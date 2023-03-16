Комиссия по этике ФФКР рассмотрит слова Плющенко в адрес судей 20 марта

Теги Евгений Плющенко сборная России ФФКР Ирина Рабер Александр Коган Софья Федченко Фигурное катание

Комиссия по этике ФФКР рассмотрит слова Евгения Плющенко в адрес судей 20 марта.

«20 марта. Для того комиссия и собирается, чтобы все это обсуждать. Конечно, предварительно обговаривали с ними (Александром Коганом, Плющенко и Софьей Федченко).

У нас там 10 вопросов в повестке – все они будут рассмотрены», – сообщила председатель комиссии Ирина Рабер.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у Софьи Федченко.

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?

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2 комментария

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Lёna
Ответ Роман Волков
Вряд-ли накажут, пожурят для вида, может даже оштрафуют на пару тысяч рублей. Хорошо бы заставили Публично извиниться и покаяться.
ну-ну, пусть дальше закапывают фк? И так по уши
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Роман Волков
Вряд-ли накажут, пожурят для вида, может даже оштрафуют на пару тысяч рублей.
Хорошо бы заставили Публично извиниться и покаяться.
+4
-2
+2
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