Олег Васильев: «Белорусским фигуристам сложно и со стороны международного отстранения, и из-за того, что нас не поддерживает ФФКР»

Теги Олег Васильев сборная России ФФКР сборная Беларуси Александр Коган Фигурное катание

Олег Васильев рассказал о ситуации в белорусском фигурном катании после отстранения. 

«В Беларуси ситуация намного сложнее, чем в России. В России огромное количество спортсменов высокого уровня, существуют финансовые резервы, которые позволяют выплачивать спортсменам хорошие премиальные. В Беларуси этого нет, спортсменов топ-уровня можно посчитать по пальцам одной руки, и пальцы останутся.

На всех турнирах, которые мы проводим последний год, пьедестал практически одинаковый все время. У нас в женском катании человека 2-3-4, которые реально хорошо, в мужском – и того меньше, и всего две спортивные пары существуют на взрослом уровне. Поэтому их держать в хорошем смысле в напряге, мотивировать, заставлять совершенствоваться – безумно сложно.

Мы отстранены от международных стартов, но и российская федерация нас особо недолюбливает, не позволяет нам принимать участие в российских турнирах. В прошедшем сезоне мы участвовали только в двух этапах Гран-при России – и то вне конкурса.

Нам сложно и со стороны международного отстранения, так и сложно с тем, что нас не поддерживает особо сильно ФФКР. Она нам не мешает, но и не поддерживает.

Есть и личностные моменты, есть понятные моменты. В разговоре с Александром Коганом он сказал конкретно: «Олег, пойми, у меня полно своих спортсменов, мне бы их обеспечить теми стартами, которые у меня есть. Мне не до вас. Мне вы сегодня неинтересны, мне интересны только свои спортсмены». Я его понимаю.

Но я также должен донести мысль о том, что мы сегодня находимся в одном котле – Россия и Беларусь, мы должны как-то помогать друг другу, а не биться каждый за свои интересы. Если Россия сильнее, то, в моем понимании, сильный должен помочь слабому. И Беларусь – то самое слабое звено, которому Россия могла бы протянуть руку, помочь нам, подтянуть повыше. Пока такого, к сожалению, не происходит.

Я никого не хочу обвинять, упрекать. Я прекрасно понимаю позицию руководства ФФКР. Но хотелось бы, чтобы эта ситуация в следующем сезоне – если нам не откроют международные старты – изменилась хотя бы внутри наших стран, чтобы мы нашли возможность соревноваться вместе с российскими фигуристами.

Думаю, мы к этому придем, потому что и Минспорта России, и Минспорта Беларуси об этом уже договорились, и НОКи во главе с их руководителями договорились.

Осталось, чтобы об этом договорились руководители наших федераций – это на сегодня самая большая проблема. Верхи договорились, спортсмены хотят и готовы, а вот федерации никак не могут договориться», – сказал олимпийский чемпион в интервью для Минsport. 

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1 1
Ответ Саша Кутузова
Пусть попросит у Лукашенко, тот не бедный товарищ и спорт любит.
Да Батька спортсменов никогда не обижал.
Тут скорей вопрос, зачем и на что жить многочисленным чиновникам, судьям и тренерам.
Соревнований нет - призовых нет, финансирования нет, командировочных нет ... :(
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
Ответ 1 1
Как-то сложно денег попросил. ;)
Пусть попросит у Лукашенко, тот не бедный товарищ и спорт любит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леди Брэкнелл
Белорусов обязательно надо приглашать, особенно на Гран-при, но не вне конкурса, а как полноценных участников.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1 1
Как-то сложно денег попросил. ;)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саша Кутузова
«Мне кажется, это время надо пережить, стойко пережить, научиться бороться в тяжелых условиях внутри той системы, в которой ты оказался.»
«Сегодняшняя ситуация должна разделить спортсменов на сильных и слабых. Те сильные, которые выдержат всю эту ситуацию и станут лучше, они будут суперконкурентоспособны и будут биться за высшие медали намного лучше, чем пару лет назад.» Преодолевайте, Олег Кимович!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Они белорусских биатлонистов не допустили к старту, где стартуют 60 человек, хотя по факту было 53, тк один из них выигрывает у всей нашей сборной, хотя чемпионат России открытый был
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Майор.
Ответ Lilia Sadykova
Белорусов можно было бы пригласить на наши этапы ГП. И себя бы показали, и мы бы на них посмотрели и лишний старт для спортсменов.
и чтобы белорусы внесли свою небольшую лепту в призовой фонд
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Товарищ Майор.
этот вечно всем недоволен
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
Белорусов можно было бы пригласить на наши этапы ГП. И себя бы показали, и мы бы на них посмотрели и лишний старт для спортсменов.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
ФФКР только и рассказывала о международных соревнованиях, а тут оказывается не приглашает на внутренние соревнования белорусов.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga Tchistyakov
Что,сложно пригласить белорусских фигуристов на соревнования?Решайте этот вопрос ,пожалуйста.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий