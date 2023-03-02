Олег Васильев: «Белорусским фигуристам сложно и со стороны международного отстранения, и из-за того, что нас не поддерживает ФФКР»

рассказал о ситуации в белорусском фигурном катании после отстранения.

«В Беларуси ситуация намного сложнее, чем в России. В России огромное количество спортсменов высокого уровня, существуют финансовые резервы, которые позволяют выплачивать спортсменам хорошие премиальные. В Беларуси этого нет, спортсменов топ-уровня можно посчитать по пальцам одной руки, и пальцы останутся.

На всех турнирах, которые мы проводим последний год, пьедестал практически одинаковый все время. У нас в женском катании человека 2-3-4, которые реально хорошо, в мужском – и того меньше, и всего две спортивные пары существуют на взрослом уровне. Поэтому их держать в хорошем смысле в напряге, мотивировать, заставлять совершенствоваться – безумно сложно.

Мы отстранены от международных стартов, но и российская федерация нас особо недолюбливает, не позволяет нам принимать участие в российских турнирах. В прошедшем сезоне мы участвовали только в двух этапах Гран-при России – и то вне конкурса.

Нам сложно и со стороны международного отстранения, так и сложно с тем, что нас не поддерживает особо сильно . Она нам не мешает, но и не поддерживает.

Есть и личностные моменты, есть понятные моменты. В разговоре с он сказал конкретно: «Олег, пойми, у меня полно своих спортсменов, мне бы их обеспечить теми стартами, которые у меня есть. Мне не до вас. Мне вы сегодня неинтересны, мне интересны только свои спортсмены». Я его понимаю.

Но я также должен донести мысль о том, что мы сегодня находимся в одном котле – Россия и Беларусь, мы должны как-то помогать друг другу, а не биться каждый за свои интересы. Если Россия сильнее, то, в моем понимании, сильный должен помочь слабому. И Беларусь – то самое слабое звено, которому Россия могла бы протянуть руку, помочь нам, подтянуть повыше. Пока такого, к сожалению, не происходит.

Я никого не хочу обвинять, упрекать. Я прекрасно понимаю позицию руководства ФФКР. Но хотелось бы, чтобы эта ситуация в следующем сезоне – если нам не откроют международные старты – изменилась хотя бы внутри наших стран, чтобы мы нашли возможность соревноваться вместе с российскими фигуристами.

Думаю, мы к этому придем, потому что и Минспорта России, и Минспорта Беларуси об этом уже договорились, и НОКи во главе с их руководителями договорились.

Осталось, чтобы об этом договорились руководители наших федераций – это на сегодня самая большая проблема. Верхи договорились, спортсмены хотят и готовы, а вот федерации никак не могут договориться», – сказал олимпийский чемпион в интервью для Минsport.