Тарасова о назначении Сихарулидзе: «Антон – достойная кандидатура по всем направлениям. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди»

Татьяна Тарасова отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Это было предложение Когана. Антон – достойная кандидатура по всем направлениям. Это умный и развитый человек. Он олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

Антон знает, как работать. У него наверняка получится. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди», – сказала заслуженный тренер СССР.

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России