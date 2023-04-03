Александр Коган: «Ближайшее заседание исполкома ФФКР пройдет 17 апреля. Будут обсуждаться внутренние вопросы федерации»

Заседание исполкома Федерации фигурного катания России состоится 17 апреля

Гендиректор ФФКР Александр Коган рассказал, какие вопросы будут обсуждаться на заседании.

«Ближайший исполком федерации состоится 17 апреля. На нем будут обсуждаться внутренние вопросы федерации и проведен анализ календаря соревнований сезона-2022/23.

Следующий исполком ФФКР состоится в мае», – сказал Коган.