Даниил Глейхенгауз: «То, с какой легкостью Малинин исполняет четверные прыжки, производит огромное впечатление»

Даниил Глейхенгауз заявил, что остался под большим впечатлением от прыжков Ильи Малинина.

«Конечно, и то, с какой легкостью он исполняет четверные прыжки, производит огромное впечатление.

Уровень программ у мальчиков и движений, находок, образов, которые они показывают [на чемпионате мира] – нам надо стремиться к этому, работать в этом направлении», – отметил .

Бог квадов прыгнул 8 квадов на чемпионате мира – ни разу не упал, но проиграл. Как же так?