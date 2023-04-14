Даниил Глейхенгауз: «То, с какой легкостью Малинин исполняет четверные прыжки, производит огромное впечатление»
Даниил Глейхенгауз заявил, что остался под большим впечатлением от прыжков Ильи Малинина.
«Конечно, Илья Малинин и то, с какой легкостью он исполняет четверные прыжки, производит огромное впечатление.
Уровень программ у мальчиков и движений, находок, образов, которые они показывают [на чемпионате мира] – нам надо стремиться к этому, работать в этом направлении», – отметил Глейхенгауз.
Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?
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