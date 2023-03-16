Комиссия по этике ФФКР рассмотрит слова Плющенко в адрес судей 20 марта

Комиссия по этике рассмотрит слова в адрес судей 20 марта.

«20 марта. Для того комиссия и собирается, чтобы все это обсуждать. Конечно, предварительно обговаривали с ними ( , Плющенко и Софьей Федченко).

У нас там 10 вопросов в повестке – все они будут рассмотрены», – сообщила председатель комиссии Ирина Рабер.

Плющенко раскритиковал судейство после первенства России среди юниоров, где его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова стали второй и четвертой. Победила тогда Алина Горбачева, которая тренируется у .

«Ладно бы они говешки были, а это топовые спортсмены, я отстаиваю их интересы». Плющенко прорвало

Сколько пунктов кодекса этики нарушил Плющенко гневной речью? И что ему за это будет?