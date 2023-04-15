Илья Малинин: «Моя цель на следующий сезон – начать развивать артистическую сторону»

Теги сборная США мужское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Илья Малинин Фигурное катание

Американский фигурист Илья Малинин назвал свою цель на следующий сезон.

Сегодня Малинин занял 5-е место в произвольной программе на командном чемпионате мира в Токио. Сборная США выиграла турнир.

«Моя цель на следующий сезон – начать развивать мою артистическую сторону.

Я был по-настоящему взволнован, когда услышал, что США победят, несмотря ни на что. Я испытал чувство облегчения от того, что все так старались.

Моя мама всегда была рядом, чтобы напомнить мне, что все будет хорошо, что бы ни случилось. Нужно просто никогда не сдаваться!» – сказал Малинин.

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7 комментариев

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Oleandra
Кому это от рождения не надо, развить уже не получится..
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Этери горячая
Лучше гнаться за высоким базовым значением, так как судьи всегда будут снижать его за компоненты.

Прыжок 4А уже стабилен и делает вращение легко.
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Бедоносец
Это тебе в Академию к Евгению Викторовичу нужно, он нашей Александре - русской ракете так развил артистизм, что она теперь во всех шоу главная прима.
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ccc6srcv2n
Уже сейчас очень интересный и не деревянный, с возрастом будет становиться только лучше. Малинин это явление в ФК и он очень украсил этот международный сезон.
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Маргарита В Сафронова
Илья, ты не станешь своим в этой команде, разовьҿшь ты артистическую сторону или нет.
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Блинчик
Новый какбох очень напоминает старого какбоха. Старый всё квакселёк обещал, новый артистизм обещает.
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Блинчик
На какое число ноль не умножай, всё равно будет ноль.
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