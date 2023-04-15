Американский фигурист Илья Малинин назвал свою цель на следующий сезон.

Сегодня Малинин занял 5-е место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио. Сборная США выиграла турнир.

«Моя цель на следующий сезон – начать развивать мою артистическую сторону.

Я был по-настоящему взволнован, когда услышал, что США победят, несмотря ни на что. Я испытал чувство облегчения от того, что все так старались.

Моя мама всегда была рядом, чтобы напомнить мне, что все будет хорошо, что бы ни случилось. Нужно просто никогда не сдаваться!» – сказал Малинин.