Тарасова о назначении Сихарулидзе: «Антон – достойная кандидатура по всем направлениям. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди»
Татьяна Тарасова отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.
«Это было предложение Когана. Антон – достойная кандидатура по всем направлениям. Это умный и развитый человек. Он олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.
Антон знает, как работать. У него наверняка получится. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди», – сказала заслуженный тренер СССР.
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