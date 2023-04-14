Алиса Ефимова: «Есть четкий настрой на участие в Олимпиаде-2026, я не могу все бросить. Мне жалко усилий, я обязана пройти путь до конца»

Фигуристка Алиса Ефимова назвала важнейшей целью для себя попадание на Олимпиаду-2026.

В сезоне-2022/23 Ефимова выступала за Германию в паре с Рубеном Бломмартом. В марте он объявил о завершении карьеры, их пара распалась.

– Как у вас все складывается сейчас? Пару недель назад вы твердо сказали, что будете продолжать карьеру и намечено несколько проб.

– Да, я настроена однозначно, ищу подходящего партнера. Это очень трудно – много факторов должно сложиться. Особенно преобладают организационные вопросы, ведь до следующих Олимпийских игр осталось меньше трех лет.

Были просмотры, но ничего конкретного. Сейчас вот я в Америке и хочу наконец определиться. Вообще у меня режим: поступает какая-то информация, возможность... мы с тренерами р-р-раз и хватаем!

– С легкостью летим через океан!

– Примерно так. Все очень спонтанно, думать приходится на ходу. Так и живу я после Токио.

Конечно, самый оптимальный для меня сейчас вариант – Германия. Я все же прошла определенный путь в сборной, многое вложила, имею прекрасные условия тренировок и, главное, специалистов, которые в меня верят.

Начинать все в другой стране очень рискованно: сразу встает проблема документов, а в сентябре я могла бы уже подать заявку на получение немецкого гражданства. Спокойно успела бы до Олимпиады.

Но стараюсь решать задачи по мере поступления, пошагово. Такой вот сложный челлендж у меня сейчас, стою на распутье.

– У вас четкий настрой и вера в участие в Играх-2026?

– Да, потому что слишком много уже вложено, особенно за последние три года. Я чувствую ответственность перед семьей и понимаю, что не могу все бросить. Категорически не хочу этого делать!

Мне жалко усилий, я обязана пройти путь до конца. После моего последнего выступления за Россию план работы был на шесть лет, сейчас вот экватор (даже чуть больше половины срока прошло), и ситуация такова, что все под вопросом.

Надо срочно принять решение, которое поможет достичь важнейшей цели – выступить на Олимпийских играх, – сказала Ефимова.