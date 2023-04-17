Тарасова о назначении Сихарулидзе: «Антон – достойная кандидатура по всем направлениям. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди»

Теги Татьяна Тарасова Антон Сихарулидзе ФФКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на назначение Антона Сихарулидзе и. о. главы ФФКР.

«Это было предложение Когана. Антон – достойная кандидатура по всем направлениям. Это умный и развитый человек. Он олимпийский чемпион, многократный чемпион мира.

Антон знает, как работать. У него наверняка получится. Я очень рада, что в федерацию приходят талантливые и молодые люди», – сказала заслуженный тренер СССР.

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе будет исполнять полномочия главы Федерации фигурного катания России

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14 комментариев

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Е...С
Надеюсь, Антон разберется с позорным судейством. Удачи!
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Lennuci
А дело Плюща под шумок убрали в ящик стола...
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Леди Брэкнелл
Ответ Е...С
Надеюсь, Антон разберется с позорным судейством. Удачи!
Не рассчитывала бы на это. Вся коррупция от минспорта идет.
+5
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Nataly1991
Первый пошел.
Кто похвалит меня лучше всех...(с)
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tull
Ответ Е...С
Надеюсь, Антон разберется с позорным судейством. Удачи!
Щас рудковские вздохнут
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Леди Брэкнелл
Кому как не ТАТ знать,что в ффкр от перестановки слагаемых ничего не изменится. Уж она-то точно в курсе.
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Денис Базанов
да все равно кого, хоть Джигурду.
никто больше никогда никуда не поедет. только на первом канале.
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tim55555
Ну сказать что прям совсем "молодые" это перебор. 46 лет вполне себе зрелый возраст. Просто на фоне 70-80 летних выглядит молодым.
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Евгения Гринева
Ответ Е...С
Надеюсь, Антон разберется с позорным судейством. Удачи!
Думаете, питерских и друзей-родственников еще щедрее будут судить? Куда уж лучше то..
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EuhenioV
Ответ Lennuci
А дело Плюща под шумок убрали в ящик стола...
Вот вот,теперь скорее Яна расформирует комитет по этике,нежели дражайшего там станут разбирать.👍
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