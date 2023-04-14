Даниил Глейхенгауз: «То, с какой легкостью Малинин исполняет четверные прыжки, производит огромное впечатление»

Теги сборная России сборная США мужское катание Даниил Глейхенгауз Илья Малинин Фигурное катание

Даниил Глейхенгауз заявил, что остался под большим впечатлением от прыжков Ильи Малинина.

«Конечно, Илья Малинин и то, с какой легкостью он исполняет четверные прыжки, производит огромное впечатление.

Уровень программ у мальчиков и движений, находок, образов, которые они показывают [на чемпионате мира] – нам надо стремиться к этому, работать в этом направлении», – отметил Глейхенгауз.

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?

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7 комментариев

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Блинчик
Представитель допингового штаба отдаёт должное допингу Малиняна.
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Екатерина Ивановская
Малинин красавчик, но хочется видеть компонентность, а не только прыжки. Пока не приведет в порядок вращения и дорожки, так и будет третьим.
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N-fox
Это правда, первое слово, которое приходит на ум когда видишь прыжки Малинина - легкость. Без долгой подготовки, без вымученных приземлений в глубоком приседании.... Впечатляет невероятно! ТШТ в мужской одиночке держит равнение на лучших👍
+9
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B.Jones
Понятно. Ждём новых фишек
+2
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Mion
Уровень программ и находок, которые показывают мужчины на ЧМ, - это то, к чему нужно во всех видах ФК. К сожалению, у женщин что на мире, что на ЧР с находками прямо скажем не очень разнообразно
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ЮИ
Достойно. Профессионально.
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Рав. Зильберман
Еще иконку с ним поставь перед кроватью
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-12
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