Олег Васильев: «Белорусским фигуристам сложно и со стороны международного отстранения, и из-за того, что нас не поддерживает ФФКР»
Олег Васильев рассказал о ситуации в белорусском фигурном катании после отстранения.
«В Беларуси ситуация намного сложнее, чем в России. В России огромное количество спортсменов высокого уровня, существуют финансовые резервы, которые позволяют выплачивать спортсменам хорошие премиальные. В Беларуси этого нет, спортсменов топ-уровня можно посчитать по пальцам одной руки, и пальцы останутся.
На всех турнирах, которые мы проводим последний год, пьедестал практически одинаковый все время. У нас в женском катании человека 2-3-4, которые реально хорошо, в мужском – и того меньше, и всего две спортивные пары существуют на взрослом уровне. Поэтому их держать в хорошем смысле в напряге, мотивировать, заставлять совершенствоваться – безумно сложно.
Мы отстранены от международных стартов, но и российская федерация нас особо недолюбливает, не позволяет нам принимать участие в российских турнирах. В прошедшем сезоне мы участвовали только в двух этапах Гран-при России – и то вне конкурса.
Нам сложно и со стороны международного отстранения, так и сложно с тем, что нас не поддерживает особо сильно ФФКР. Она нам не мешает, но и не поддерживает.
Есть и личностные моменты, есть понятные моменты. В разговоре с Александром Коганом он сказал конкретно: «Олег, пойми, у меня полно своих спортсменов, мне бы их обеспечить теми стартами, которые у меня есть. Мне не до вас. Мне вы сегодня неинтересны, мне интересны только свои спортсмены». Я его понимаю.
Но я также должен донести мысль о том, что мы сегодня находимся в одном котле – Россия и Беларусь, мы должны как-то помогать друг другу, а не биться каждый за свои интересы. Если Россия сильнее, то, в моем понимании, сильный должен помочь слабому. И Беларусь – то самое слабое звено, которому Россия могла бы протянуть руку, помочь нам, подтянуть повыше. Пока такого, к сожалению, не происходит.
Я никого не хочу обвинять, упрекать. Я прекрасно понимаю позицию руководства ФФКР. Но хотелось бы, чтобы эта ситуация в следующем сезоне – если нам не откроют международные старты – изменилась хотя бы внутри наших стран, чтобы мы нашли возможность соревноваться вместе с российскими фигуристами.
Думаю, мы к этому придем, потому что и Минспорта России, и Минспорта Беларуси об этом уже договорились, и НОКи во главе с их руководителями договорились.
Осталось, чтобы об этом договорились руководители наших федераций – это на сегодня самая большая проблема. Верхи договорились, спортсмены хотят и готовы, а вот федерации никак не могут договориться», – сказал олимпийский чемпион в интервью для Минsport.
Тут скорей вопрос, зачем и на что жить многочисленным чиновникам, судьям и тренерам.
Соревнований нет - призовых нет, финансирования нет, командировочных нет ... :(
«Сегодняшняя ситуация должна разделить спортсменов на сильных и слабых. Те сильные, которые выдержат всю эту ситуацию и станут лучше, они будут суперконкурентоспособны и будут биться за высшие медали намного лучше, чем пару лет назад.» Преодолевайте, Олег Кимович!