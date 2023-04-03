Александр Коган: «Ближайшее заседание исполкома ФФКР пройдет 17 апреля. Будут обсуждаться внутренние вопросы федерации»

Теги сборная России ФФКР Александр Коган Фигурное катание

Заседание исполкома Федерации фигурного катания России состоится 17 апреля

Гендиректор ФФКР Александр Коган рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на заседании.

«Ближайший исполком федерации состоится 17 апреля. На нем будут обсуждаться внутренние вопросы федерации и проведен анализ календаря соревнований сезона-2022/23.

Следующий исполком ФФКР состоится в мае», – сказал Коган. 

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2 комментария

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Зиля Бадриева
Плю и Федю будут ругать за закрытыми дверями. Оттуда они выйдут лучшими друзьями.
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Ирина Иванова
Похоже, что аудитории вежливо сообщили, что решения/рекомендации Комиссии по этике будут закрытыми. А в результате анализа календаря соревнований сезона-2022/23 будет обнаружена точка невозврата.
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