение назначить Сихарулидзе исполняющим обязанности главы ФФККР. Могу сказать, что Антон ярко себя проявил не словами, а делами. Я слышал только добрые отзывы о его работе, хотя он работает относительно недолго. Но даже за это время сделал уже много всего положительного.

Благодаря большой работе Антона Сихарулидзе появился ледовый центр Тамары Москвиной – это говорит о его человеческих качествах. Это своего рода такая благодарность. В этом центре уже выросли Мишина и Галлямов, Бойкова и Козловский – именно там они тренировалась и выходили на высокий уровень.

Мне нравятся люди, которые не говорят, а делают, – Антон как раз относится к этому типу людей. Желаю ему удачи! Это очень сложная работа. Мир фигурного катания очень разношерстный, где в том числе огромное количество различных, зачастую противоречащих себе интересов у тренеров.

Есть выработка держать планку и продвигать фигурное катание – это большая работа. Антону она под силу», – цитирует Авербуха «Чемпионат».

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3 комментария

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Hiro Nakamura
Когечно, Авер всеми руками поддержит своего друга)
+4
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+4
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Сергей Южин
А есть хоть кто-то, кого всеядный Авербух не поддерживает?
+1
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